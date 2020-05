La SD Association, l’écosystème technologique mondial chargé de l'établissement de normes SD inter-opérables a annoncé le déploiement de la nouvelle spécification SD 8.0 pour les cartes mémoire SD Express. Cette spécification permettra aux cartes SD Express d’atteindre une vitesse de transfert des données de près de 4 gigaoctets par seconde grâce à la combinaison des architectures PCle et NVMe.Larsson, analyste de marché senior chez Futuresource souligne : « cette combinaison de technologies fiables et bien connues permet aux futurs concepteurs de produits de tirer plus facilement parti des avantages de stockage amovible de nouvelles manières ».La spécification 8.0 permet des vitesses de transfert des données allant jusqu'à 3 938 mégaoctets par seconde, a précisé la SD Association. Une vitesse de transfert qui est largement bien supérieure à celle que l'on trouve dans les cartes construites selon les spécifications SD 7.0 et SD 7.1 qui utilisent l'interface PCle 3.1.Les débits SD Express en gigaoctets offrent de nouvelles possibilités de stockage pour les appareils exigeant des niveaux de performance dans une variété de secteurs.Pour finir, la SD Association indique que la spécification 8.0 sera disponible sur les cartes mémoire SDHC, SDXC et SDUC. Ce qui signifie qu'elle pourrait théoriquement être utilisée sur une carte SDUC de 128 To. La spécification a été annoncée, mais elle n’est pas encore disponible sur les cartes SD. Il faudra attendre que les fabricants de cartes mémoire mettent effectivement en œuvre la spécification dans leurs prochains produits.Source: SD card Que pensez-vous de la spécification 8.0 de la carte SD Express ?Quels avantages et inconvénients les cartes SD Express sous cette norme pourraient-ils avoir ?