Synology sort deux nouveaux NAS : Le SA3600 pour les entreprises et le DS420j destiné aux particuliers 0PARTAGES 3 0 Synology a présenté deux nouveaux NAS, le SA3600 pour les entreprises et le DS420j destiné aux particuliers.



SA3600





Le SA3600 embarque un CPU Inten Xeon (D-1567) intégrant 12 cœurs à 2.1 GHz et peut accueillir jusqu'à 180 disques (grâce à sept unités d'extensions). À lui seul, le SA3600 offre 12 baies de stockage. Grâce à sa grande capacité de gestion de stockage (pouvant dépasser le pétaoctets (1 536 To)), il est adapté aux larges systèmes de surveillance ou à la post-production de vidéo. Du côté technique, le constructeur annonce un débit séquentiel de 5 500 Mo/s et une capacité de 176 000 IOPS en écriture aléatoire de 4K. Par défaut, le SA3600 dispose de 16 Go de mémoire DDR4 ECC et supporte jusqu'à 128 Go. Le NAS offre deux ports Ethernet 10 Gbps et quatre ports 1 Gbps. Il y a aussi deux ports PCIe 3.0 permettant la prise en charge d'interfaces réseaux supplémentaires.

Enfin, le NAS est garanti cinq ans.



DS420j





Le NAS DS420j dispose de quatre baies destinées à la sauvegarde, le partage et la synchronisation des données chez le particulier. Pour cela, il dispose d'un CPU Realtek RTD1296 à quatre cœurs cadencés à 1.4 GHz, d'un giga-octet de mémoire vive DDR4, de deux ports USB 3.0 et d'une interface réseau Ethernet gigabit.

En quelques mots, c'est une évolution du



