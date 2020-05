Le système d'exploitation ADM pour les NAS d'Asustor passe en version 3.5 Avec une refonte de la fenêtre de préférences et bien d'autres améliorations 0PARTAGES 6 0 ADM est le système d'exploitation présent sur les NAS de la compagnie Asustor Inc. Le système passe en version 3.5, un mois après la bêta publique. Cette nouvelle version apporte une refonte de la fenêtre de préférences.

De plus, le logiciel MyArchive prend maintenant en charge le système de fichiers Btrfs et les instantanés.

Pour accompagner ce changement, l'explorateur de fichiers peut maintenant d'afficher l'historique des fichiers (et permettre leur restauration) ainsi que les instantanés MyArchive. De plus, l'explorateur peut permettre la mise en ligne de fichiers, notamment grâce au glisser/déposer vers les dossiers EZ Sync.

Toutefois, ces fonctionnalités sont limitées aux modèles AS31, 32, 40, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 70, Nimbustor et Lockerstor.



Comme toujours, avant la mise à jour, il est recommandé de sauvegarder les données. Aussi, certaines applications reposent sur MariaDB. Il peut être nécessaire d'installer ce moteur de base de données au travers du gestionnaire d'applications App Central (même si cela devrait être automatique). En effet, jusqu'à présent, MariaDB était intégré au système.



Finalement, la recherche rapide (Searchlight) ne supporte pas encore la recherche dans les fichiers EZ Sync.



Vous pouvez tester la nouvelle version directement au travers de la



