Nvidia annonce des puces graphiques GeForce RTX de la série 3000 basées sur la nouvelle architecture Ampère de la société La démo du RTX 3090 de Nvidia met l'accent sur l'absurdité du jeu 8K 0PARTAGES 5 0 Nvidia a dévoilé mardi ses nouvelles puces graphiques GeForce RTX série 3000 : les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Ces trois puces incluront la seconde génération de RTX, ou graphiques de ray tracing en temps réel. Elles sont basées sur la nouvelle architecture Ampère de la société et sont conçues pour succéder aux puces GeForce RTX de la série 2000. Elles apportent des performances graphiques 3D améliorées, deux fois supérieures à celles de



L’annonce des RTX 3000 par Jensen Huang, le PDG de Nvidia, confirme plus d'un mois de rumeurs de fuites et de conceptions de puces. L’annonce a été accueillie par une vague d'autres annonces de partenariats matériels, applicatifs et logiciels. « C’est le plus grand saut générationnel que nous ayons jamais fait », a déclaré Huang lors d'un point de presse. Il a poursuivi en laissant entendre ce qui suit : « Si les 20 dernières années ont été étonnantes, les 20 prochaines ne ressembleront à rien de moins que de la science-fiction ».



Pour commencer, Nvidia a introduit le ray tracing en temps réel il y a deux ans avec sa première génération de RTX, et les jeux ont commencé à l'adopter. Cette technologie a considérablement amélioré le réalisme des ombres, des reflets, ainsi que l'éclairage dans les jeux. Les développeurs de jeux n'étaient pas prêts jusque-là, mais Huang a déclaré mardi qu'il y a à présent des centaines de jeux RTX en cours de développement. En outre, il a aussi ajouté que des jeux tels que Minecraft, Control, et “Wolfenstein 3D : Youngblood” utilisent déjà RTX.





Parlant de Fortnite, Huang a déclaré que le jeu activera les fonctions du ray tracing en temps réel sur RTX prochainement pour améliorer les caractéristiques de réalisme graphique telles que les reflets, les ombres, l'éclairage global et l'occlusion ambiante. De plus, le processus Ampere fait apparaître 28 milliards de transistors sur les nouvelles puces, contre 19,8 milliards à Turing, et il prend également en charge ce que Huang décrit comme une « mémoire G6X à modulation d'amplitude d'impulsion à quatre niveaux ». Ce qui apporte plus de puissances aux nouvelles puces.



Selon les propos de Huang, elles devraient doubler les performances graphiques des dernières puces qui utilisent l’architecture Turing. À titre illustratif, la RTX 3080, conçue pour succéder aux puces RTX 2080 et 2080 Ti, devrait en temps normal doubler les performances offertes par la RTX 2080. Huang soutient qu’elle est plus rapide que la RTX 2080 Ti et qu’elle sera livrée avec 10 Go de mémoire GDDR6X. Elle sera vendue au prix de 699 dollars lors de son expédition le 17 septembre. La RTX 3090, une puce haut de gamme, sera livrée à partir du 24 septembre à 1 499 dollars, avec une mémoire de 24 Go.



Bien que Huang affirme que la RTX 3070 dépassera la RTX 2080 Ti, il est plutôt considéré comme une puce “1440p, 60fps”, avec des effets RTX activés. L’on estime qu’il s’agit de la performance que vous pouviez attendre actuellement d'un RTX 2080 Ti. Son seuil de 4K/60fps est plus facile à atteindre avec des effets RTX réduits ou DLSS augmentés. La RTX 3070 commencera à être livrée en octobre au prix de 499 dollars. Par ailleurs, la RTX 3090 comporte 10 496 cœurs CUDA, 8 704 pour la RTX 3080 et 5 888 pour la RTX 3070.



C’est un bond significatif par rapport aux 4 352 cœurs CUDA de la RTX 2080 Ti apparue à la fin de l’année 2018. La société utilise un nouveau connecteur à 12 broches sur ses nouvelles puces RTX 3000, plus petit que les deux connecteurs traditionnels à huit broches. Nvidia a prévu d’inclure un adaptateur compatible avec les câbles à huit broches avec ses puces Founders Edition. Il a choisi un connecteur à 12 broches pour laisser plus de place sur la carte pour les composants et le refroidissement.



En outre, Huang a présenté Nvidia Reflex, qui permet aux écrans de fonctionner à des vitesses plus élevées, ce qui favorise les temps de réaction des joueurs compétitifs. Reflex réduit la latence, ou les délais d'interaction, jusqu'à 50 %. Il a également présenté Omniverse Machinima, qui permet aux joueurs d'utiliser les jeux pour raconter des histoires avec des animations en temps réel. Et il a dévoilé la diffusion gratuite de Nvidia Broadcast, qui permet de diffuser plus facilement des jeux en streaming sans aucun problème.



