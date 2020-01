Dell annonce XPS 13 (2020) édition développeur avec Ubuntu Linux et 32 Go de RAM, Et basé sur des processeurs mobiles Intel Core 10nm de 10ème génération 0PARTAGES 7 0 Dell propose des ordinateurs de bureau, des portables et des stations de travail sous Linux depuis plusieurs années maintenant. En particulier, avec le projet Sputnik, Dell fournit des variantes spéciales de ses ordinateurs portables qui sont préchargés avec Ubuntu expressément pour les développeurs. A côté du critère de système d'exploitation, le XPS 13 a également été très bien accueilli pour sa qualité de construction, son attention aux détails et ses spécifications de pointe. Mais les dernières annonces dans le cadre de ses produits XPS 13 montrent que le fabricant a fait des progrès considérables pour améliorer le profil de ses ordinateurs portables Linux dédiés aux développeurs, mais aussi pour les passionnés de Linux.



La toute nouvelle édition pour développeurs du XPS 13, surnommée "2020", est un ordinateur plus fin et plus petit qui offre des spécifications encore meilleures, comme un écran de 13,4 pouces amélioré (avec un format 16/10) et la possibilité d'être configuré avec jusqu'à 32 Go, soit le double de la mémoire maximale de la génération précédente. En doublant la mémoire, Dell a écouté la communauté qui demandait, pour l'édition développeur Dell XPS 13, une option pour 16 Go de RAM ou plus pour exécuter des VM ou des charges de travail de conteneurs Linux. Le nouveau système est préinstallé avec Ubuntu Linux 18.04, mais vous pouvez installer n'importe quelle autre distribution.





Lors de l’annonce de la dernière édition de XPS 13, Barton George, dirigeant du projet Sputnik chez Dell, a déclaré sur son blog :



« Nous sommes fiers d'annoncer la dernière et la meilleure édition Dell XPS 13 pour développeurs. Le système, qui est basé sur des processeurs mobiles 10nm Intel® Core™ de 10ème génération, représente la 10ème génération XPS 13 Developer Edition ». « Ce système de 10e génération présente une conception mise à jour et est livré avec Ubuntu 18.04 LTS préchargé. Deux points à noter sont que le nouveau XPS 13 sera disponible avec jusqu'à 32 Go de RAM ainsi que le support du lecteur d'empreintes digitales », a-t-il ajouté.



Comme l’a dit George, Dell promet de prendre en charge les lecteurs d'empreintes digitales, ce qui signifie que vous pouvez enfin sécuriser Ubuntu avec la biométrie. Bien que non disponible au lancement, ce support suivra bientôt, d'abord sous forme de mise à jour OTA (over-the-air) et ensuite comme partie de l'image préchargée, a écrit George dans son billet de blog.



George a aussi dit : « Ce qui est également très cool, c'est que le dernier XPS 13 possède le tout premier écran InfinityEdge 4 faces, ce qui signifie qu'il est pratiquement sans bordure. De plus, le nouvel écran présente un format 16/10 (contre 16/9 sur la génération précédente) et bien que cela puisse sembler un petit détail, l'espace supplémentaire à l'écran est remarquable. Un écran plus grand, avec des touches plus grandes, et un trackpad sont tous contenus dans un facteur de forme à la fois plus petit et plus fin que la génération précédente ».





Le dernier modèle a été déployé parallèlement à son équivalent Windows 10, de sorte que les utilisateurs de Linux n'ont pas à faire de compromis matériel juste parce qu'ils ne choisissent pas le modèle Windows 10. Vous pouvez opter pour un écran non tactile 1080p et de multiples configurations pour la RAM (8 Go ou 16 Go), le CPU (des derniers processeurs Intel i5 4 cœurs, i7 4 cœurs et i7 6 cœurs) et une gamme de chargements de stockage SSD NVMe. Les caractéristiques principales sur le haut de gamme étant un processeur Intel i7 6 cœurs de 10e génération et une touche 4K avec le magnifique écran InfinityEdge.



