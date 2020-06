NVIDIA dévoile une plateforme d'IA pour minimiser les temps d'arrêt dans les centres de données de supercalcul 0PARTAGES 3 0 La plateforme Cyber-AI NVIDIA Mellanox UFM détecte les menaces de sécurité, prédit les défaillances du réseau et guide la maintenance prédictive



Le 22 juin 2020, NVIDIA a dévoilé la plateforme NVIDIA® Mellanox® UFM® Cyber-AI, qui minimise les temps d'arrêt dans les centres de données InfiniBand en exploitant les analyses alimentées par l'IA pour détecter les menaces de sécurité et les problèmes opérationnels, ainsi que pour prévoir les défaillances de réseau.



Cette extension de la gamme de produits de la plateforme UFM, qui gère les systèmes InfiniBand depuis près de dix ans, utilise l'IA pour connaître la cadence opérationnelle d'un centre de données et les schémas de charge de travail du réseau, en s'appuyant sur des données, à la fois en temps réel et historiques, de télémétrie et de charge de travail. A partir de cette base de référence, elle suit l'état de santé du système et les modifications du réseau, et détecte les dégradations de performance, l'utilisation quotidienne et les changements de profil.



La nouvelle plateforme fournit des alertes en cas de comportement anormal du système et des applications, de défaillances potentielles du système et de menaces, ainsi que des actions correctives. Elle est également destinée à fournir des alertes de sécurité en cas de tentative de piratage du système pour héberger des applications indésirables, comme l'extraction de crypto-occurrences. Il en résulte des temps d'arrêt réduits des centres de données, ce qui habituellement représente des coûts supérieurs à 300 000 dollars par heure, selon les recherches du ITIC.





« La plateforme UFM Cyber-AI détermine les signes vitaux uniques d'un centre de données et les utilise pour identifier la dégradation des performances, les défaillances des composants et les modèles d'utilisation anormaux », a déclaré Gilad Shainer, senior vice président du marketing pour les réseaux Mellanox chez NVIDIA. « Elle permet aux administrateurs système de détecter et de répondre rapidement aux menaces potentielles de sécurité et de traiter les pannes à venir, ce qui permet de réaliser des économies et d'assurer un service cohérent aux clients ».



Support de l'écosystème

Les organisations qui utilisent depuis longtemps la plateforme UFM dans leurs centres de données ont exprimé un vif intérêt pour cette dernière offre.



Allan Williams, directeur associé (services et technologie) de la National Computational Infrastructure (NCI Australia), a déclaré : « Le NCI joue un rôle essentiel dans le paysage national de la recherche. Notre infrastructure de supercalcul est au service de 5 000 chercheurs qui l'utilisent pour des activités nationales et mondiales essentielles. L'UFM nous permet de gérer efficacement nos supercalculateurs et d'en optimiser les performances. Nous sommes impatients d'utiliser les nouvelles capacités de l'UFM Cyber-AI pour améliorer encore plus notre utilisation des supercalculateurs et notre retour sur investissement".



Douglas Johnson, directeur de l'association du Centre de superordinateurs de l'Ohio, a déclaré : « Nous utilisons la plateforme UFM depuis des années dans nos centres de données InfiniBand. L'UFM et l'expertise de l'équipe de réseautage de Mellanox ont été des ingrédients fondamentaux dans la gestion de notre réseau et la stabilité que nous avons obtenue. Nous voyons de grands avantages dans la plate-forme UFM Cyber-AI ».



Extension de la plateforme UFM



La plateforme UFM Cyber-AI complète la plateforme UFM Enterprise, qui assure la surveillance et la gestion du réseau, l'optimisation des performances, les contrôles de configuration et la gestion des câbles sécurisés.



NVIDIA a également ajouté aujourd'hui un troisième membre de la famille UFM, la plateforme UFM Telemetry. Cet outil capture les données de télémétrie réseau en temps réel, qui sont transmises à une base de données sur site ou dans le cloud pour surveiller les performances du réseau et valider la configuration du réseau.





NVIDIA (NASDAQ:NVDA) est une société de technologie informatique pionnière dans l'informatique accélérée par GPU. Il s'adresse aux utilisateurs les plus exigeants du monde - joueurs, designers et scientifiques - avec des produits, des services et des logiciels qui offrent des expériences étonnantes en réalité virtuelle, intelligence artificielle, visualisation professionnelle et voitures autonomes.



