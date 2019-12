La puce Cisco Silicon One vise les services infonuagiques à grande échelle Elle peut router des paquets à plus de dix térabits par seconde 0PARTAGES 6 0 Cisco est un grand fabriquant de matériel pour les réseaux informatiques, notamment en entreprise et dans les centres informatiques. Par exemple, l'entreprise fabrique des commutateurs et des routeurs Ethernet à très haut débit. Cependant, les centres infonuagiques requièrent de plus en plus de bande passante : le matériel actuel est toujours suffisant (c'est pourquoi les dépenses en matériel réseau ont tendance à diminuer, ces derniers temps), mais les plans de Cisco sont plus ambitieux.



Source : Cisco est un grand fabriquant de matériel pour les réseaux informatiques, notamment en entreprise et dans les centres informatiques. Par exemple, l'entreprise fabrique des commutateurs et des routeurs Ethernet à très haut débit. Cependant, les centres infonuagiques requièrent de plus en plus de bande passante : le matériel actuel est toujours suffisant (c'est pourquoi les dépenses en matériel réseau ont tendance à diminuer, ces derniers temps), mais les plans de Cisco sont plus ambitieux.D'où la dernière annonce en date : la puce de routage Silicon One Q100, qui travaille directement avec des flux optiques et propose déjà une bande passante qui peut monter à dix térabits par seconde (le double des solutions de routage actuelles) — la prochaine itération devrait monter à vingt-cinq térabits par seconde. Cette puce gère jusque cent et huit ports Ethernet à cent gigabits par seconde, avec une consommation énergétique très réduite (à peine onze watts par gigabit par seconde de débit).Le processeur Silicon One Q100 est véritablement prévu pour des réseaux à très haut débit, avec notamment de grandes possibilités de mise en cache des paquets sur les liens en situation de congestion. En outre, elle est entièrement programmable à l'aide de P4, un langage de programmation prévu pour simplifier la configuration avancée de routeurs . Il s'agit d'un effort de développement de cinq années (avec un coût de l'ordre du milliard de dollars), qui a consisté à repenser complètement l'architecture matérielle des routeurs. Notamment, tous les composants d'un routeur sont intégrés dans cette même puce, ce qui a pour effet de simplifier la conception des routeurs. Par rapport aux autres processeurs pour routeurs, Cisco a décidé d'utiliser de la mémoire HBM, qui propose une très haute bande passante ; cette mémoire est utilisée pour la mise en tampon et pour étendre les tables de routage.De plus, Cisco change partiellement son fusil d'épaule : le Silicon One Q100 ne sera pas uniquement utilisé dans le matériel Cisco, le processeur sera également disponible individuellement, pour ceux qui souhaitent réaliser leurs propres routeurs. Les premiers routeurs Cisco à l'utiliser composent la série 8000 . Ils peuvent être utilisés individuellement ou bien être empilés pour augmenter le nombre de ports disponibles (et la bande passante totale disponible). La série est accompagnée d'une nouvelle version du système d'exploitation IOS XR, numérotée 7. Celle-ci est bien plus modulaire que les précédentes, avec la possibilité d'installer des paquets supplémentaires par le système RPM.Source : NetworkWorld