Annonce de QuTS Hero QNAP a dévoilé plusieurs nouveaux NAS, pour les particuliers comme pour les petites entreprises. En effet, du côté des NAS pour une utilisation domestique, QNAP propose la gamme TS-x31K disponible en trois modèles : 1 baie, 2 baies, 4 baies. Ceux-ci embarque un processeur quad-core 1.7 GHz (le AL-214, un CPU ARM 32 bits de la marque Annapurna Labs), 1 Go de mémoire vive, une interface SATA 6 Gbit/s, deux ports 1 GbE (sauf pour le modèle à une baie, qui n'a qu'un seul port réseau) et trois ports USB 3.2 Gen 1.Pour les startups et les PME, QNAP propose le TS-431KX , un NAS quatre baies disposant d'une connectivité 10GbE SFP+. Encore une fois, on retrouve le CPU AL-214 cadencé à 1.7 GHz, 2 Go de mémoire vide (extensible jusqu'à 8 Go), une interface SATA 6 Gbit/s, deux ports RJ45 1 GbE et trois ports UBS 3.2 Gen 1.Finalement, QNAP propose, pour les bureaux de petites et moyennes taille un NAS à installé dans un rack de quatre baies : le TS-451DeU . Ce dernier embarque un CPU J4025 d'Intel, cadencé à 2.0 GHz, 2 Go de mémoire DDR4 (extensible jusqu'à 8 Go), une interface SATA 6 Gbit/s, de deux ports RJ45 2.5 GbE (supportant l'agrégation de ports), deux ports USB 3.2 Gen 1 et deux ports USB 2.0. Cette machine a la particularité d'avoir une taille réduite en profondeur : 295 mm.Du côté logiciel, QNAP prend maintenant en charge Zabbix : un logiciel de surveillance réseau de classe entreprise. Ainsi, votre NAS de la marque pourra devenir la plateforme centralisée du réseau. Le logiciel offre une interface utlisateur graphique Web et permet l'envoi d'alerte par e-mail ou par SMS. Évidemment, Zabbix supporte le protocole SNMP.Aussi, le système d'exploitation proposé pour les NAS de QNAP évolue. La marque propose un système d'exploitation basé sur le système de fichiers ZFS : QuTS Hero. Celui-ci vient pré-installé des NAS pour entreprises TS-h1283XU-RP, TS-h1277XU-RP et TS-h977XU-RP. Le système possède des capacités de réparation automatique, prend en charge le cache en lecture et écriture et fournit plusieurs configurations de RAID, dont les RAID Triple Parity et Triple Mirror.