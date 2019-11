Intel va supprimer les pilotes de cartes mères et composants de desktop des années 90 à 2000 de son site de téléchargement D'ici la fin de la semaine 0PARTAGES 8 0 Intel informe les utilisateurs des cartes mères pour desktop référencées DH67BL, DH67CF, DH67CL, DH67GD et DH67VR que la mise à jour BIOS [BLH6710H.86A] 0163 ne sera plus disponible en téléchargement après le 22 novembre 2019. Les possesseurs desdites cartes mères ne pourront donc plus effectuer de procédure de récupération de leur système d’entrées/sorties de base s’ils ne peuvent trouver d’archive en ligne alternative.



« Fin de vie – ce téléchargement : mise à jour du BIOS [BLH6710H.86A] 0163 ne sera plus disponible après le 22 novembre 2019 et ne sera plus pris en charge par aucune mise à jour fonctionnelle, de sécurité ou autre », annonce le constructeur américain.



La liste de composants concernés est plus longue et inclut cartes-mères, cartes réseau et cartes graphiques mises sur le marché par Intel entre les années 90 et 2000. La plupart des pilotes étaient destinés aux versions Windows comme 98, ME, XP et les éditions antérieures de Windows Server – d’anciennes versions de Windows elles-mêmes désormais considérées comme obsolètes.





Ce qu’il faut bien souligner est que certains des pilotes pour composants au sein de cette liste ne sont plus disponibles en téléchargement depuis des dates antérieures à celle du 22 novembre prochain.





Donc, de façon brossée, Intel procède à la suppression des pilotes des composants de desktop et de cartes-mères qu’il a mis sur le marché entre les années 90 et 2000.



Sur les réseaux sociaux les débats à ce sujet portent sur la question de savoir si les constructeurs sont tenus d’assurer la fourniture des pilotes de leur matériel à vie.



« Chères entreprises qui fabriquent du matériel : vous êtes censées assurer la fourniture des pilotes de votre matériel jusqu’à ce que le soleil explose ou que vous disparaissiez, pas jusqu’à ce que vous soyez fatiguées d’héberger 20 mégaoctets », lance un internaute. Seulement, la réalité est tout autre. En effet, tandis que certains estiment que les constructeurs doivent fournir les drivers à vie, d’autres leur opposent le fait qu’il faille prendre en compte les contrats et conditions de service qui encadrent lesdites plateformes de téléchargement.





En fait tout dépend des constructeurs. En effet, HP a adopté une approche similaire il y a 2 ans. Néanmoins, d'autres comme Dell et Lenovo sont connus pour offrir aux utilisateurs un accès complet aux pilotes plus anciens. Lenovo, en particulier, a une section sur son site Web spécialement dédiée à l'accès aux téléchargements des produits arrivés en fin de vie.



Les développements en cours suggèrent que la suppression des pilotes se fait au fur et à mesure. Ainsi, les possesseurs de matériels Intel visés par la mesure peuvent dans certains cas se procurer les drivers sur le site officiel, ce, pendant qu’ils sont encore disponibles. Sinon, il est toujours possible de jeter un œil aux contenus de sites miroirs dont les liens sont proposés dans les sources. Enfin, ne pas oublier de jouer de prudence, car bon nombre de plateformes proposent de télécharger des pilotes alors qu’il s’agit de logiciels malveillants.



Sources : miroir2



Et vous ?



Les plaintes de ces utilisateurs sont-elles légitimes ?



Les constructeurs sont-ils tenus d’assurer la fourniture des pilotes de leur matériel à vie ?



Voir aussi :



NVIDIA met fin au support de ses pilotes graphiques sur les systèmes 32 bits et les anciens GPU basés sur l'architecture Fermi



AMD met fin au support des pilotes 32-bits pour ses GPU et évoque son retour dans le haut de gamme avec ses GPU de la prochaine génération Intel informe les utilisateurs des cartes mères pour desktop référencées DH67BL, DH67CF, DH67CL, DH67GD et DH67VR que la mise à jour BIOS [BLH6710H.86A] 0163 ne sera plus disponible en téléchargement après le 22 novembre 2019. Les possesseurs desdites cartes mères ne pourront donc plus effectuer de procédure de récupération de leur système d’entrées/sorties de base s’ils ne peuvent trouver d’archive en ligne alternative.« Fin de vie – ce téléchargement : mise à jour du BIOS [BLH6710H.86A] 0163 ne sera plus disponible après le 22 novembre 2019 et ne sera plus pris en charge par aucune mise à jour fonctionnelle, de sécurité ou autre », annonce le constructeur américain.La liste de composants concernés est plus longue et inclut cartes-mères, cartes réseau et cartes graphiques mises sur le marché par Intel entre les années 90 et 2000. La plupart des pilotes étaient destinés aux versions Windows comme 98, ME, XP et les éditions antérieures de Windows Server – d’anciennes versions de Windows elles-mêmes désormais considérées comme obsolètes.Ce qu’il faut bien souligner est que certains des pilotes pour composants au sein de cette liste ne sont plus disponibles en téléchargement depuis des dates antérieures à celle du 22 novembre prochain.Donc, de façon brossée, Intel procède à la suppression des pilotes des composants de desktop et de cartes-mères qu’il a mis sur le marché entre les années 90 et 2000.Sur les réseaux sociaux les débats à ce sujet portent sur la question de savoir si les constructeurs sont tenus d’assurer la fourniture des pilotes de leur matériel à vie.« Chères entreprises qui fabriquent du matériel : vous êtes censées assurer la fourniture des pilotes de votre matériel jusqu’à ce que le soleil explose ou que vous disparaissiez, pas jusqu’à ce que vous soyez fatiguées d’héberger 20 mégaoctets », lance un internaute. Seulement, la réalité est tout autre. En effet, tandis que certains estiment que les constructeurs doivent fournir les drivers à vie, d’autres leur opposent le fait qu’il faille prendre en compte les contrats et conditions de service qui encadrent lesdites plateformes de téléchargement.En fait tout dépend des constructeurs. En effet, HP a adopté une approche similaire il y a 2 ans. Néanmoins, d'autres comme Dell et Lenovo sont connus pour offrir aux utilisateurs un accès complet aux pilotes plus anciens. Lenovo, en particulier, a une section sur son site Web spécialement dédiée à l'accès aux téléchargements des produits arrivés en fin de vie.Les développements en cours suggèrent que la suppression des pilotes se fait au fur et à mesure. Ainsi, les possesseurs de matériels Intel visés par la mesure peuvent dans certains cas se procurer les drivers sur le site officiel, ce, pendant qu’ils sont encore disponibles. Sinon, il est toujours possible de jeter un œil aux contenus de sites miroirs dont les liens sont proposés dans les sources. Enfin, ne pas oublier de jouer de prudence, car bon nombre de plateformes proposent de télécharger des pilotes alors qu’il s’agit de logiciels malveillants.Sources : Intel , Twitter, miroir1 Les plaintes de ces utilisateurs sont-elles légitimes ?Les constructeurs sont-ils tenus d’assurer la fourniture des pilotes de leur matériel à vie ?