Contribuez à la FAQ de la rubrique Hardware

À bientôt ! Bonjour à tous,Si vous visitez la FAQ de la rubrique Hardware , vous allez rapidement vous rendre compte que la FAQ possède peu de contenu et que les questions/réponses en place ne sont pas toutes jeunes.Aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité de corriger ce retard, et ce facilement. Et pour la première fois, nous vous proposons d'éditer la FAQ en passant par GitHub et le format MarkDown. En effet, tout est disponible sur ce dépôt et le travail a déjà commencé !Pour contribuer, il y a plusieurs possibilités :Les questions/réponses s'écrivent au format MarkDown . Pour ajouter une question/réponse, il suffit d'ajouter un fichierdans la section adéquate.Il est possible d'ajouter une section (et des sous sections).En bref, toute contribution est bienvenue ! N'hésitez pas à dire ce qu'il manque, ce qui n'est pas assez précis et à écrire vos propres questions/réponses.Aussi, n'hésitez pas à dire ce qu'il y a améliorer dans le processus de contribution. Est-ce que cette méthode pour plaît, ou qu'est ce qui ne vous attrait pas ?À bientôt !