Des vétérans du secteur lancent la société Nebulon et son « cloud-defined storage » Qui propose une solution de stockage d'entreprise sur serveur dans le datacenter - défini et géré par le cloud. Nebulon, Inc.® a présenté son « cloud-defined storage » (ou stockage défini par le cloud), une solution de stockage à base de serveurs sur site, destinée à des applications critiques, géré par le cloud Nebulon. Le cloud-defined storage (CDS) s'appuie sur la combinaison d'une couche de management sécurisée dans le Cloud et de cartes PCIe installées dans les serveurs des clients, afin de fournir des services de données d'entreprise nécessaires aux applications critiques.



Grâce au stockage CDS, les utilisateurs peuvent traiter simplement et à moindre coût, aussi bien les charges de travail en vogue de type conteneurs ou bases de données NoSQL, que les charges de travail traditionnelles de type VMware ou bases de données SQL en cluster, tout en évitant la surcharge opérationnelle que représentent la gestion et l’automatisation des opérations de stockage à grande échelle. Le stockage CDS est la première innovation vraiment révolutionnaire en matière de stockage primaire sur serveur, depuis l’introduction de l’infrastructure hyper-convergente.



Les organisations IT hybrides qui optent pour des modèles d’exploitation cloud sont confrontées à une catégorie croissante de données critiques, qui ne peuvent pas, ou ne doivent pas, être déplacées vers le cloud public, pour des raisons de niveau de service, de coût ou de conformité. Bien que ces données doivent rester sur site, les DSI recherchent des technologies innovantes permettant de proposer aux responsables d’applications une approche en libre-service de l’approvisionnement et de la maintenance de l’infrastructure, comme cela peut se faire aujourd’hui avec le cloud public. Le stockage CDS offre au responsable de l’application non seulement une solution de stockage d’entreprise en libre-service, mais aussi, dans le futur, pour l’infrastructure dans son ensemble. Par ailleurs, en mettant une solution de stockage en libre-service à la disposition d’autres divisions de l’entreprise, le stockage CDS permet aux gestionnaires d’infrastructure de réduire le temps passé à approvisionner et administrer des systèmes de stockage spécialisés, pour, au contraire, consacrer plus de temps au développement de logiciels et autres projets à fort retour sur investissement.





Le stockage CDS fournit tous les services de données essentiels à l’entreprise, tels que la compression, le chiffrement, la déduplication, la correction d’erreurs EC (pour Erasure Coding), les snapshots (instantanés) et la mise en miroir de données à partir de l’unité de traitement de services (SPU pour Services Processing Unit) de Nebulon. La SPU est un moteur de stockage à base PCIe, installé dans le serveur d’application du client, et connecté aux disques SSD du serveur interne, à l’image d’une carte RAID.



Cette approche -un stockage stratégique basé sur des serveurs sur site, mais géré dans le cloud- permet de réduire les coûts en s’appuyant sur des SSD classiques installés dans des serveurs standard. Cette solution prend également en charge tout système d’exploitation ou hyperviseur, et ne nécessite pour nos clients aucun logiciel supplémentaire sur le serveur, ce qui évite toute perte de ressource processeur et mémoire aux applications.



Le stockage CDS automatise les opérations de stockage et fournit des informations sur l’infrastructure et les applications, grâce à une couche de contrôle cloud sécurisée, dénommée Nebulon ON. La SPU Nebulon transmet continuellement des dizaines de milliers de points de mesures sur le stockage, les serveurs et les applications à Nebulon ON à des fins d’analyse par IA. Le stockage CDS est le premier modèle de stockage qui combine la console de gestion et les points de mesure associés - habituellement cloisonnés sur site - aux données analytiques de l’IA au sein d’une même vue. Cette approche permet aux responsables informatiques et aux responsables d’applications de profiter de fonctionnalités jusqu’alors non disponibles pour le stockage d’entreprise sur site, comme la gestion de flotte, les mises à jour logicielles automatisées, la maintenance prédictive et un diagnostic plus rapide. Cette administration et cette surveillance à distance sans intervention humaine sont particulièrement intéressantes en période de distanciation sociale, car elle permet aux responsables informatiques de mener à bien leurs tâches depuis leur bureau à la maison.





Nebulon services processing unit (SPU) Nebulon services processing unit (SPU)

« De plus en plus d’organisations sont demandeuses d’une expérience orientée cloud pour leurs applications stratégiques sur site », déclare Siamak Nazari, co-fondateur et président exécutif de Nebulon. « Le stockage CDS fournit une vision globale, une gestion à base IA, et une automatisation par API, faisant ainsi du stockage d’entreprise un simple attribut de la structure du centre de données, avec un approvisionnement d’infrastructure en libre-service et des opérations de stockage sous forme de service pour les responsables d’applications. »



Les clients pourront acheter du stockage CDS directement auprès des grands fournisseurs d’infrastructure, notamment Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Supermicro.



« Les serveurs HPE ProLiant constituent la base d’une plateforme sécurisée et de haute performance pour optimiser les technologies de stockage innovantes parmi les environnements IT hybrides à forte croissance. », déclare Neil MacDonald, vice-président senior et directeur général de la division Compute de HPE. « En combinant les serveurs HPE ProLiant à la solution de stockage CDS de Nebulon, nous permettons à nos clients d’étendre leurs solutions IT hybrides et d’automatiser encore plus leurs opérations de stockage. »



« Supermicro est un leader de l’innovation dans le domaine des serveurs de haute performance et de haut rendement, avec une sélection optimisée pour les environnements informatiques, les centres de données et le HPC, », déclare Eric Sindelar, directeur général Opérations et Développement des Technologies avancées chez Supermicro. « La technologie CDS de Nebulon s’appuie sur les systèmes Ultra de Supermicro pour créer une nouvelle solution de stockage sur serveur, et nous sommes ravis de travailler avec des partenaires tels que Nebulon pour aider nos clients à déployer des solutions de stockage d’entreprise. »



A propos de Nebulon



Nebulon - fondée par un groupe d’anciens cadres de 3PAR et pionnier du Cloud-Defined Storage (CDS) - propose une solution de stockage d’entreprise sur serveur définie et gérée par le cloud, qui ne consomme aucune ressource CPU ni mémoire de l’hôte. Cette approche révolutionnaire propose une plateforme de stockage rentable pour les applications critiques en facilitant l’accès à des solutions AIOps (opérations informatiques à base d’IA), des mises à jour gérées automatiquement et une puissante capacité de programmation, à toute échelle. Nebulon a son siège social à Fremont, en Californie, et dispose de bureaux à Seattle, dans l’État de Washington, à Londres, au Royaume-Uni, et à Belfast, en Irlande du Nord.



Cette approche révolutionnaire propose une plateforme de stockage rentable pour les applications critiques en facilitant l'accès à des solutions AIOps (opérations informatiques à base d'IA), des mises à jour gérées automatiquement et une puissante capacité de programmation, à toute échelle. Nebulon a son siège social à Fremont, en Californie, et dispose de bureaux à Seattle, dans l'État de Washington, à Londres, au Royaume-Uni, et à Belfast, en Irlande du Nord.

