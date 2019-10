Synology met à jour le NAS RS818+ Pour passer à un CPU Intel Atom C3538 supportant la DDR4 0PARTAGES 4 0





Page produit du RS820+ Synology met à jour sa gamme de NAS pour emplacement en rack. Le RS818+ (et le RS818RP+, version avec alimentation redondante) se voit renommé RS820+ suite à la mise à jour du processeur. Ce NAS occupant un unique emplacement d'armoire permet d'accueillir quatre disques durs. Il peut être étendu en y connectant le RX418 Ainsi, cette unité accueille le CPU Intel Atom C3538 (contre le C2538 pour le RS818+), quatre cœurs cadencé à 2,1 GHz et accompagné de 8 Mo de cache. De plus, ce processeur supporte les nouvelles instructions de chiffrement AES (AES-NI). Le NAS embarque 2 Go de mémoire vive DDR4 (contre de la DDR2 pour son prédécesseur) et peut en accueillir jusqu'à 18 Go. Du côté du réseau, quatre ports Gigabit sont disponibles et permettent l’agrégation de lien. Il est aussi possible d'étendre la bande passante grâce à une interface réseau complémentaire 10 Gb/s ou d'utiliser l'extension pour un cache SSD (carte M2D18 ).En bref, c'est un NAS prévu pour les petites et moyennes structures. Toutefois, peu de modifications ont été apportées au RS818+ et la seule vraiment notable est le support de la mémoire vive DDR4 à 2133 MHz.