Par rapport aux jeux 8K, la RTX 3090 aurait permis de montrer que cette résolution n’est pas aussi fiable qu’on le dit. En effet, dans sa vidéo promotionnelle sur la RTX 3090, Nvidia a fait s'asseoir un certain nombre de livestreamers et d'influenceurs pour leur faire découvrir le jeu à 4320p. Les résultats ont semblé impressionner toutes les personnes impliquées. Elles ont fourni beaucoup de halètements et d'exclamations. Cela dit, pour obtenir cette réaction, Nvidia a fait en sorte que ces personnes soient assises à quelques pas seulement d'un LG OLED 8K de 80 pouces.



Cela est nécessaire pour obtenir ne serait-ce que les avantages minimaux de cette résolution. Même à 80 pouces, il faudrait s'asseoir à moins de 3 pieds du panneau pour remarquer une différence de densité de pixels entre 4K et 8K. Ainsi, certaines critiques qualifient le jeu 8K de « quête stupide ». Elles estiment également que la démonstration de Nvidia est utile pour d'autres raisons. La technologie DLSS de l'entreprise prend maintenant tout son sens. Le DLSS est le super-échantillonnage basé sur apprentissage profond qu’utilisent les GPU de Nvidia.



Il leur permet de reconstruire une image de plus faible résolution en quelque chose avec beaucoup plus de détails. L’entreprise a passé les deux dernières années à travailler sur le DLSS, et d’après ces critiques, c'est la seule chose qui donne un sens au jeu 8K et même 4K. Dans la démo du jeu 8K du RTX 3090. Nvidia a fait tourner les jeux en 8K natif pour ses participants à la démonstration, mais cela a fait baisser les performances en dessous de 20 images par seconde. Même ce taux d'images est étonnant et témoigne de la puissance du RTX 3090.



Cependant, le DLSS serait si performant qu'il transforme les ultra-hautes résolutions d'un luxe en une option insensée. Thomas Edison a promis de rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches brûleraient des bougies, et maintenant Nvidia fait de même avec la résolution. DLSS fabrique du 4K et du 8K si bon marché que seuls les riches les utiliseront en natif. Pour cela, beaucoup pensent qu’on n'a pas vraiment besoin de plus de 4K pour les jeux, et certainement pas besoin du 8K.



Thomas Edison a promis de rendre l'électricité si bon marché que seuls les riches brûleraient des bougies, et maintenant Nvidia fait de même avec la résolution. DLSS fabrique du 4K et du 8K si bon marché que seuls les riches les utiliseront en natif. Pour cela, beaucoup pensent qu'on n'a pas vraiment besoin de plus de 4K pour les jeux, et certainement pas besoin du 8K.

Et puis finalement tout le monde se rue sur la nouvelle technologie quand elle devient disponible ...



Donc oui , peut être qu'à l'instant présent, le 8K n'a pas d'intérêt. On lui en trouvera surement dans quelques temps.



On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire. 3 1 C'était pareil avec le passage de HD à Full HD , puis de Full HD à 4K. On à la même rengaine du passage de 3G à 4G puis à 5G.Et puis finalement tout le monde se rue sur la nouvelle technologie quand elle devient disponible ...Donc oui , peut être qu'à l'instant présent, le 8K n'a pas d'intérêt. On lui en trouvera surement dans quelques temps.On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire. Membre éclairé https://www.developpez.com



d ' un point de vue cynique cela va permettre à la série 20xx d ' ètre abordable . Mais la série 3000 , donne une tel avance à Nvidia par rapport à AMD , qui ce permet de courir deux chevals à la fois . Mais les avances en ML vont ètre extraordinaire 1 0 Qu'en pensez-vous ?d ' un point de vue cynique cela va permettre à la série 20xx d ' ètre abordable . Mais la série 3000 , donne une tel avance à Nvidia par rapport à AMD , qui ce permet de courir deux chevals à la fois . Mais les avances en ML vont ètre extraordinaire Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par C'était pareil avec le passage de HD à Full HD , puis de Full HD à 4K. On à la même rengaine du passage de 3G à 4G puis à 5G.

Et puis finalement tout le monde se rue sur la nouvelle technologie quand elle devient disponible ...



Donc oui , peut être qu'à l'instant présent, le 8K n'a pas d'intérêt. On lui en trouvera surement dans quelques temps.



