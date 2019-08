Synology présente trois nouveaux modèles de NAS Le FS6400, le SA3400 et le DS620slim 29PARTAGES 13 0 Synology complète sa gamme de NAS pour les serveurs (montage en rack) avec les





Le FS6400

Du côté technique, le FS6400 est un NAS embarquant deux processeurs Intel Xeon Silver à 8 cœurs lui permettant d'encaisser plus de 240 000 opérations d'écriture 4K iSCSI aléatoires par seconde. Le NAS peut gérer jusqu'à 72 disques durs (grâce à deux extensions RX2417sas), ou 48 disques durs (grâce à deux extensions RX1217sas). De base, il peut accueillir 24 disques durs. Pour accompagner cette puissance, il dispose de deux ports Ethernet (RJ-45) Gigabits et deux ports Ethernet 10 Gigabits. Il dispose aussi d'emplacements PCIe 3.0 pour ajouter des cartes pouvant supporter jusqu'à 40 gigabits en Ethernet. Finalement, il possède 32 Go de RAM DDR4 à correction d'erreur (ECC) et peut accepter jusqu'à 512 Go.



Le SA3400 possède un Intel Xeon D-1521 à 8 cœurs (contre six pour son prédécesseur), 16 Go de DDR4 à correction d'erreur (extensible à 128 Go) et peut, de base, accueillir 12 disques durs. Grâce aux extensions, il est possible de gérer jusqu'à 180 disques durs (avec 7 modèles RX2417sas) ou 96 disques durs (avec 7 RX1217sas). Il offre quant à lui, 4 ports Ethernet Gigabits et deux ports Ethernet 10 Gigabits. Comme pour le FS6400, vous pouvez y ajouter deux cartes d'extensions PCIe 3.0. En termes de performances, vous pouvez atteindre plus de 5 520 Mo/s de débit séquentiel et 304 277 IOPS aléatoires.





Le SA3400



Finalement, le DS620slim embarque un Intel Celeron J3355 (deux cœurs) et 2 Go de mémoire (supportant jusqu'à 6 Go). C'est un NAS à 6 baies offrant deux ports Ethernet Gigabits. Les performances annoncées avec chiffrement sont de 226 Mo/s en lecture séquentielle et 198 Mo/s en écriture séquentielle.





Le DS620slim



Tous ces trois NAS offrent deux ports USB 3.0 et les liens Ethernet peuvent être agrégés. Du côté des racks, on trouvera aussi du basculement de liens.



Après le DS218, c'est l'entrée de gamme.

Ta version système est à jour ?Après le DS218, c'est l'entrée de gamme.



Les plus : partage de fichier, les backup, comme serveur d'archive de mails ...



Les moins : problème avec la gestion des dossiers chiffrés, j'ai perdu des fichiers donc je n'utilise plus cette fonction.



En raison de la distribution maison de l'OS (DSM) il faut utiliser leur gestionnaire d'applications qui n'est pas du tout à jour ...

j'ai installé GitLab sous docker :

ils n'utilisent pas la distributions officielles

j'ai tenté de faire une Mise à jours manuellement j'ai perdu plusieurs jours sans jamais vraiment y arriver ...

J'ai un petit Synology DS218+ avec proc intel et 10 Go de RAM mais seulement deux SSD .Les plus : partage de fichier, les backup, comme serveur d'archive de mails ...Les moins : problème avec la gestion des dossiers chiffrés, j'ai perdu des fichiers donc je n'utilise plus cette fonction.En raison de la distribution maison de l'OS (DSM) il faut utiliser leur gestionnaire d'applications qui n'est pas du tout à jour ...j'ai installé GitLab sous docker :Docker est obsolète



https://www.hardkernel.com/shop/clou...xu4-smokyblue/



Pourquoi ce type de choix :

1) le prix

2) RAID 1 et LUKS avec clef déportée pour ne pas être dépendant d'un contrôleur de disque qui brûle ou d'un voleur indélicat quant je suis en vacances.

3) Les performances sont tout a fait acceptables

4) Contrôle total sur le système qui me permet ... tout ...



J'ai installé un CloudShell2 en RAID1 et je suis tellement content que maintenant j'en ai 2

https://www.hardkernel.com/shop/clou...xu4-smokyblue/

Pourquoi ce type de choix :

1) le prix

2) RAID 1 et LUKS avec clef déportée pour ne pas être dépendant d'un contrôleur de disque qui brûle ou d'un voleur indélicat quant je suis en vacances.

3) Les performances sont tout a fait acceptables

4) Contrôle total sur le système qui me permet ... tout ...

En résumé j'en suis super content car en plus c'est super stable.

Pour ma part, je me suis installé tout récemment un NAS Synology DS218j avec deux disques de 4T en RAID1. J'avais précédemment un linkstation de 1T qui était très lent et qui m'avait un peu dégouté des NAS. Avec le Synology, on est dasn un autre monde, fluide et vraiment bien équipé en termes logiciels. Prévu initialement pour faire du NAS seulement, j'ai vite mis en place d'autres applications comme un serveur web, un serveur de mail, un outil de note, les applications audio et vidéo ... Et petit à petit, tout est centré sur lui. J'ai arrêté d'utiliser des services cloud comme dropbox, onedrive, evernote pour utiliser mes propres services ... Un régal, tout en sécurisant l'ensemble. Je le conseille fortement. Bon du coup, il va falloir que j'upgrade très vite mes disques parce que tout le monde y prend gout dans la famille et l'utilise à fond.

Bonjour à tous.Pour ma part, je me suis installé tout récemment un NAS Synology DS218j avec deux disques de 4T en RAID1. J'avais précédemment un linkstation de 1T qui était très lent et qui m'avait un peu dégouté des NAS. Avec le Synology, on est dasn un autre monde, fluide et vraiment bien équipé en termes logiciels. Prévu initialement pour faire du NAS seulement, j'ai vite mis en place d'autres applications comme un serveur web, un serveur de mail, un outil de note, les applications audio et vidéo ... Et petit à petit, tout est centré sur lui. J'ai arrêté d'utiliser des services cloud comme dropbox, onedrive, evernote pour utiliser mes propres services ... Un régal, tout en sécurisant l'ensemble. Je le conseille fortement. Bon du coup, il va falloir que j'upgrade très vite mes disques parce que tout le monde y prend gout dans la famille et l'utilise à fond.

Bonne journée.

