Les livraisons de PC traditionnels sont en déclin, le marché semble désormais privilégier la mobilité, Les PC portables ultralégers connectés et les tablettes détachables, d'après IDC 0PARTAGES 7 0 Le marché de masse est de plus en plus connecté et chaque jour plus mobile. Mais, l’hégémonie des appareils mobiles semble faire des ravages sur le marché des PC traditionnels.



Selon de nouvelles prévisions établies par IDC, les livraisons de dispositifs informatiques personnels (PCD), incluant les PC et tablettes traditionnels, devraient reculer sur la période prévisionnelle allant de 2019 à 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de - 2,4 %. Dans le même temps, les livraisons de dispositifs 2-en-1 (ordinateurs convertibles et tablettes détachables) et d’ordinateurs portables ultralégers (ultrabooks) devraient croître de 5 %.





D’après IDC, le volume global des livraisons de PCD tombera sous la barre des 400 millions en 2020, une première depuis 2010, l’année du lancement de l’iPad de première génération. Les produits qui devraient réussir à tirer leur épingle du jeu dans cette catégorie sont les dispositifs minces et légers et les tablettes détachables comme les iPad Pro d’Apple et les tablettes Surface de Microsoft.



À ce propos, Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC, a déclaré : « Jusqu’à présent, en 2019, nous avons observé certaines tendances positives inattendues sur le marché des ordinateurs traditionnels ». D’après lui, « la demande renforcée par l’approche de la fin de la prise en charge de Windows 7 était quelque peu prévisible et laisse encore de la marge pour la croissance au second semestre de 2019 ». Il précise que de nombreux fournisseurs tentent de placer leurs produits dans le circuit à un stade précoce, et qu’à cause de cela les tarifs pratiqués sont susceptibles d’entraîner une hausse des coûts pour les consommateurs : « Le véritable objectif sera donc de surveiller les ventes pour le reste de l’année et jusqu’en 2020 ».





IDC prévoit une fragmentation de la catégorie 2-en-1 sachant qu’Apple et Microsoft continueront à faire progresser le facteur de forme détachable et que d’autres fournisseurs de PC continueront à promouvoir les PC convertibles. À l’avenir, IDC s’attend également à ce que les appareils détachables renforcent leur positionnement « en tant qu’alternative viable aux PC portables et PC convertibles modernes ». Le cabinet d’analyse estime par ailleurs que les modèles alimentés par iOS devraient représenter près du quart du marché des dispositifs 2-en-1 tout au long de la période de prévision.



En dehors de la croissance découlant de ces facteurs de forme modernes, l’introduction de la 5G jouera également un rôle sur le marché des PCD. IDC prévoit que d’ici 2023, 10 % des tablettes détachables auront la 5G intégrée, en plus des 29 % qui seront arrimés à la 4G. on devrait aussi retrouver plus d’ultrabooks et de PC portables convertibles disposant d’une connectivité cellulaire.



Source : IDC



