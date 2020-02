Activez ce "bracelet de silence", et Alexa ne pourra pas écouter aux portes, Le gadget empêchant les microphones à proximité d'enregistrer vos conversations, d'après un rapport 0PARTAGES 3 0 Pour protéger leurs conversations des appareils d’enregistrement omniprésents aujourd’hui dans les domiciles, sur les lieux de travail, aux portes d’entrée des maisons et j’en passe, des professeurs en informatique ont mis au point un bracelet anti-intelligence. Baptisé "bracelet de silence", il combat les technologies d’enregistrement en émettant des signaux ultrasoniques que les microphones situés à proximité détectent. Ce qui empêchera tout enregistrement non intentionnel des conversations du porteur du bracelet, a rapporté le New York Times la semaine dernière.



Ben Zhao et sa femme Heather Zheng, tous les deux professeurs en informatique, et Pedro Lopes, professeur adjoint, en sont arrivés là, car M. Zhao avait acheté, l’an dernier, un de ces appareils pour sa maison, un haut-parleur Echo compatible Alexa. M. Zhao voulait juste un assistant numérique pour jouer de la musique, mais Mme Zheng, n'était pas d’accord avec l’idée. « Elle a flippé », a dit Zhao au NYT.





Grâce à la présence dans presque tous les foyers de ces technologies, l'état de surveillance a pris un air de domesticité. Google et Amazon ont vendu des millions de caméras de sécurité Nest et Ring, tandis qu'on estime qu'un adulte américain sur cinq possède désormais un haut-parleur intelligent, a rapporté le NYT. Frapper à la porte de quelqu'un ou discuter dans la cuisine de quelqu'un implique désormais la possibilité d'être enregistré.



Normalement, de par leur conception, les haut-parleurs intelligents sont équipés de microphones qui sont toujours allumés, à l'écoute des mots dits de réveil comme "Alexa", "Hey, Siri" ou "OK, Google". Les appareils ne sont censés commencer à enregistrer seulement qu’après avoir entendu ce signal spécifique. Mais ce n’est forcément le cas. En effet, les travailleurs des fabricants de ces appareils, qui écoutent les enregistrements pour des raisons de qualité, ont entendu des extraits qui ont très probablement été capturés de manière non intentionnelle, notamment en rapport avec des trafics de drogue et des rapports sexuels, d’après le NYT.



Lors d’un récent test, deux chercheurs de la Northeastern University, David Choffnes et Daniel Dubois, ont fait passer 120 heures de télévision à un ensemble de haut-parleurs intelligents pour voir ce qui active les appareils. Ils ont constaté que les machines s’activaient des dizaines de fois et commençaient à enregistrer après avoir entendu des phrases similaires à leurs mots de réveil. « Les gens craignent que ces appareils vous écoutent et vous enregistrent en permanence. Ce n'est pas le cas », a déclaré M. Choffnes. « Mais ils se réveillent et vous enregistrent à des moments où ils ne devraient pas ».



Le "bracelet du silence" empêche l’enregistrement des conversations du porteur



« J'ai dit : "Je ne veux pas de ça dans le bureau. S'il te plaît, débranche l'appareil. Je sais que le micro est constamment allumé" », s’était exprimée Mme Zheng l’année dernière lorsque M. Zhao a installé Echo dans un espace de travail qu'il partageait avec elle. Pour s’accorder sur le problème, les professeurs avec l’aide de M. Lopes, ont conçu une pièce d'armure numérique, le bracelet en question, qui brouillera Echo ou tout autre microphone à proximité pour empêcher l'écoute des conversations du porteur.



Selon une vidéo Youtube de présentation, le bracelet qui se présente comme une montre anti-intelligence, est un grand brassard blanc avec des transducteurs à pointes. Il possède 24 haut-parleurs qui émettent des signaux ultrasoniques lorsque la personne qui le porte l'allume. Selon le rapport, le son est imperceptible pour la plupart des oreilles, à l'exception peut-être des jeunes et des chiens, mais les microphones situés à proximité détecteront les sons de haute fréquence plutôt que d'autres bruits.





Au cours d'un entretien téléphonique, M. Lopes a allumé le bracelet, ce qui a provoqué un bruit blanc statique pour l'auditeur à l'autre bout. « Il est si facile d’enregistrer de nos jours », a déclaré M. Lopes. « C'est une défense utile. Lorsque vous avez quelque chose de privé à dire, vous pouvez l'activer en temps réel. Quand ils repasseront l'enregistrement, le son aura disparu », a-t-il ajouté.



