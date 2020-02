Le coronavirus ralentit la production d'écrans LCD, et les prix des TV et moniteurs devraient monter en conséquence, Cinq usines de fabrication à Wuhan étant actuellement touchées, selon un rapport 10PARTAGES 3 0 En plus des préoccupations liées aux pertes de vies humaines – le nombre de décès ayant atteint 305, selon Reuters, et le virus en ayant infecté près de 10 000 dans le monde –, la crise croissante du coronavirus pourrait bientôt faire des ravages dans l'industrie électronique mondiale. En effet, le manque de personnel et le retard dans la réouverture des usines actuellement fermées pourraient réduire la production de pièces électroniques tels que les écrans et autres. Selon des rapports en ligne et des informations provenant d'analystes industriels, au moins cinq usines de fabrication d'écrans LCD situées à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, subissent des ralentissements de production, ce qui devrait avoir un effet sur l'offre et le prix des écrans utilisés dans les PC et les téléviseurs LCD.



Selon DSCC, une société d'étude de marché spécialisée dans le secteur de l'écran, Wuhan, en Chine, est devenue une plaque tournante majeure pour la fabrication d'écrans, avec des usines de fabrications d'écrans LCD et OLED déjà en production ou dont le démarrage est prévu pour 2020. DSCC estime que Wuhan représente 6 % de la capacité mondiale d'OLED mobiles, 3 % de la capacité d'écrans LCD mobiles et 2 % de la capacité de télévision LCD, selon le rapport trimestriel de la société sur les investissements et les parts de marché des équipements d'affichage. Ces chiffres devraient atteindre 9 % de la capacité de production d'OLED mobiles et 4 % de la capacité de production de téléviseurs LCD en 2021, d’après DSCC.





Mais la ville de Wuhan, où se trouvent cinq usines d'écrans LCD, a été fermée pour éviter la propagation du coronavirus. Et le service IHS Markit, une entreprise américaine d'information économique, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que l'utilisation de la capacité de toutes les fabriques d'écrans LCD en Chine diminue d'au moins 10 % et même de 20 % au cours du mois de février. La Chine devant détenir 55 % de la capacité mondiale de fabrication d'écrans en 2020, l'impact immédiat de la réduction de la production a été une diminution de la disponibilité mondiale et une augmentation du prix des panneaux LCD-TV de 1 à 2 dollars, mais pourrait atteindre 3 à 5 dollars.



Les fabricants s'efforçant généralement de dégager des marges bénéficiaires supplémentaires à chaque étape de la production, ce qui semble une faible augmentation pourrait faire monter les prix de vente un peu plus. Cinq usines sont situées à Wuhan même, dont deux appartiennent à China Star Optoelectronics Technology, deux à Tianma et une à BOE. La fermeture de Wuhan signifie que l'épidémie chinoise aura des effets mondiaux sur la chaîne d'approvisionnement.



« Les usines d'écrans de Wuhan sont actuellement confrontées aux conséquences très réelles de l'épidémie de coronavirus », a déclaré David Hsieh, directeur principal des écrans chez IHS Markit technology research, dans un communiqué. « Ces usines sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et de composants clés en raison des mandats conçus pour limiter la propagation de la contagion. Face à ces défis, les principaux fournisseurs d'écrans en Chine ont informé nos experts qu'un déclin de la production à court terme est inévitable ».



Selon la DSCC, 5 millions des 11 millions d'habitants de Wuhan ont quitté la ville pour le Nouvel An lunaire et ne peuvent pas revenir avant la levée de l'interdiction de voyager. Cela pourrait affecter la capacité des usines à maintenir un personnel adéquat. La DSCC a noté que les vacances du Nouvel An lunaire ont été prolongées jusqu'au 10 février, et que l'interdiction de circuler à Wuhan devrait être prolongée au moins jusqu'à la fin du mois de février.



L'IHS a signalé avoir constaté des cas d'achat panique, notamment de double réservation, où un acheteur achètera autant qu'il le faut auprès de deux fournisseurs juste pour s'assurer qu'il pourra se procurer les fournitures dont il a besoin. L’entreprise a également déclaré que la production chez plusieurs fournisseurs tiers de modules LCD a maintenant cessé, même si des stocks de produits sont disponibles. Les dépenses d'investissement pour l'expansion de la production d'écrans seront également menacées, selon le DSSC. L'entreprise faisant remarquer que les installations d'équipement prévues dans des entreprises telles que BOE pourraient être reportées, car les ingénieurs des fournisseurs d'équipement tardent à revenir.



