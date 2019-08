Corsair rachète le constructeur de PC Origin Pour créer une nouvelle expérience de gaming haute performance sur PC 48PARTAGES 3 0 Corsair, le constructeur de périphériques et composants pour PC vient d'annoncer le rachat du créateur et revendeur de PC personnalisés Origin. Ces deux entreprises sont américaines et se spécialisent dans les PC haute performance notamment pour les joueurs.





Il est à savoir que Corsair proposait déjà des PC complets (Corsair One et Corsair Vengeance). Le fondateur de Corsair indique que ce rachat permet de suivre la mouvance des clients nord-américains qui préfèrent acheter leurs PC préconfigurés plutôt que de construire leurs machines, lorsqu'ils migrent du monde console au monde PC. Sachant que Corsair a une haute expertise dans la conception des composants du PC et qu'Origin offre un service de montage de PC, la relation entre les deux ne peut être que complémentaire.



Au niveau organisationnel, Origin reste une marque séparée et gardera ses bureaux. Les clients ayant un PC Origin ne sont impactés d'aucune manière par ce rachat. Évidemment, la marque annoncera des PC mettant en avant les composants Corsair et pour lesquels la synchronisation des composants RGB ou le monitoring n'en seront que meilleurs.



Avez-vous déjà acheté des composants Corsair ? En êtes-vous satisfaits ?

Avez-vous regardé/acheté un PC chez Origin ? Que pensez-vous de ce monteur de PC ?



