Les ventes de PC portables en Europe occidentale ont augmenté de 51% en volume en mars Boostées par les mesures de confinement face au Covid-19

Les ventes de PC en Europe occidentale ont connu une hausse annuelle de 38% au cours des trois premières semaines de mars, la récente épidémie de coronavirus ayant contraint de nombreuses personnes à commencer à travailler à distance.



La propagation accélérée de COVID-19 a provoqué une forte augmentation du nombre de consommateurs achetant des appareils pour travailler à domicile, selon les dernières recherches de la société d'information sur le marché des technologies de l'information CONTEXT.



Alors que les pays européens ont commencé à mettre en œuvre des mesures extrêmes pour contenir sa propagation, la demande d'équipements de bureau à domicile a entraîné une augmentation des ventes d'ordinateurs portables de 51% en glissement annuel, tandis que les PC de bureau ont augmenté de 9%.



Pour les produits destinés aux entreprises, la croissance a été encore plus importante, les ventes d'ordinateurs portables enregistrant une hausse de 56% contre 44% pour les produits destinés aux consommateurs. En termes d'ordinateurs de bureau, il y a eu une croissance en glissement annuel de 16% uniquement dans le segment d'activité ciblé, a indiqué le cabinet d'études.



Sur les principaux marchés d'Europe occidentale, la croissance des ventes d'ordinateurs portables a été la plus élevée en Italie, après l'impact important et précoce de COVID-19 sur le pays. Alors que le pays imposait des mesures de verrouillage strictes, les distributeurs italiens ont vu leurs ventes d'ordinateurs portables augmenter de 110% au cours des trois premières semaines de mars. Viennent ensuite l'Espagne (+87%), l'Autriche (+56%), l'Allemagne (+52%), la Pologne (+51%) et le Royaume-Uni (+50%). Les grossistes IT présents en France sont derniers de ce classement qui englobe 14 pays avec seulement 5,4% de livraisons de PC portables supplémentaires (+3,4% en revenus). Dans l'Hexagone, le nombre de notebooks professionnels commercialisés a progressé de 21% en volume sur la période étudiée et représenté 62% de tous les PC portables vendus par les grossistes IT du territoire.





CONTEXT a déclaré que cette demande d'appareils pour le télétravail a provoqué une « réduction significative » du stock d'ordinateurs portables dans un certain nombre de pays de la région. L'approvisionnement entrant étant perturbé à différents niveaux par des problèmes de fabrication et de logistique, la fourniture d'ordinateurs pour le nombre croissant de travailleurs à domicile pourrait s'avérer difficile dans les semaines à venir.



« L'offre entrante étant également perturbée à des degrés divers (selon l'équipementier et la catégorie de produits) par des problèmes de fabrication et de logistique, la fourniture de PC au nombre croissant de travailleurs à domicile pourrait devenir un défi au cours des prochaines semaines », indique le cabinet d'étude dans un communiqué.



« Les taux de croissance exceptionnellement forts actuels sont liés au besoin soudain de migrer les employés vers le travail à domicile et devraient être temporaires », a commenté Marie-Christine Pygott, analyste principale chez CONTEXT. «Néanmoins, dans de nombreuses organisations, la crise actuelle a probablement fait prendre conscience de la nécessité économique de fournir des solutions numériques solides, ce qui devrait entraîner une augmentation des investissements dans ce domaine à plus long terme.»



Ci-dessous la croissance annuelle du volume des ordinateurs portables début mars 2020 (trois premières semaines) :

Royaume-Uni - 50,3%

Allemagne - 52,4%

Italie - 110,3%

Espagne - 87,1%

France - 5,4%

Pays-Bas - 35,2%

Suisse - 40,7%

Suède - 13,0%

Danemark - 32,2%

Portugal - 26,3%

Irlande - 121,7%

Autriche - 56,0%

Norvège - 46,2%

Pologne - 51,0%

