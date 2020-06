AWS annonce la disponibilité générale d'AWS Snowcone, Un petit appareil informatique ultra-portable, robuste et sécurisé pour la collecte, le traitement et le transfert de données 0PARTAGES 8 0 Deluxe Entertainment Services, SmugMug, Federated Wireless et Novetta parmi les clients utilisant AWS Snowcone



Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé AWS Snowcone, un nouveau dispositif de transfert de données et d'informatique de pointe, petit, ultra-portable, robuste et sécurisé.



Pesant moins de 5 livres et pouvant tenir dans une boîte aux lettres standard ou un petit sac à dos, le Snowcone AWS est le plus petit membre de la famille des appareils AWS Snow, permettant aux clients de collecter des données, de les traiter localement et de les transférer à AWS soit hors ligne (en envoyant l'appareil à AWS), soit en ligne (en utilisant AWS DataSync pour envoyer les données à AWS sur le réseau).

AWS Snowcone est conçu pour résister à des conditions difficiles et pour une variété de cas d'utilisation dans des environnements en dehors du centre de données traditionnel qui manquent de connectivité réseau cohérente et/ou nécessitent une portabilité, y compris les soins de santé, l'IdO industriel, les drones, l'informatique de pointe tactique, la distribution de contenu, la migration de données, la création de contenu vidéo et le transport.





AWS Snowcone offre une flexibilité maximale pour les environnements informatiques de pointe, en proposant un petit appareil ultra-portable, robuste et de qualité militaire pour exécuter des applications et migrer des données vers AWS. AWS Snowcone mesure 23 cm x 15 cm x 8 cm (9 pouces x 6 pouces x 3 pouces) et pèse 2,1 kg (4,5 livres). L'appareil peut facilement tenir dans un sac à dos ou un sac de messager, une boîte aux lettres standard, ou tout type de véhicule, et est assez léger pour être transporté par un drone.



AWS Snowcone peut transférer des données vers AWS hors ligne en expédiant l'appareil (en utilisant son étiquette d'expédition E Ink) et en ligne par Ethernet ou Wi-Fi avec AWS DataSync, qui sont intégrés dans l'appareil. L'AWS Snowcone dispose de 2 processeurs, 4 Go de mémoire, 8 To de stockage et d'une alimentation USB-C (ou batterie en option). AWS Snowcone est conçu pour fonctionner dans des environnements extrêmes ou des sites distants déconnectés (y compris les plateformes pétrolières, les véhicules de première intervention, les opérations militaires, les usines, les bureaux distants, les hôpitaux ou les cinémas) pendant de longues périodes sans les conditions traditionnelles d'un centre de données.



Grâce à la prise en charge d'AWS IoT Greengrass, à la possibilité d'exécuter des instances d'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et à un stockage local important, AWS Snowcone peut être utilisé comme hub IoT, point d'agrégation de données, moniteur d'application ou moteur d'analyse léger.



"Des milliers de nos clients ont trouvé les appareils AWS Snowball idéaux pour collecter des données et exécuter des applications dans des environnements éloignés et difficiles. Depuis 2015, l'utilisation des appareils Snowball par les clients a considérablement augmenté, tout comme leur besoin d'un appareil encore plus petit et encore plus portable", a déclaré Bill Vass, vice-président des services de stockage, d'automatisation et de gestion, AWS. "Avec plus d'applications fonctionnant en périphérie pour un éventail de cas d'utilisation en expansion, comme l'analyse des données des capteurs IoT et l'inférence d'apprentissage machine, AWS Snowcone facilite la collecte, le stockage, le prétraitement et le transfert de données provenant d'environnements difficiles avec un espace limité vers AWS pour un traitement plus intensif"





Il est à présent possible de générer de la data sur leur hardware maison, via leurs middlewares (basés sur l’expérience acquise avec amazon.com), avant d’expédier l'ensemble physiquement au travers de leur réseau logistique, à l'aide de technos éprouvées grandeur nature comme l'écran du kindle vraisemblablement réemployé ici.

Besoin d'un chargeur USB-C pour alimenter le bousin? Pas de problème, c'est disponible sur leur boutique en ligne, un modèle Apple, Lenovo ou Dell: Fais ton choix. Amazon ne connais pas les ruptures de stocks et autres soucis d'approvisionnement, ils ne s’enquiquinent même pas à fabriquer un modèle maison.



On ajoute là dessus une image de marque plutôt positivement appréciée du grand public: Le logo au sourire radieux sur l’emballage du produit acquis bon marché, le service de divertissement vidéo au taro mensuel équivalent au prix de la séance dans un multiplexe de grosse agglomération, les emplois créés dans des régions ou le chômage cogne fort...



Ils sont très forts en ayant compris mieux que personne que l'informatique est la malle postale ou le chemin de fer d'hier, ainsi qu'en se donnant une image de marque omniprésente et conviviale vis à vis du grand public, tandis que l'informatique de pointe est devenue, de loin, leur cœur de métier.



Chapeau bas!



Edit: je précise ne pas être particulièrement affectionado d'Amazon, bien que devant m'y mettre pour le boulot. Mais force est de reconnaître qu'ils sont bons et surprenants dans ce qu'ils entreprennent. 1 0 Je trouve saisissant de constater à quel point Amazon a su mener sa barque dans un business plan qui paraissait girouette de prime abord, pour finalement s’avérer parfaitement cohérent.Il est à présent possible de générer de la data sur leur hardware maison, via leurs middlewares (basés sur l’expérience acquise avec amazon.com), avant d’expédier l'ensemble physiquement au travers de leur réseau logistique, à l'aide de technos éprouvées grandeur nature comme l'écran du kindle vraisemblablement réemployé ici.Besoin d'un chargeur USB-C pour alimenter le bousin? Pas de problème, c'est disponible sur leur boutique en ligne, un modèle Apple, Lenovo ou Dell: Fais ton choix. Amazon ne connais pas les ruptures de stocks et autres soucis d'approvisionnement, ils ne s’enquiquinent même pas à fabriquer un modèle maison.On ajoute là dessus une image de marque plutôt positivement appréciée du grand public: Le logo au sourire radieux sur l’emballage du produit acquis bon marché, le service de divertissement vidéo au taro mensuel équivalent au prix de la séance dans un multiplexe de grosse agglomération, les emplois créés dans des régions ou le chômage cogne fort...Ils sont très forts en ayant compris mieux que personne que l'informatique est la malle postale ou le chemin de fer d'hier, ainsi qu'en se donnant une image de marque omniprésente et conviviale vis à vis du grand public, tandis que l'informatique de pointe est devenue, de loin, leur cœur de métier.Chapeau bas!Edit: je précise ne pas être particulièrement affectionado d'Amazon, bien que devant m'y mettre pour le boulot. Mais force est de reconnaître qu'ils sont bons et surprenants dans ce qu'ils entreprennent.

