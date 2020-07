Nouveaux NAS chez TerraMaster et Asustor et un nouveau switch chez QNAP Les connexions Ethernet accélèrent 0PARTAGES 4 0 TerraMaster et Asustor de mettre à jour leurs gammes de NAS.



Page produit du Après QNAP et Synology , c'est au tour deetde mettre à jour leurs gammes de NAS.TerraMaster annonce un nouveau NAS quatre baies estampillé. La machine embarque un CPU Intel Celeron J3455 (quatre cœurs), 4 Go de mémoire vive DDR4 (extensible jusqu'à 8 Go). Le NAS supporte la mise en cache sur SSD, mais sans pour autant proposer de ports NVMe M.2 comme le font certains concurrents. Par contre, sa particularité réside dans sa connectique Ethernet en proposant un ports 10 Gbits/s et deux ports 1 Gbits/s. Aussi, on trouvera deux ports USB 3 à l'arrière de la machine (et aucun sur l'avant). Finalement, la garantie de ce NAS s'étale sur deux ans.Asustor, après avoir annoncé le Lockerstor 10 Pro : un NAS proposant dix baies, deux connectiques RJ-45 2.5 Gbits/s et une 10 Gbits/s, propose maintenant leset, des modèles plus modestes. Cette fois, on retrouve un CPU Intel Celeron J4125 (quatre cœurs), 4 Go de mémoire vive DDR4 (extensible jusqu'à 8), 8 Go de ROM pour le système et les applications, trois ports USB 3 (dont un à l'avant) et deux ports Ethernet RJ-45 2.5 Gbits/s. Ce NAS fournit aussi deux emplacements NVMe M.2 2280 pour mettre en place un cache SSD. Finalement, la garantie de ce NAS s'étale sur trois ans. Le Lockerstor 2 est proposé à 449 € alors que le Lockerstor 4 à 649 €.Cette fois, QNAP ne propose pas un NAS, mais un switch fournissant cinq ports Ethernet RJ-45 2.5 Gbits/s estampillé. Le switch n'est pas managé et ne possède pas de ventilateur. Les câbles RJ-45 cat5e permettent de profiter de cette amélioration de vitesse. Évidemment, si la machine distante ne prend pas en charge le 2.5 Gbits/s, le switch se limite à des connexions 1 Gbits/s ou même 100 Mbits/s. Finalement, il est capable de détecter les boucles et d'en ignorer les paquets.Êtes-vous intéressé par les nouveaux débits des connexions Ethernet ?Page produit du Lockerstor 2 et du Lockerstor 4 Page produit du switch QNAP