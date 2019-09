L’USB Implementers Forum (USB-IF), l’entité qui soutient et promeut l’adoption des standards relatifs à la technologie USB (ou Universal Serial Bus), a récemment annoncé la finalisation de la norme USB4 et confirmé que cette dernière est prête pour un déploiement à grande échelle. À cet effet, elle a publié les spécifications de l’USB4, révélant par la même occasion que cette technologie s’appuie en grande partie sur la spécification Thunderbolt la plus récente (version 3) et qu’elle promet des débits maximaux similaires (jusqu’à 40 Gb/s) . La norme USB4 exploite le connecteur classique USB-C et est rétrocompatible avec les normes USB antérieures, y compris l’USB 3.2 qui double la vitesse maximale d’une connexion USB (de 10 Gb/s à 20 Gb/s), l’USB 2.0 et le Thunderbolt 3 lui-même.Brad Saunders, CEO de l’USB Promoter Group, a confié que son organisation veut juste simplifier les choses et éviter la profusion de produits estampillés avec des numéros de version susceptibles de semer la confusion parmi les consommateurs. Avec l’USB4, « nous n’avons pas l’intention de suivre une voie itérative de type 4.0, 4,1, 4,2 », a-t-il expliqué, « nous voulons que ce soit aussi simple que possible ».Pour rappel, depuis 2007, Intel développe conjointement avec Apple l’interface Thunderbolt, prévue pour unifier les connexions sur ordinateur. La troisième itération ou Thunderbolt 3 est parue en 2015 et propose des débits de 40 Gb/s (soit 5 Go/s). Le rapprochement entre le Thunderbolt et l’USB était prévisible, car depuis la version 3, le Thunderbolt exploite un connecteur USB-C (réversible), de sorte qu’un port Thunderbolt 3 peut accepter des périphériques USB 3. Mais il fallait impérativement faire appel à un contrôleur secondaire externe fourni par Intel.La norme USB 3 avait introduit la possibilité d’utiliser un seul câble pour recharger d’autres appareils, transférer des données et un signal vidéo. Mais parfois, suivant votre configuration, il n’était possible d’effectuer qu’une seule de ces opérations et à des vitesses considérablement réduites. La nouvelle norme USB4 promet quant à elle de remédier à cela en offrant à l’hôte la possibilité de mettre à l’échelle les allocations de manière optimale pour le flux des données et d’affichage.L’USB4 permet donc de brancher des écrans 4K ou 8K en USB, de connecter à la chaine une série de périphériques USB variés sur le même port et prend en charge l’alimentation de dispositifs affichant une puissance maximale de 100 watts via la fonctionnalité USB Power Delivery. L’USB4 devrait aussi s’interfacer de manière exclusive sur un connecteur USB type C à vingt-quatre broches (au lieu de quatre ou de neuf comme dans les précédentes versions de l’USB).Pour faciliter l’adoption de cette nouvelle norme, la firme de Santa Clara a assuré que ses prochaines générations de processeurs x86, à compter d’Ice Lake, prendront en charge l’USB4 nativement et fait part de son intention de libérer la spécification Thunderbolt 3 en autorisant l’usage sans redevances de cette technologie. Les premiers dispositifs compatibles avec l’USB4 ne devraient pas arriver avant 2020 au mieux et nécessiteront probablement l’emploi d’un adaptateur vendu séparément pour tirer pleinement parti de tout le potentiel d’un port USB4.Source : Publication de l’USB Implementers Forum (PDF)Qu’en pensez-vous : un pas dans la bonne direction ?