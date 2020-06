Le fabricant d’ordinateurs américain System76 vient de lancer un nouvel ordinateur portable tournant sous Linux. Ce nouveau bijou de l’entreprise est dénommé “Serval WS” et est équipé d’un processeur AMD Ryzen de 3e génération de classe bureautique. La société a déjà équipé certains de ces ordinateurs de bureau d’une puce AMD, ceux appelés Thelio, mais c’est la première fois qu’elle le fait avec un ordinateur portable. AMD attitre de plus en plus l’attention et ses processeurs sont de plus en plus utilisés ou plébiscités par des sociétés ou des gens influents.Les passionnés des distributions GNU/Linux ont longtemps attendu que System76 propose un ordinateur portable alimenté par une puce AMD Ryzen. Eh bien, c’est maintenant chose faite. Le tout nouveau Serval WS est basé sur AMD Zen 2. Mais avant toute chose, précisons que Serval WS est une station de travail s’appuyant sur des processeurs de bureau Ryzen : le Ryzen 5 3600, le Ryzen 7 3700X ou le Ryzen 9 PRO 3900. System76 ne propose pas encore d'ordinateur portable léger AMD Ryzen 4000 “Renoir”, mais seulement ce modèle de station de travail.En effet, la série Ryzen 3000 est la dernière puce de bureau d’AMD. Selon System76, le Serval WS est un ordinateur portable puissant, offrant des performances de type bureau dans un châssis mobile. « Pour le Serval WS, nous voulions offrir à nos clients des performances de CPU de niveau bureautique dans une option portable, estime System76. « C'est pourquoi nous avons choisi la 3e génération de puces Ryzen, qui est le dernier et le meilleur processeur de bureau disponible actuellement chez AMD, et non la 4e génération de Ryzen, spécifique aux portables », a-t-il conclu.Il s’agit de processeurs de 12 cœurs et System76 annonce que vous serez en mesure de créer des modèles 3D, simuler des transitions, etc., et tester des prédictions à des vitesses vertigineuses. Ensuite, le Serval WS comprend aussi des graphiques dédiés optionnels de Nvidia sous la forme d'un GTX 1660 Ti ou du RTX 2070, ce dernier offrant des performances nettement supérieures, des cœurs CUDA, des cœurs de tenseur et du ray tracing. Le reste des spécifications du Serval WS sont : un écran 1080p de 15,6 pouces, deux emplacements NVMe/SATA, etc.Le Serval WS possède par la suite toutes les autres caractéristiques habituelles attendues d'un ordinateur portable de bureau et la mémoire RAM est extensible jusqu’à 64 Go. En ce qui concerne le stockage, vous pouvez équiper votre Serval WS d'une capacité de stockage NVMe allant jusqu'à 4 To pour des résultats fluides. Les disques de stockage NVMe SSD utilisent une connexion plus rapide que les disques de stockage SATA, ce qui vous permet de lire/écrire des fichiers, de transférer des données et de charger des jeux jusqu'à 6 fois plus vite.Compte tenu des besoins de refroidissement et de l'orientation du poste de travail, le Serval WS est assez grand, avec 32,5 x 360,9 x 258 mm et un poids de 2,7 kg / 5,95 lbs. Pour finir, tout porte à croire que 2020 est l’année d’AMD. Beaucoup estiment que la société quitte peu à peu l’ombre d’Intel. Elle a fait un bond en avant par rapport au fabricant de Pentium. Entre ses processeurs Ryzen et Ryzen Threadripper, l’entreprise détient à présent le marché des ordinateurs de bureau pour les passionnés. De plus, les processeurs Ryzen série 4000 pour téléphones portables de la société font également forte impression sur les ordinateurs portables. Linus Torvalds, le père de Linux, utilise maintenant un ordinateur équipé du Ryzen Threadripper 3970X d'AMD.Source : Serval WS Qu'en pensez-vous ?