Le 11 juin 2020, Synology Inc. annonce la mise sur le marché du système de stockage FS3600, le petit dernier de la famille FlashStation 100% Flash de serveurs Network Attached Storage (NAS) - Stockage en réseau. Conçu pour faire face aux environnements exigeant un stockage à faible latence, le FS3600 offre plus de 195 000 IOPS en écriture aléatoire 4K et permet d'accueillir jusqu'à 72 disques, offrant ainsi une solution économique pour les bases de données, les machines virtuelles, les OLTP et les autres déploiements sensibles aux E/S.



« Alors que la capacité et l'évolutivité ont toujours été importantes, la demande en termes de rapidité et de réactivité des solutions de stockage a fait que la bande passante et les temps de réponse sont désormais des facteurs déterminants, même pour les applications d'entreprise courantes aujourd'hui », explique Michael Wang, responsable produit chez Synology Inc. « Grâce à un coût total de possession compétitif, le FS3600 est conçu pour répondre aux exigences de performances les plus strictes tout en offrant suffisamment de capacité d'extension pour les besoins de stockage futurs. »





Puissance brute pour les charges de travail critiques



Grâce à un processeur Intel® Xeon® à 12 cœurs et à la prise en charge d'une mise en réseau jusqu'à 56 GbE, le FS3600 est conçu pour prendre en charge un large éventail d'applications nécessitant une bande passante élevée et un stockage à faible latence, telles que la virtualisation, l'analyse du Big Data, les OLTP, l'apprentissage approfondi et la formation en IA, ou la post-production de vidéos haute résolution.



Évolutivité : Jusqu'à 72 disques1

10 GbE intégré : 2 ports 10 GbE et 4 ports 1 GbE

: 2 ports 10 GbE et 4 ports 1 GbE Prise en charge jusqu'à 56 GbE : Prise en charge de cartes complémentaires 10/25/40/56 GbE2

: Prise en charge de cartes complémentaires 10/25/40/56 GbE2 Performances : Plus de 195 000 IOPS en écriture aléatoire 4K iSCSI

Protection et disponibilité des données intégrées



Les solutions de gestion des données Synology simplifient le déploiement et la protection de l'infrastructure stratégique d'une entreprise.



Protection des machines virtuelles, des SaaS et des points de terminaison



Les solutions de sauvegarde centralisées protègent les machines virtuelles VMware et Hyper-V, les points de terminaison Windows et les comptes Microsoft 365 et G Suite. Gérez toutes les tâches de sauvegarde à partir d'un portail unique et restaurez rapidement vos opérations grâce à des méthodes de récupération flexibles.

Les solutions de sauvegarde centralisées protègent les machines virtuelles VMware et Hyper-V, les points de terminaison Windows et les comptes Microsoft 365 et G Suite. Gérez toutes les tâches de sauvegarde à partir d'un portail unique et restaurez rapidement vos opérations grâce à des méthodes de récupération flexibles. Prévention des pertes de données



L'intégration aux environnements VMware et Windows Server simplifie la gestion du stockage et offre une protection des données cohérente avec l'application. Snapshot Replication permet de protéger les dossiers partagés et les LUN pour les charges de travail courantes.

L'intégration aux environnements VMware et Windows Server simplifie la gestion du stockage et offre une protection des données cohérente avec l'application. Snapshot Replication permet de protéger les dossiers partagés et les LUN pour les charges de travail courantes. Optimiser la disponibilité des services



Le jumelage du FS3600 à une autre unité identique permet de créer un cluster high-availability. L'architecture active/passive assure une transition automatique des services en quelques secondes suite à la défaillance d'un périphérique.

Le jumelage du FS3600 à une autre unité identique permet de créer un cluster high-availability. L'architecture active/passive assure une transition automatique des services en quelques secondes suite à la défaillance d'un périphérique. Disponibilité



Les unités d'extension FS3600 et FX2421 de Synology sont disponibles auprès des partenaires et des réseaux de distribution de Synology.





Source :



