Elitegroup Computer Systems (ECS) annonce les spécifications des nouveaux mini PC de la gamme LIVA : LIVA Z3 Plus et LIVA Z3E Plus 0PARTAGES 5 0 Elitegroup Computer Systems (ECS) a annoncé les spécifications des nouveaux mini PC de la gamme LIVA :

La différence entre le Z3 et le Z3E consiste en la présence d'un port d'entrée HDMI sur la version estampillée Z3E. Aussi, cette dernière est légèrement plus haute (52,9 mm contre 35 mm pour le Z3) et possède deux ports COM (RS232).





En bref :



Z3 Plus Z3E Plus CPU Intel Comet Lake-U (10e génération) Intel Comet Lake-U (10e génération) RAM 2 x SO-DIMMs DDR4 2400 / 2666 MHz, jusqu'à to 32GB 2 x SO-DIMMs DDR4 2400 / 2666 MHz, jusqu'à to 32GB Stockage Support 1 x M.2 2280 / 2242 SSD (SATA / PCIE) Support 1 x M.2 2280 / 2242 SSD (SATA / PCIE)

Support 1 x 2.5” SATA HDD / SSD Sans fil 1 x M.2 2230 WLAN 802.11ax & Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230 WLAN 802.11ax & Bluetooth 5.0 Sortie vidéo 1 x HDMI (2.0)

1 x mDP 1 x HDMI (2.0)

1 x mDP

1 x HDMI-in Audio 1 x Combo Jack

4 x Digital Mic (support A4PC) 1 x Combo Jack

4 x Digital Mic (support A4PC) Connectiques Avant :

3 x USB 3.1 Gen 1

1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C

1 x Combo Jack

Arrière :

2 x Gigabit LAN

1 x DC-In

Côté :

1 x Kensington Lock Avant :

3 x USB 3.1 Gen 1

1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C

1 x Combo Jack

Arrière :

2 x Gigabit LAN

1 x DC-In

Côté :

2 x COM (RS232)

1 x Kensington Lock Dimension 117 x 128 x 35 mm 117 x 128 x 52.9 mm



