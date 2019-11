Micron lance officiellement sa déclinaison de 3D XPoint Son X100 atteint des débits de 9 Go/s en lecture et écriture et une latence de 8 µs 0PARTAGES 9 0 La mémoire 3D XPoint est un développement joint entre Intel et Micron. Le premier la commercialise depuis quelque temps sous la marque Optane, Micron se lance à peine dans cette aventure sous le nom de QuantX. Cette mémoire, à l’origine, doit se situer entre la RAM et les SSD : non volatile comme les SSD, avec une très faible latence comme la RAM. Intel vend d’ailleurs sa technologie Optane tant sous la forme de SSD que de barrettes de RAM. Technologiquement, il s’agit d’



Micron vient cependant d’annoncer son X100, “le SSD le plus rapide au monde” : de fait, il atteint des taux de transfert de 9 Go/s, avec 2,5 millions d’opérations sur le SSD par seconde et une latence de 8 µs. Cela le place en tête des SSD (ils montent jusque 5 Go/s pour le moment ; la latence est comparable à celle des SSD Intel Optane, qui descendent à 10 µs, mais sans le débit associé). Le X100 possède cependant un avantage de taille supplémentaire pour une utilisation en centre informatique : il n’a pas besoin de système de refroidissement actif, il a une taille standard (une carte PCIe 3.0 x16), contrairement à des assemblages RAID de SSD sur une seule carte. La carte est compatible PCIe 3.0 et 4.0.





Les produits les plus proches sont les Intel Optane 905P, avec une latence de 10 µs, 575 000 opérations par seconde, un débit jusque 2,7 Go/s (en écriture, 2,2 Go/s), mais aussi les Samsung PM1733 et PM1735, avec des vitesses en lecture de 8 Go/s (à peine 3,8 Go/s en écriture). Autant dire que, si les spécifications sur papier sont atteintes, la concurrence aura du mal à s’en remettre… mais Micron aurait tort de ne pas en profiter pour augmenter ses tarifs.





Source :



