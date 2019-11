Qui de la loi de Moore ou de la chaleur limitera le plus l'avancée des processeurs ? La densité de chaleur à évacuer par millimètre carré de processeur ne cesse d'augmenter 0PARTAGES 14 0 Pour les prochaines générations de processeur, on parle très souvent des processus de fabrication, de la possibilité de créer des transistors de plus en plus petits, donc d’en mettre de plus en plus par millimètre carré de silicium. Jusqu’à présent, l’évolution de cette densité a, peu ou prou, suivi la loi (empirique) de Moore : la densité de transistors double tous les deux ans. Bon nombre de gens supputent que cette loi est “morte”, dans le sens où la densité ne continuera plus d’augmenter à la même vitesse que depuis les années 1960-1970. Cependant, un autre facteur limitera la progression des processeurs, de manière probablement plus importante : l’évacuation de la chaleur. Déjà, les processeurs actuels doivent parfois limiter leur performance pour éviter de brûler (throttling) !



L’évolution énergétique des transistors a pu suivre, toujours depuis les années 1960-1970,



L’une des solutions à ce problème serait la spécialisation des processeurs, une voie de plus en plus exploitée : les processeurs seraient moins programmables, dans le sens où plus de choses seraient implémentées au niveau matériel, avec des instructions moins génériques, mais très performantes pour une tâche donnée. On voit notamment cette tendance avec les processeurs orientés réseaux neuronaux. De même, ARM laisse maintenant les concepteurs de cœurs ARM ajouter des instructions, quitte à briser une certaine homogénéité dans l’écosystème ARM.



Source : Pour les prochaines générations de processeur, on parle très souvent des processus de fabrication, de la possibilité de créer des transistors de plus en plus petits, donc d’en mettre de plus en plus par millimètre carré de silicium. Jusqu’à présent, l’évolution de cette densité a, peu ou prou, suivi la loi (empirique) de Moore : la densité de transistors double tous les deux ans. Bon nombre de gens supputent que cette loi est “morte”, dans le sens où la densité ne continuera plus d’augmenter à la même vitesse que depuis les années 1960-1970. Cependant, un autre facteur limitera la progression des processeurs, de manière probablement plus importante : l’évacuation de la chaleur. Déjà, les processeurs actuels doivent parfois limiter leur performance pour éviter de brûler () !L’évolution énergétique des transistors a pu suivre, toujours depuis les années 1960-1970, la loi de Dennard . Celle-ci postule que la densité énergétique des transistors reste constante, c’est-à-dire la quantité de chaleur à évacuer par millimètre carré de processeur. De fait, si les transistors diminuent en taille, il leur faut une tension moindre pour s’activer. Néanmoins, dès 2005-2006, les transistors sont devenus tellement petits que des effets non prévisibles par Dennard sont devenus significatifs : les pertes de courant des transistors. Ces pertes font que la consommation énergétique des transistors ne décroît plus aussi rapidement que la densité de transistors augmente. La situation est telle que Facebook estime que la chaleur dégagée par les processeurs est un frein majeur au développement de lunettes de réalité augmentée.L’une des solutions à ce problème serait la spécialisation des processeurs, une voie de plus en plus exploitée : les processeurs seraient moins programmables, dans le sens où plus de choses seraient implémentées au niveau matériel, avec des instructions moins génériques, mais très performantes pour une tâche donnée. On voit notamment cette tendance avec les processeurs orientés réseaux neuronaux. De même, ARM laisse maintenant les concepteurs de cœurs ARM ajouter des instructions, quitte à briser une certaine homogénéité dans l’écosystème ARM.Source : IEEE Spectrum Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éprouvé https://www.developpez.com



Et pour en revenir à la Loi de Moore, IBM l'applique à l'info quantique en utilisant une métrique particulière appelée "volume quantique", c'est plus ou moins l'équivalent des benchmarks Linpacks, cf



https://arxiv.org/pdf/1811.12926.pdf



IBM prétend donc que les Ingés vont doubler la performance (mesurée sur le volume quantique) de sa machine quantique année par année.



