Les respirateurs artificiels, utilisés notamment pour les patients en insuffisance respiratoire aigüe, sont essentiels dans les cas graves de coronavirus. En Italie,. En France, les voyants sont au rouge et le gouvernement a, il y a peu, initié un recensement de ses dispositifs d’aide à la respiration. Seulement, dans le cas d’une évolution similaire à celle qu’a connue l’Italie, il devrait là aussi avoir débordement des services de santé. L’urgence est aux portes… Fort heureusement la communauté se mobilise et des solutions émergent autour de plateformes matérielles libres.. Le premier type d’appareil fournit un flux d’air continu sous une certaine pression constante ; le second, plus complexe, fournit un flux d’air à basse pression lorsque le patient expire et à forte pression lorsqu’il inspire.. L’idée est d’associer ces derniers à des contrôleurs de vitesse architecturés autour de plateformes comme Arduino. La manœuvre devrait permettre de fournir une pression d’air réglable. Le dispositif permettrait d’obtenir une fréquence respiratoire normale et une pression expiratoire positive.. Grosso modo, l’auteur (Johnny Lee) souligne que « le dispositif présente encore bien des tares, mais peut être d’une aide précieuse s’il n’est pas possible d’offrir de meilleurs soins, ce, malgré ses fonctionnalités limitées. » Visite guidée en vidéo…Ce qu’on en retire est que le dispositif n’est en aucun cas prêt à être branché sur des malades. La convergence des efforts de pneumologues, de fournisseurs de pièces détachées, de développeurs Arduino, de concepteurs 3D, d’électroniciens et électriciens est nécessaire pour en faire quelque chose de plus abouti. Après, ce serait peut être le moment d’aller déterrer des projets universitaires qui touchent à ce type de problématique. En effet, des étudiants du MIT ont, il y a 10 ans, mis sur pied un système mécanique d’aide à la respiration. Coût estimé pour la production d’un prototype : 100 dollars. D’après les derniers recoupements, le système passe par un processus de validation et devrait être ouvert au public (publié en open source) sous peu.Les spécifications pour un respirateur artificiel open source ont fait l’objet de publication il y a peu. Elles présentent les caractéristiques principales des types d’appareils utilisés pour les patients atteints de coronavirus. En sus, elles viennent avec un design de respirateur open-source pour aiguiller les ingénieurs dans leurs efforts de contribuer à la mise sur pied de ces dispositifs médicaux.« C’est un document évolutif destiné aux professionnels de domaines autres que celui de la respiration. Il donne une idée des fonctionnalités clés des respirateurs et inclut une proposition de design simplifiée. J’encourage tous les autres professionnels de la santé qui ont une bonne connaissance de ces systèmes à laisser des commentaires pour l’améliorer », écrit Julian Botta (l’auteur).C’est une course contre la montre dans de nombreux pays qui s’apprêtent à faire face à d’énormes pénuries de respirateurs.. Les USA sont dotés de près de 62 000 machines d’assistance respiratoires à jour et de 99 000 unités obsolètes, mais qui peuvent être tirées des décombres pour se préparer à l’éventualité d’un débordement. Même avec ces capacités, les observateurs redoutent un scénario à l’italienne pour les USA. Enfin, le coût moyen des dispositifs dont les hôpitaux font déjà usage est un indicateur de l’effort financier à fournir :Cela s’est vu avec le récent cas d’un hôpital en Italie à cours de valves nécessaires pour le fonctionnement de certains de ses respirateurs : les solutions recherchées sur le court terme peuvent sortir de la sphère Do It Yourself . Après, les questions légales liées aux processus de certification nécessaires pour qu’un appareil soit admis dans le domaine médical peuvent venir corser les équations. C’est un couteau à double tranchant : en effet, que se passe-t-il si un tiers décède à cause d’un respirateur Do It Yourself mal calibré ?Source : Arduino blog Avez-vous mené des réflexions personnelles visant à mettre sur pied des respirateurs à bas coût pour vous et les membres de vos familles ? Si oui, à quoi avez-vous pensé comme approche ?Comment expliquer que des prototypes à très bas coût existent, mais qu’ils n’aient jamais été adoptés par l’industrie de la santé ?Comment l’open hardware et l’open source peuvent-ils aider en cette période sombre ?