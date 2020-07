Western Digital annonce la commercialisation de ses disques durs Gold EAMR de 16 To et 18 To Avec un MTBF de 2,5 millions d'heures 0PARTAGES 5 0 Western Digital a annoncé cette semaine la sortie des disques durs d'entreprise Gold de 16 et 18 To. La société rend également les versions Ultrastar 16 et 18 To plus largement disponibles pour les intégrateurs de systèmes et les revendeurs au service des entreprises et des PME qui ont besoin d'un stockage plus fiable pour les grosses charges de données et de stockage d'entreprise que les disques durs traditionnels de type bureau. Il a également annoncé qu’un autre disque Ultrastar d’une capacité de 20 To devrait être expédié le trimestre prochain.



Western Digital a fait plusieurs annonces dans la semaine au sujet de ses gammes de disques durs d'entreprise. L’une concernait la disponibilité à la vente des disques durs EAMR (enregistrement magnétique assisté par l'énergie), et l'autre a apporté plus d’informations sur la technologie EAMR elle-même. Le taux de transfert de données du lecteur de 18 To est de 269 Mo/s, et celui du lecteur de 16 To est de 262 Mo/s. Ils ont une mémoire cache de 512 Mo. Les disques WD Gold ont un MTBF de 2,5 millions d'heures et ont une garantie de cinq ans.



Ces disques durs sont la première mise en œuvre commerciale de la technologie EAMR dans le secteur. Selon Western Digital, ils offrent une densité de surface de premier plan. Ils sont des lecteurs à neuf disques et permettent également aux clients d'approvisionner et de faire évoluer plus efficacement leurs environnements de centres de données avec un coût total de possession (TCO) inégalé. Western Digital a aussi expliqué que ses disques WD Gold sont équipés d’une technologie de protection contre les vibrations pour des performances accrues et constantes.





En outre, ils sont conçus pour gérer des charges de travail qui vont jusqu'à 550 To par an, ce qui est l'un des plus élevés de tous les disques durs de 3,5 pouces. Les nouveaux disques WD Gold sont également dotés de la technologie HelioSeal de Western Digital qui permet d'obtenir de grandes capacités avec une faible consommation d'énergie. Le WD Gold 18 To est disponible à l'achat dès maintenant et vous coûtera 593 dollars. La version 16 To est vendue au prix de 528 dollars, mais selon l’annonce de la société, elle est actuellement en rupture de stock.



Par ailleurs, l’entreprise a aussi annoncé la disponibilité à la vente des JBOD Ultrastar Data60 et Data102, ainsi que le serveur de stockage Serv60+8, qui ont été mis à niveau pour exploiter les disques durs CMR Ultrastar DC HC550 de 16 et 18 To de la société. Avec jusqu'à 1,836 Mo dans un 4U, ces nouvelles plateformes ont une garantie limitée de cinq ans. De plus, les plateformes Ultrastar avec les mises à niveau vers les disques durs Ultrastar DC HC650 20 To SMR devraient suivre le trimestre prochain.



« Les Ultrastar Data60 et Data102 constituent des éléments clés de la prochaine génération de stockage désagrégé et de l'infrastructure SDS. L'Ultrastar Serv60+8 représente un serveur de stockage hybride de grande capacité avec calcul inclus. Ces diverses plateformes Ultrastar répondent aux besoins exigeants des grandes entreprises, des équipementiers, des fournisseurs de services en nuage et des intégrateurs qui ont besoin d'un stockage dense et partagé sur disque dur ou hybride », a déclaré la société dans la note de présentation de ses nouvelles plateformes.



Selon la note, les modèles Data60 et Data102 offrent la possibilité de spécifier les combinaisons de disques durs et de SSD avec un maximum de 24 emplacements de disques configurés avec des SSD. Quant au modèle Serv60+8, il offre un choix d'unités centrales, de mémoire et de disques. Selon Western Digital, tout cela permet aux organisations d'équilibrer la capacité, la performance et le coût. À propos de la technologie EAMR, il a déclaré qu’elle permet d’obtenir plus de bits par pouce. Autrement dit, elle permet de rendre chaque bit magnétique plus petit.



« Nous sommes ravis de tester les dernières innovations de Western Digital en matière de fiabilité et de capacité des disques durs Ultrastar de 18 To et sommes impatients d'identifier les technologies qui apportent une valeur ajoutée considérable à tous nos clients », a déclaré Joe Carvalho, vice-président de l'ingénierie des infrastructures chez Datto, le premier fournisseur mondial de logiciels et de solutions technologiques basés sur le cloud et fournis par des fournisseurs de services gérés (MSP).