Le NYT a rapporté qu’un projet similaire a été mis en œuvre en 2018, le projet Alias, un appendice pouvant être placé sur un haut-parleur intelligent pour le rendre sourd. Mais selon Mme Zheng, un brouilleur devrait être portable pour protéger les gens lorsqu'ils se déplacent dans différents environnements, étant donné qu'on ne sait pas toujours où se cache un microphone.



Dans une déclaration l’année dernière, Rick Osterloh, responsable du matériel de Google, a suggéré que les propriétaires de maisons devraient révéler la présence de haut-parleurs intelligents à leurs invités. « Je le ferais, et je le fais, quand quelqu'un entre chez moi, et c'est probablement quelque chose que les produits eux-mêmes devraient essayer d'indiquer », a rapporté le quotidien.



Selon le NYT, les tapis d'accueil pourraient un jour être remplacés par des tapis d'avertissement. Ou encore que les entreprises technologiques concevront leurs produits de sorte qu’ils se présenter lorsqu'ils entendront une nouvelle voix ou verront un nouveau visage. Cependant, cela pourrait aussi conduire à des situations inconfortables, dans la mesure où votre Echo Dot ou Nest devra se présenter même aux visiteurs qui sont juste de passage.



Des précédents gadgets de protection contre la collecte de données personnelles



Parmi les précédentes solutions anti-intelligence, le NYT a cité un "manteau brouilleur" conçu en 2014 par un cabinet d'architecture autrichien pour bloquer les ondes radio qui pourraient recueillir des informations sur le téléphone ou les cartes de crédit d'une personne. Autre exemple, le chanteur Adam Harvey a créé en 2012 des vêtements discrets plaqués argent qui masquent la signature thermique des gens pour les protéger des yeux des drones, ainsi qu'une ligne de maquillage et de coiffure, appelée



En 2016, Scott Urban, un fabricant de lunettes à Chicago, a mis au point une ligne de montures réfléchissantes qui renvoyaient la lumière visible et infrarouge. Selon le NYT, M. Urban travaille maintenant à plein temps sur des lunettes de protection de la vie privée, dont une nouvelle version avec des lentilles qui absorbent la lumière infrarouge pour dissuader les caméras à balayage de l'iris et à reconnaissance faciale.





Il a déclaré, selon le NYT : « Les gens dans leur vie privée ne sont plus traités comme des fous ». « C'est devenu une préoccupation pour les gens de tous âges, de tous horizons politiques et de toutes conditions sociales ». « Les nouvelles technologies ne cessent d'éroder notre vie privée et notre anonymat. Les gens cherchent à obtenir une dérogation, et c'est ce que j'essaie de leur offrir », a-t-il ajouté.



« Avec l'Internet des objets, la bataille est perdue », a déclaré M. Zhao, faisant référence au manque de contrôle des données capturées par les appareils intelligents, qu'elles tombent entre les mains de sociétés technologiques ou de pirates informatiques. Le bracelet de son équipe n'est pour l’instant qu'un prototype. Selon le NYT, les chercheurs affirment qu'ils pourraient le fabriquer pour seulement 20 dollars et qu'une poignée d'investisseurs les ont interrogés sur sa commercialisation.



Mais Woodrow Hartzog, professeur de droit et d'informatique à l'université de Northeastern, ne pense pas que l'armure de protection de la vie privée soit la solution à nos malheurs modernes. « Cela crée une course aux armements, et les consommateurs y perdront », a-t-il dit. « Tout cela n'est qu'une demi-mesure ou un palliatif. Il y aura toujours un moyen de le contourner ». Selon lui, plutôt que de construire des défenses individuelles, il pense que nous avons besoin que les décideurs politiques adoptent des lois qui protègent plus efficacement notre vie privée et nous donnent le contrôle de nos données. « En attendant, nous jouons au chat et à la souris ». « Et ça finit toujours mal pour la souris », a-t-il ajouté.



Selon un commentateur du sujet, l’utilisation de ce dispositif en public ne devrait pas être encouragée, car « il existe de nombreux dispositifs d'accessibilité (appareils auditifs, implants cochléaires, etc.) qui dépendent des microphones MEMS pour fonctionner. Vous pourriez par inadvertance rendre le monde bien pire pour les personnes qui ont déjà des difficultés ». E vous, qu’en pensez-vous ?



Les consommateurs ne font pas confiance aux objets connectés, selon une étude d'Internet Society menée dans sept pays

L'ONU vote pour la protection de la vie privée en ligne, une résolution prise à l'unanimité

Tim Cook rappelle que la protection de la vie privée n'est pas une fonctionnalité qui peut être intégrée après coup, elle doit plutôt être prise en compte tout au long du processus de développement