Tout cela devrait avoir un effet direct sur le prix des panneaux LCD, et peut-être aussi des effets d'entraînement sur la fabrication des ordinateurs portables. Il est à noter que si Intel et AMD n'ont pas cité les effets des coronavirus dans leurs prévisions,



Les bureaux et magasins en Chine d’Apple resteront fermés jusqu'au 9 février



Selon Reuters, Apple a déclaré samedi qu'elle fermerait tous ses magasins officiels, ses bureaux d'entreprise et centres de contact en Chine continentale jusqu'au 9 février, alors que l'épidémie de coronavirus a été déclarée urgence de santé publique mondiale par l’OMS, a déclenché la première quarantaine obligatoire du CDC aux États-Unis en 50 ans et obligé les ressortissants étrangers de ne pas revenir de Chine. La société avait commencé par fermer, au début de la semaine dernière, trois magasins en Chine en raison des inquiétudes concernant la propagation du virus.



Apple a déclaré dans un communiqué : « Par mesure de prudence et sur la base des derniers conseils des principaux experts en matière de santé, nous fermons tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu'au 9 février ». La société a également déclaré qu'elle se réjouissait de rouvrir les magasins « dès que possible ».





Apple se joint ainsi à une poignée de détaillants étrangers, dont Starbucks Corp et McDonald's Corp, pour fermer temporairement des vitrines par mesure de précaution. De nombreuses autres entreprises ont demandé à leurs employés en Chine de travailler depuis leur domicile et de cesser leurs voyages d'affaires non essentiels au cours de la première semaine de février. Quant aux usines d’Apple en Chine, gérées par Foxconn, il n'est pas certain qu’elles fermeront également et que d'autres travailleurs d'usine seront licenciés. Dans un communiqué, Foxconn a dit qu'elles fonctionneraient toujours selon un calendrier de vacances et qu’il n'y avait pas d'impact prévu sur la production.



Apple reste très dépendante de la Chine, tant pour la vente de smartphones que pour sa chaîne d'approvisionnement et sa fabrication. De nombreuses usines de la province de Hubei, y compris les usines gérées par AB InBev et General Motors Co, ont temporairement suspendu leur production en raison du virus, d’après Reuters.

La Chine est confrontée à un isolement croissant alors que d'autres pays mettent en place des restrictions aux voyages, que les compagnies aériennes suspendent leurs vols et que les gouvernements évacuent leurs citoyens, risquant ainsi d'aggraver le ralentissement de la deuxième économie mondiale.



La Chine va injecter 174 milliards de dollars de liquidités lundi lors de la réouverture des marchés



Face aux préoccupations économiques liées au virus, les autorités chinoises se sont engagées à utiliser divers outils de politique monétaire pour s'assurer que les liquidités restent raisonnablement suffisantes et pour soutenir les entreprises touchées par l'épidémie du coronavirus, dont le nombre de victimes est en augmentation. Dans un communiqué le dimanche, la banque centrale chinoise a déclaré qu'elle allait injecter 1,2 trillion de yuans (174 milliards de dollars) de liquidités sur les marchés par le biais d'opérations de prise en pension ce lundi. Elle a ajouté que le total des liquidités dans le système bancaire sera supérieur de 900 milliards de yuans à celui de la même période en 2019 après l'injection.





Selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles de la banque centrale, 1,05 trillion de yuans de prises en pension arrivent à échéance lundi, ce qui signifie que 150 milliards de yuans (environ 21,3 milliards de dollars) de liquidités nettes seront injectés. Les marchés boursiers, monétaires et obligataires chinois sont tous fermés depuis le 23 janvier et devaient rouvrir vendredi dernier.



La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré que les sociétés dont les accords de nantissement d'actions arrivaient à expiration pourraient demander des prolongations auprès des maisons de titres, et qu'elle exhorterait les investisseurs en obligations d'entreprises à prolonger les dates d'échéance de leurs dettes. Selon Reuters, la CSRC fait ceci pour soutenir les entreprises chinoises touchées par l'épidémie.



Selon Reuters, l'agence nationale de presse Xinhua a déclaré dimanche que l'économie chinoise était suffisamment résistante pour contrer le choc causé par le virus. Elle a ajouté que les remarques d'un fonctionnaire fédéral américain, selon lesquelles le virus pourrait ramener des emplois aux États-Unis étaient « égocentriques, non professionnelles et contraires à l'éthique ».

« Une épidémie comme celle-ci ne pourrait pas servir de base aux multinationales pour prendre des décisions d'investissement sérieuses et à long terme en Chine... Si l'économie chinoise ralentit radicalement, l'économie américaine en souffrira également », a écrit Xinhua selon Reuters.



Pour revenir au ralentissement de la production de l’industrie électronique à Wuhan, les entreprises devraient penser, à l’avenir, à décentraliser la fabrication dans d’autre pays, a suggéré un commentateur du sujet. Il a également recommandé l'automatisation de la fabrication qui aurait joué également un rôle important dans pareille circonstance. Qu’en pensez-vous ?



