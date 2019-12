Quels marques et modèles de NAS utilisez-vous ? Et quelles utilisations en faites-vous ? 0PARTAGES 6 0 Quelles sont les marques des NAS que vous utilisez ? Les serveurs de stockage en réseau (ou Network Attached Storage (NAS)) sont essentiels pour centraliser les données ou mettre en place des services permettant la distribution de ces données dans le réseau domestique ou sur Internet. Ainsi, les NAS sont de plus en plus présents chez les particuliers, et ce pour différentes raisons :

la sauvegarde des données (évidemment) ;

la mise en place d'un système de vidéo surveillance ;

la distribution des médias sur les différents périphériques du domicile ;

le partage des fichiers ;

....

Par conséquent, il n'est pas rare de trouver un NAS, d'autant plus si le possesseur est passionné de technologie ou d'informatique (comme il n'est pas rare de croiser sur ce serveur).



Avez-vous un NAS ?

Si oui, de quelle marque (à remplir en sondage) et lequel ?

Comment utilisez-vous votre NAS ?

Combien de disques avez-vous mis dans le NAS et avec quelle configuration de RAID ?



N'hésitez pas à relire notre récent dossier sur le Les serveurs de stockage en réseau (ou Network Attached Storage (NAS)) sont essentiels pour centraliser les données ou mettre en place des services permettant la distribution de ces données dans le réseau domestique ou sur Internet. Ainsi, les NAS sont de plus en plus présents chez les particuliers, et ce pour différentes raisons :Par conséquent, il n'est pas rare de trouver un NAS, d'autant plus si le possesseur est passionné de technologie ou d'informatique (comme il n'est pas rare de croiser sur ce serveur).Avez-vous un NAS ?Si oui, de quelle marque (à remplir en sondage) et lequel ?Comment utilisez-vous votre NAS ?Combien de disques avez-vous mis dans le NAS et avec quelle configuration de RAID ?N'hésitez pas à relire notre récent dossier sur le DS918+ de Synology afin d'apprendre ce qu'il est possible de faire avec un NAS. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com 0 0 J'ai construit mon propre NAS avec OpenMediaVault. C'est moins cher et beaucoup plus puissant qu'un off-the-shelf NAS. Surtout si tu l'utilise comme Media Center avec plusieurs clients qui transcodent en même temps. Membre averti https://www.developpez.com Avez-vous un NAS ? Avez-vous un NAS ?



Si oui, de quelle marque (à remplir en sondage) et lequel ? Si oui, de quelle marque (à remplir en sondage) et lequel ?

J'avoue qu'il ne rame pas d'un poil



Comment utilisez-vous votre NAS ? Comment utilisez-vous votre NAS ?

Je me tâte à rajouter une centrale domotique



Combien de disques avez-vous mis dans le NAS et avec quelle configuration de RAID ? Combien de disques avez-vous mis dans le NAS et avec quelle configuration de RAID ?



J'avais hésité à m'en servir comme workstation mais dès que tu tapes un peu dedans il a tendance à faire autant de bruit qu'un aspirateur 0 0 OuiPerso c'est une vielle machine de récup, un bi Xeon X5650 - 2 x 6 cores HT 2.66GHz - 3.06GHz avec 100Go de RAM et SSD de 256GoJ'avoue qu'il ne rame pas d'un poilStockage de fichiers (vidéo, photo, musique, BD/Manga), serveur de backup, serveur HTTP, serveur SFTP, serveur TFTP, serveur VPN, compilation distribué (distcc), 2 machines virtuelles pour bricoler, quelques trucs en plus.Je me tâte à rajouter une centrale domotique4 hdd en Western RAID 01 + 1 HDD de backup en externe.J'avais hésité à m'en servir comme workstation mais dès que tu tapes un peu dedans il a tendance à faire autant de bruit qu'un aspirateur

Responsable Relations Médias EMEAR H/F ↳ Dassault Systèmes - France - Vélizy-Villacoublay Consultant en Serveur d'application ↳ Computer Futures - France - Lyon Développeur API/API Management/SOA - Transformation Digitale H/F ↳ Cgi - France - Rennes Voir plus d'offres