Hewlett Packard Enterprise (HPE), l’entreprise américaine issue de la scission en novembre 2015 de la société Hewlett-Packard et qui regroupe les activités de cette dernière dans les serveurs, le réseau, le stockage, les logiciels et les services aux entreprises, a récemment mis en garde ses clients contre un défaut apparent affectant certains modèles de SSD SAS de la marque qui sont, semble-t-il, garantis 3 ans.HPE prévient que les modèles de périphériques de stockage concernés arrêtent définitivement de fonctionner après 32 768 heures de fonctionnement, soit exactement 3 ans, 270 jours et 8 heures. HPE a averti : « Après la défaillance du SSD, ni le SSD ni les données ne peuvent être récupérés ». Ce ne serait pas l’usure après de nombreux cycles de fonctionnement qui est responsable de problème, mais plutôt un bogue lié au nombre d’heures pendant lesquels le disque est allumé (pas forcément en activité). Pourquoi le fonctionnement du disque dépendrait-il de façon critique du compteur de mise sous tension ?Les modèles de SSD SAS impactés sont énumérés dans le tableau suivant :HPE a indiqué que certains modèles SSD sont vendus en tant que produits autonomes, mais que d’autres sont également intégrés à d’autres produits HPE tels que ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335, et StoreVirtual 3200.Le fabricant de matériel a déclaré qu’il a appris l’existence de ce bogue par un autre fabricant de SSD, sans le nommer directement. Ce bogue affecte tous les SSD SAS HPE avec une version de firmware antérieure au HPD8. La mise à jour du firmware SSD vers la version HPD8 corrige le problème, selon HPE. Afin d’éviter toute surprise désagréable, HPE recommande donc d’installer le correctif critique qu’il a publié et qui cible le micrologiciel des périphériques de stockage concernés. Selon l’entreprise, cette mesure permet de continuer à utiliser les SSD SAS concernés au-delà de l’échéance des 32 768 heures.Des liens permettant de télécharger le correctif de sécurité susmentionné sont disponibles dans la note d’information officielle publiée par HPE ainsi que des instructions sur la façon d’appliquer la mise à jour du micrologiciel, de vérifier le temps de disponibilité du SSD et de voir combien d’heures les entreprises ont à leur disposition pour planifier une fenêtre de maintenance pour appliquer le correctif.Cette histoire est étrangement similaire à ce qui est arrivé à Intel plus tôt cette année lorsqu'il a découvert que deux modèles de SSD (D3-S4510 et D3-S4610) contenaient également un bogue qui bloquerait le dispositif après 1700 heures cumulées passées en mode veille. S’agirait-il d’un autre cas d’obsolescence programmé dans l'industrie de la Tech ? Et la protection des clients dans tout ça ?Source : HPE Qu’en pensez-vous ?S’agirait-il, d’après vous, d’un autre cas d’obsolescence programmé dans l'industrie de la Tech ?Quel retour pouvez-vous faire sur l'utilisabilité des produits HPE ou d’autres fabricants un an après la fin de la période de garantie ?