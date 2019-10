GlobalFoundries dévoile son processus 12LP+ Une bonne partie des avantages du 7 nm, mais avec la fiabilité du 12 nm 0PARTAGES 3 0 es semi-conducteurs ne cesse d'avancer, mais tous les acteurs ne vont pas forcément dans la même direction. Quand les plus gros fondeurs comme Intel et Samsung se focalisent sur des technologies très compliquées, pour atteindre des finesses de gravure les plus petites possibles, GlobalFoundries avait récemment jeté le gant à ce niveau, déclarant se focaliser sur les technologies existantes.

La société américaine vient de dévoiler une nouvelle itération de son processus de fabrication en 12 nm, d'abord mis en pratique en 2018 (sous licence de Samsung, GlobalFoundries ayant eu du mal à développer ses processus en 14 et 12 nm). Le 12LP+ permet d'augmenter considérablement la performance (vingt pour cent de fréquence en plus pour une même consommation d'énergie à puce égale) ou de diminuer la consommation énergétique de quarante pour cent (à fréquence et puce égales), par rapport au 12LP existant. La densité augmente aussi de quinze pour cent. Le 12LP+ récupère aussi des développements effectués pour la transition au 7 nm qui n'a jamais eu lieu, comme des cellules de mémoire statique utilisant une tension d'un demi-volt.

La stratégie de GlobalFoundries est de capitaliser sur un processus mature et proche des conceptions précédentes : adapter une puce d'un processus 12LP en 12LP+ devrait être assez vite fait, tout en bénéficiant d'une bonne partie des bénéfices d'un passage du 12 nm au 7 nm.

