NVIDIA et les principaux fabricants de serveurs mondiaux dévoilent aujourd'hui une série de systèmes équipés de NVIDIA A100 dans une variété de conceptions et de configurations pour relever les défis les plus complexes de l'IA, de l’analytique et du calcul scientifique.Plus de 50 serveurs A100 des principaux fournisseurs mondiaux - dont ASUS, Atos, Cisco, Dell Technologies, Fujitsu, GIGABYTE, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo, One Stop Systems, Quanta/QCT et Supermicro - sont attendus après le lancement le mois dernier de l'architecture NVIDIA Ampere et du GPU NVIDIA A100.La disponibilité des serveurs varie, avec 30 systèmes attendus cet été, et plus de 20 autres d'ici la fin de l'année., a déclaré Ian Buck, Vice President and General Manager of Accelerated Computing chez NVIDIA.Premier GPU basé sur l'architecture NVIDIA Ampere, le A100 peut multiplier les performances par 20 par rapport à son prédécesseur, ce qui en fait le plus grand bond en avant de NVIDIA en matière de performances GPU à ce jour. Il présente plusieurs avancées techniques, notamment une nouvelle technologie GPU multi-instances permettant de partitionner un seul A100 en sept GPU distincts pour gérer des tâches de calcul différentes ; la technologie NVIDIA® NVLink® de troisième génération permet également de réunir plusieurs GPU pour en faire un GPU géant ; et de nouvelles capacités de clarté structurelle peuvent être utilisées pour doubler les performances des GPU.NVIDIA a également dévoilé un facteur d’encombrement PCIe pour l'A100, en complément des configurations NVIDIA à quatre et huit interconnexions HGX™ A100 lancées le mois dernier. L'ajout d'une version PCIe permet aux fabricants de serveurs de proposer à leurs clients un ensemble d'offres variées, allant des systèmes à un seul GPU A100 aux serveurs dotés de 10 GPU ou plus. Ces systèmes permettent d'accélérer un large éventail de charges de travail de calcul intensif, allant de la simulation du comportement moléculaire pour la découverte de médicaments à l'élaboration de meilleurs modèles financiers pour l'approbation de prêts hypothécaires.Parmi les fabricants de serveurs qui proposent des systèmes équipés de NVIDIA A100 à leurs clients, on retrouve :NVIDIA élargit sa gamme de systèmes certifiés NGC-Ready™. En travaillant directement avec NVIDIA, les fournisseurs de systèmes peuvent recevoir la certification NGC-Ready pour leurs serveurs alimentés par A100. La certification NGC-Ready garantit aux clients que les systèmes fourniront les performances requises pour exécuter les charges de travail de l'IA.Les systèmes NGC-Ready sont testés avec le logiciel d'IA optimisé pour le GPU du registre NGC™ de NVIDIA, qui est disponible pour les systèmes alimentés par le GPU NVIDIA dans les centres de données, le cloud et en périphérie.Le NVIDIA A100 est soutenu par le logiciel NVIDIA Ampere-optimized, qui comprend CUDA 11, les nouvelles versions de plus de 50 bibliothèques CUDA-X™, NVIDIA Jarvis, un cadre de services d'IA multimodale et conversationnelle, NVIDIA Merlin, un cadre d'application de recommandation approfondie, la suite RAPIDS™ de bibliothèques de logiciels de sciences des données open source et le NVIDIA HPC SDK, qui comprend des compilateurs, des bibliothèques et des outils logiciels pour maximiser la productivité des développeurs et la performance et la portabilité des applications HPC.Ces puissants outils logiciels permettent aux développeurs de créer et d'accélérer des applications dans les domaines du HPC, de la génomique, de la 5G, de la science des données, de la robotique, etc.NVIDIA (NASDAQ:NVDA) est une société de technologie informatique pionnière dans l'informatique accélérée par GPU. Il s'adresse aux utilisateurs les plus exigeants du monde - joueurs, designers et scientifiques - avec des produits, des services et des logiciels qui offrent des expériences étonnantes en réalité virtuelle, intelligence artificielle, visualisation professionnelle et voitures autonomes.Source : NVIDIA Quelle est votre opinion sur le GPU NVIDIA A100 ?