Synology propose ses propres SSD pour NAS Ainsi que deux cartes d'extension pour accueillir des caches SSD 0PARTAGES 4 0 Synology, marque connue pour ses NAS (j'ai fait un dossier sur le





Disponibles sous trois formats : SATA (SAT5200), NVMe M.2 2280 (SNV3400) et NVMe M.2 22110 (SNV3500), les disques sont garantis cinq ans. De plus, ils possèdent une fonctionnalité d'analyse de la durée de vie (avec DSM 6.2.3). Du côté des capacités, les disques au format M.2 ont une capacité de 400 Go, alors que pour le format SATA, trois choix sont offerts : 480 Go, 960 Go, 1 920 Go. Aussi, Synology annonce un nombre d'écritures par jour et par disque (DWPD) de 1,3 pour les disques SATA, contre 0,68 pour l'autre format. Évidemment, les débits des disques SATA sont limités par l'interface (SATA 3) (soit environ 500 Mo/s en lecture et écriture séquentielles) et peuvent gérer jusqu'à 98 800 IOPS en lecture aléatoire et 67 000 IOPS en écriture aléatoire. Les disques au format M.2 peuvent offrir jusqu'à 205 000 IOPS en lecture, mais que 40 000 IOPS en écriture. En effet, ce dernier offre un débit de 3 100 Mo/s en lecture, mais uniquement 550 Mo/s en écriture.



Finalement, le SAT5200 et le SNV3500 sont protégés contre les pertes d'alimentation.



Le produit est déjà disponible chez les revendeurs français. On notera les prix :

191,95 € pour le SAT5200 480 Go ;

348,95 € pour le modèle 920 Go ;

624,95 € pour le modèle 1 920 Go ;

155,94 € pour le SNV3400 ;

179,95 € pour le SNV3500.



Par la même occasion, Synology a dévoilé deux cartes d'extension estampillées