Spécifications en bref de l’ordinateur portable Dell XPS 13 édition développeur 2020 Ubuntu Linux



Bien que non exhaustive, Dell a partagé les spécifications et configurations de l'édition Developer 2020 suivantes :



CPU : Processeurs mobiles 10nm Intel® Core™ de 10ème génération

OS : Ubuntu 18.04 LTS

Prise en charge du lecteur d'empreintes digitales : Oui (pilote initialement disponible via la mise à jour OTA)

Support de la RAM : Jusqu'à 32 Go de mémoire

Wifi : Jusqu'à 3x plus rapide sans fil avec le Killer AX1650 construit sur un chipset Intel WiFi 6

SSD/Stockage : Jusqu’à 2 To PCIe SSD

Affichage : Jusqu'à 4K Ultra HD + (3840 x 2400)



Informations sur les prix et commandes



Le Dell XPS 13 (2020) Developer Edition sera mis en vente début février (la variante Windows 10 sera disponible au cours de ce mois), d’après le billet de blog de George. Au départ, le système serait disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe. Aussi, sachez que ce ne sera pas une affaire bon marché, avec des prix à partir de 1 200 dollars. Un modèle de base de l'édition développeur avec un processeur Intel Core i5-1035G1, 8 Go de RAM, un écran 1080 et un SSD PCI de 256 Go et Ubuntu Linux 18.04 LTS préchargé coûtera 1 199,99 USD. Le modèle avec un processeur Core i7-1065G7, un écran 4K et 32 Go de mémoire coûterait certainement plus cher que le premier.





Lancé il y a 8 ans, l'édition pour développeurs XPS 13 représente le premier système du portefeuille de systèmes pour développeurs de Project Sputnik de Dell. Débuté comme un effort exploratoire pour découvrir ce que la communauté voulait dans un ordinateur portable orienté développeur, le Project Sputnik a été guidé par l'apport direct de la communauté des développeurs, le faisant passer de l'effort du projet au produit, d’après George. Chemin faisant, l’édition développeur XPS 13 a été rejointe par une station de travail de précision mobile basée sur Ubuntu. Aujourd'hui, le portefeuille de Sputnik se compose de l'édition développeur XPS 13 2020 et des stations de travail mobiles Dell Precision 5540, 3540, 3541, 7540 et 7740 basées sur Ubuntu.



Dell a même dédié un nouveau site Web aux ordinateurs de bureau et portables Ubuntu et Linux en 2019. En effet le projet devenant import, les recherches sur le site principal Dell.com pouvaient souvent mener à des éléments sans aucun rapport, et il était parfois difficile de trouver des versions Developer Edition des stations de travail mobiles XPS 13 ou Precision, par exemple. Mais cela a changé en septembre dernier lorsque Dell a lancé une page d'accueil dédiée à ses ordinateurs de bureau et portables Linux orientés développeurs.



La dernière édition de XPS 13 2020 pourrait être un système parfait pour l'administration système, les DevOps, le développement de logiciels et le travail informatique. Avec 32 Go de RAM, les utilisateurs pourront faire tourner des conteneurs Linux en natif, des VM KVM/VirtualBox/VMware, et construire des applications sous Linux. Un commentateur du sujet a même dit que c'est un excellent ordinateur pour ceux qui ne peuvent pas se permettre un Apple MacBook. Ce système répond-il a vos attentes ?



Sources : Dell



Et vous ?



Que pensez-vous de la dernière édition développeur de XPS 13 de Dell ?

Utilisiez-vous les précédentes générations de XPS 13 pour développeurs ? Quel commentaire faites-vous des fonctionnalités et spécifications de la nouvelle édition ?

Quelles spécifications retiennent votre attention ?

Achèteriez-vous cette édition 2020 ?



