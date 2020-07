Huawei a procédé à sa présentation l’an dernier lors du salon CES 2019 et c’est sur lui que le constructeur chinois a jeté son dévolu pour cadencer les opérations de son nouvel ordinateur. C’est son processeur pour serveurs – le Kunpeng 920. Celui-ci utilise le jeu d’instructions ARMv8, mais est complètement développé par Huawei, sans inspiration d’autres conceptions de processeurs (comme les A76 ou Ares d’ARM).Outre son origine chinoise, le Kunpeng 920 étonne par ses spécifications et ses chiffres de performance : soixante-quatre cœurs, vingt milliards de transistors, un score SPECint 2006 de 930 sur tous les cœurs. Sur un seul cœur, à 2,6 GHz, sur le même test, il peut monter à dix points par gigahertz (par exemple, le EPYC 7601 d’AMD monte à quatorze points). En nombres à virgule flottante (SPECfp), il obtient un score de huit cents points sur soixante-quatre cœurs (deux EPYC 7601, mille neuf cent quatre-vingts sur deux fois trente-deux cœurs). Ces chiffres sont assez élevés pour la concurrence ARM.Le nouvel ordinateur de Huawei est équipé de 16 Go de mémoire vive DDR4-2666 et d’une carte graphique Yeston RX550. La carte-mère supporte 6 ports SATA III et deux emplacements M.2 ; elle est compatible USB 2.0 et 3.0. En sus, des connecteurs Ethernet et HDMI sont accessibles. Enfin, l’ordinateur est équipé de 256 Go de stockage SSD et tire l’énergie nécessaire à son fonctionnement d’une alimentation de 200 watts.Huawei a décidé d’arrimer cette plateforme à une initiative de système d’exploitation national (chinois) dénommée UOS Linux – Unified Operating System Linux. Du point de vue de la dénomination, c’est une nouveauté, mais sous le capot, l’effort s’appuie sur une distribution connue du public : Deepin Linux qui existe depuis 2004. En fait, la première version stable de UOS Linux disponible depuis le mois de janvier correspond à la vingtième mouture de Deepin Linux (Deepin Linux v20). C’est le résultat du rachat de Wuhan Deepin Technology (l’entreprise derrière Deepin Linux) par Union Tech – un joint-venture qui met ensemble des entreprises qui appartiennent à l’état chinois avec Wuhan Deepin Technology.C’est connu, Linux peine à s’imposer sur le desktop et c’est justement sur ce constat que les têtes derrière UOS Linux ont axé son développement. Le groupe (Union Tech) corrige un certain nombre de tares connues pour faire partie des raisons pour lesquelles Linux n’arrive pas à s’imposer dans la filière des systèmes d’exploitation de bureau. Avec la sortie de UOS Linux (ou Deepin Linux v20) au début de l’année en cours,Les premiers tests de cet ordinateur sont déjà révélateurs des soucis auxquels les futurs acquéreurs feront face : écosystème d’applications qui peine à mettre tous les utilisateurs d’accord quant à ce qui est de sa fourniture, problème de compatibilité 32 – 64 bits, etc.Le nouvel ordinateur de Huawei à base de processeur ARM a néanmoins le mérite de mettre Linux en avant sur le desktop, ce, sur une plateforme matérielle (ARM) dont on attend de voir ce que sera son impact dans une industrie où les processeurs Intel et AMD continuent de régner. Apple a également annoncé que ses prochains Mac seront équipés de processeurs ARM . C’est un signe que cette architecture risque de jouer un rôle déterminant dans le futur.Source : YouTubeQue pensez-vous de cette nouvelle manœuvre de Huawei, notamment du choix de ARM et de Linux comme OS ?La plateforme ARM peut-elle permettre à Linux d'avoir une meilleure visibilité que Windows et macOS sur le desktop ?