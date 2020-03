Synology lance le DS220j Un NAS à deux baies embarquant un CPU quad core de Realtek 0PARTAGES 2 0 Synology lance un nouveau NAS intégrant sa série 'j' (gamme de produits ayant un bon rapport qualité prix). Le DS220j est un NAS à deux baies embarquant un CPU Realtek (ARM) de 64 bits quatre cœurs cadencés à 1,4 GHz (RTD1296). Il est notamment destiné aux utilisations personnelles pour lesquelles il permet de sauvegarder et de partager photos, vidéos et documents.





Du côté de la configuration, on retrouver 512 Mo de mémoire DDR4, un seul port RJ45 Gigabit, le support jusqu'à 32 To de données, ainsi que le support de Time Machine (sauvegarde Mac). La machine dispose aussi de deux ports USB3 à l'arrière de la machine. Il est possible de trouver ce NAS autour de 200 €.

Sachant que le DS220j fait partie de la série 'j', vous n'aurez pas accès à Hyper Backup, aux machines virtuelles ni à Docker et il ne supporte pas le transcodage des vidéos.



Autre ressource



Pour découvrir ce que propose Synology en matière de NAS et notamment, de suite logiciel l'accompagnant, n'hésitez pas à lire



Source



Page produit Synology lance un nouveau NAS intégrant sa série 'j' (gamme de produits ayant un bon rapport qualité prix). Le DS220j est un NAS à deux baies embarquant un CPU Realtek (ARM) de 64 bits quatre cœurs cadencés à 1,4 GHz (RTD1296). Il est notamment destiné aux utilisations personnelles pour lesquelles il permet de sauvegarder et de partager photos, vidéos et documents.Du côté de la configuration, on retrouver 512 Mo de mémoire DDR4, un seul port RJ45 Gigabit, le support jusqu'à 32 To de données, ainsi que le support de Time Machine (sauvegarde Mac). La machine dispose aussi de deux ports USB3 à l'arrière de la machine. Il est possible de trouver ce NAS autour de 200 €.Sachant que le DS220j fait partie de la série 'j', vous n'aurez pas accès à Hyper Backup, aux machines virtuelles ni à Docker et il ne supporte pas le transcodage des vidéos.Pour découvrir ce que propose Synology en matière de NAS et notamment, de suite logiciel l'accompagnant, n'hésitez pas à lire ce dossier