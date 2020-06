Nouveaux NAS chez Synology et QNAP Et nouvelle gamme de disques pour NAS chez Western Digital 0PARTAGES 6 0 Encore une semaine où l'actualité du côté des NAS est mouvementée. En effet, QNAP et Synology ont présenté de nouveaux modèles de NAS.



Synology



Pour Synology, on trouve les DS420+ et DS720+ (quatre et deux baies respectivement). La particularité de la gamme '+' est d'offrir deux emplacements NVMe M.2 pour le cache, de manière similaire au DS918+ dont vous pouvez



QNAP



QNAP a annoncé la série TS-x53D, c'est-à-dire, les TS-253D (deux baies), TS-453D (quatre baies) et TS-653D (six baies). Leur particularité est d'offrir deux ports RJ45 2.5 Gbits/s et d'accepter une carte d'extension permettant d'ajouter une connectique 10 Gbit/s RJ45 et/ou des disques NVMe M.2 pour le cache.

Du côté de la configuration, on retrouve un CPU Intel Celeron J4125 quatre cœurs, 4 Go de mémoire vive DDR4. Le TS-453D et le TS-653D sont aussi proposés avec 8 Go de mémoire vive. Ces NAS proposent aussi une sortie HDMI supportant le 4K 60Hz. De base, la garantie est de trois ans, mais peut être prolongée.



Gamme Red Plus chez Western Digital





Western Digital a décidé de rebondir après

Ainsi, en plus de la gamme Red de Western Digital, on trouve une nouvelle gamme Red Plus (et l'existante Red Pro) dont les disques reposent sur la technologie CMR.



Votre opinion



Quelle est la configuration minimale vous convenant pour un NAS ?

Quelles sont les fonctionnalités essentielles pour un NAS ?



Sources



Annone DS420+ et DS720+

QNAP annonce la gamme TS-x53D

Disques Western Digital Encore une semaine où l'actualité du côté des NAS est mouvementée. En effet,etont présenté de nouveaux modèles de NAS.Pour, on trouve les DS420+ et DS720+ (quatre et deux baies respectivement). La particularité de la gamme '+' est d'offrir deux emplacements NVMe M.2 pour le cache, de manière similaire au DS918+ dont vous pouvez relire le dossier complet ici . Ces NAS embarquent un CPU Intel Celeron J4025 (deux cœurs) pour le DS420+ et un Celeron J4125 (quatre cœurs) pour le second. De base, ils sont vendus avec 2 Go de mémoire vive DDR4 et une garantie de cinq ans. En connectique, on retrouve deux ports RJ45 Gigabit. Le DS720+ peut accepter jusqu'à 7 disques (avec une extension à cinq baies : le DX517) et permet de gérer jusqu'à 112 To.QNAP a annoncé la série TS-x53D, c'est-à-dire, les TS-253D (deux baies), TS-453D (quatre baies) et TS-653D (six baies). Leur particularité est d'offrir deux ports RJ45 2.5 Gbits/s et d'accepter une carte d'extension permettant d'ajouter une connectique 10 Gbit/s RJ45 et/ou des disques NVMe M.2 pour le cache.Du côté de la configuration, on retrouve un CPU Intel Celeron J4125 quatre cœurs, 4 Go de mémoire vive DDR4. Le TS-453D et le TS-653D sont aussi proposés avec 8 Go de mémoire vive. Ces NAS proposent aussi une sortie HDMI supportant le 4K 60Hz. De base, la garantie est de trois ans, mais peut être prolongée.Western Digital a décidé de rebondir après le fiasco lié aux technologies des disques durs . En effet, certains fabricants avaient utilisé la technologie SMR en place de la technologie CMR : la première étant moins rapide, mais permet des stockages plus denses.Ainsi, en plus de la gammede Western Digital, on trouve une nouvelle gamme(et l'existante) dont les disques reposent sur la technologie CMR.Quelle est la configuration minimale vous convenant pour un NAS ?Quelles sont les fonctionnalités essentielles pour un NAS ?