-VX 0 0 Je suis étonné que l'IEEE ne mentionne pas la décohérence quantique comme obstacle à la miniaturisation.Et pour en revenir à la Loi de Moore, IBM l'applique à l'info quantique en utilisant une métrique particulière appelée "volume quantique", c'est plus ou moins l'équivalent des benchmarks Linpacks, cfIBM prétend donc que les Ingés vont doubler la performance (mesurée sur le volume quantique) de sa machine quantique année par année.-VX Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par dourouc05 Envoyé par un autre facteur limitera la progression des processeurs, de manière probablement plus importante : l’évacuation de la chaleur.



Selon moi, il y a une autre limite que l'on entend peu parler, et qui s'avèrera bien plus problématique : l'effet tunnel, qui est régit par la mécanique quantique.

Ce phénomène opère que sur de très petites échelle, jusqu'à un maximum de 2 nanomètre à ma connaissance. Jusqu'à 2 nanomètres d'épaisseur, un électron peut s’échapper de n'importe quel matériaux, pourvu que le contexte y soit propice. Plutôt problématique pour les isolations galvaniques... que ce soit pour les grilles de transistors ou encore les circuits de routage de manière générale.



De plus, les dernières recherche fondamentales en électronique montre qu'il est maintenant possible de faire passer du courant dans des isolants à travers des "plasmons de surfaces", sur une centaine de nanomètres d'épaisseur.



Je me demande bien quel difficulté apporte actuellement ces problématiques aux fondeurs les plus connus de semi-conducteurs. ^^'



Envoyé par vxlan.is.top Envoyé par Je suis étonné que l'IEEE ne mentionne pas la décohérence quantique comme obstacle à la miniaturisation. 0 0 Une avancée théorique majeure a été faite il y a quelques années (juin 2017) au CNRS sur le routage de la chaleur. On sait tous que la chaleur se propage de manière diffuse, à l'image d'une onde ponctuelle sur l'eau. La nouveauté , c'est qu'une architecture à base de creux régulièrement ordonné permet d'obtenir une propagation "balistique" de la chaleur sur quelques centaines de nanomètres ...de quoi éviter à un coeur de chauffer immédiatement son voisin via la couche supérieur en contact avec l'IHS. Il y est dit : "Il serait alors possible de diriger ou d’empêcher la diffusion de la chaleur sur des points extrêmement précis"Selon moi, il y a une autre limite que l'on entend peu parler, et qui s'avèrera bien plus problématique : l'effet tunnel, qui est régit par la mécanique quantique.Ce phénomène opère que sur de très petites échelle, jusqu'à un maximum de 2 nanomètre à ma connaissance. Jusqu'à 2 nanomètres d'épaisseur, un électron peut s’échapper de n'importe quel matériaux, pourvu que le contexte y soit propice. Plutôt problématique pour les isolations galvaniques... que ce soit pour les grilles de transistors ou encore les circuits de routage de manière générale.De plus, les dernières recherche fondamentales en électronique montre qu'il est maintenant possible de faire passer du courant dans des isolants à travers des "plasmons de surfaces", sur une centaine de nanomètres d'épaisseur.Je me demande bien quel difficulté apporteces problématiques aux fondeurs les plus connus de semi-conducteurs. ^^'C'est parce qu'elle n'a d'importance que dans un contexte où l'on s'appuie spécifiquement sur des phénomènes quantiques stabilisés, non ? Ce qui ne semble pas poser problème avant 2-3 nm.

Développeur Fullstack Senior ↳ Computer Futures - Ile de France - Paris (75000) Programmeur Cn (f/h) ↳ Randstad Search - Rhône Alpes - Val Revermont (01370) Domain leader SAP SD (H/F) ↳ Paris - Ile de France - Gennevilliers (92230) Voir plus d'offres