Western Digital lance de nouveaux disques Red et Purple Proposant ainsi des disques allant jusqu'à 14 To 0PARTAGES 6 0 Western Digital propose des disques optimisés pour les différents usages. Ainsi, on retrouve la série Red à utiliser dans les NAS (utilisation continue 24h sur 24 et 7j sur 7) et la série Purple optimisée pour l'enregistrement de flux vidéo continu (tels que celui de caméras de surveillance).



Dès à présent, Western Digital propose de nouveaux disques pour ces deux gammes, offrant une capacité de 14 To par unité. De plus, la gamme Red accueille aussi des disques SSD (au format M.2 2280 ou 2,5''). Estampillés SA500, la société propose des capacités allant de 500 Go à 4 To (au format M.2 2280, le maximum est 2 To). Ils peuvent être utilisés comme cache dans un NAS afin d'améliorer les performances de ce dernier et ainsi supporter les charges associées à un réseau Ethernet 10 gigabits ou simplement comme espace de stockage.



Du côté de la gamme Purple, Western Digital a annoncé de nouvelles cartes SD (estampillées QD101) ayant des capacités allant de 32 Go à 512 Go. Celles-ci seront disponibles au cours du premier trimestre 2020.



Les prix annoncés par Western Digital vont de 72 $ à 297 $ pour les SSD au format M.2, de 75 $ à 600 $ pour les SSD au format 2,5''. Les disques Red ayant une capacité de 14 To sont annoncés à 425 $ et 525 $ pour la série Pro.



Sources



Annonce des nouveaux disques de la gamme Red