On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire. 1 0 Du 8K pour du jeu PC je vois pas l’intérêt, sur PC t'es proche de ton écran il faudrait une diagonale de quel dimension pour que le pitch soit assez grand pour réellement en profiter, après dans d'autre domaine ça à son utilité ... Membre actif https://www.developpez.com

La VR va devenir enfin abordable avec la 3070 et le choc que ça va faire sur les prix des cartes moins puissantes. 1 0 La 8K sera nécessaire pour la VR, pour une utilisation sur un écran ou une TV ça sera inutile en effet.La VR va devenir enfin abordable avec la 3070 et le choc que ça va faire sur les prix des cartes moins puissantes. Membre régulier https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par C'était pareil avec le passage de HD à Full HD , puis de Full HD à 4K. On à la même rengaine du passage de 3G à 4G puis à 5G.

Et puis finalement tout le monde se rue sur la nouvelle technologie quand elle devient disponible ...



Donc oui , peut être qu'à l'instant présent, le 8K n'a pas d'intérêt. On lui en trouvera surement dans quelques temps.



On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire.



Alors qu'à coté AMD grimpe a fond et réduit sérieusement son écart avec intel en terme de % du marché en innovant constamment avec sa gamme Ryzen. 0 0 Intel ne se contente pas d'un petit upgrade, ils galèrent et ne parviennent pas a innover. Suffit de voir le délire autour de la finesse de gravure en 10nm qu'ils promettent depuis des années. Ils en sont toujours au 14nm (14nm+, 14nm++ etc etc).Alors qu'à coté AMD grimpe a fond et réduit sérieusement son écart avec intel en terme de % du marché en innovant constamment avec sa gamme Ryzen. Responsable Qt & Livres https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire.



Envoyé par Karshick Envoyé par Intel ne se contente pas d'un petit upgrade, ils galèrent et ne parviennent pas a innover. Suffit de voir le délire autour de la vitesse de gravure en 10nm qu'ils promettent depuis des années. Ils en sont toujours au 14nm (14nm+, 14nm++ etc etc). 0 0 S'ils continuent à monter en puissance, ce n'est pas forcément pour les joueurs, qui ne représentent pas une énorme partie de leurs profits. S'ils veulent être présents dans les superordinateurs à venir, ils n'ont pas d'autre choix que de proposer toujours plus de puissance de calcul en consommant moins d'énergie. Sinon, pour monter à un exaflops ou plus, les décideurs devront se tourner vers d'autres technologies…Peut-être ne font-ils pas la lithographie la plus fine, mais il s'agit à chaque fois d'avancées sur d'autres points. Quand tu vois à quel point une puce Intel peut monter en fréquence par rapport à, par exemple, un processeur AMD, sans devoir recourir à du surcadençage, ça montre qu'Intel fait certains trucs mieux que la concurrence (au niveau microarchitectural, par contre, ils ne sont pas en avance…). Modérateur https://www.developpez.com Envoyé par Karshick Envoyé par Intel ne se contente pas d'un petit upgrade, ils galèrent et ne parviennent pas a innover. Suffit de voir le délire autour de la finesse de gravure en 10nm qu'ils promettent depuis des années. Ils en sont toujours au 14nm (14nm+, 14nm++ etc etc).



Alors qu'à coté AMD grimpe a fond et réduit sérieusement son écart avec intel en terme de % du marché en innovant constamment avec sa gamme Ryzen.

C'est économiquement bien plus intéressant d'essorer une architecture vieillissante plutôt que de repartir sur quelque chose de nouveau surtout quand la concurrence n'est pas à la hauteur. Et puis tout d'un coup la concurrence sort des CPU avec une nouvelle architecture , plus performant et moins cher ...

La bascule est entrain de se faire doucement dans le monde du desktop, il ont encore un peu de marge sur les serveur car leur réputation leur sauve le cul mais va falloir faire quelque chose à un moment donné. 0 0 Si intel commence à être à la bourre c'est bien parce que il se sont reposé sur le domination du marché depuis plus de 10 ans.C'est économiquement bien plus intéressant d'essorer une architecture vieillissante plutôt que de repartir sur quelque chose de nouveau surtout quand la concurrence n'est pas à la hauteur. Et puis tout d'un coup la concurrence sort des CPU avec une nouvelle architecture , plus performant et moins cher ...La bascule est entrain de se faire doucement dans le monde du desktop, il ont encore un peu de marge sur les serveur car leur réputation leur sauve le cul mais va falloir faire quelque chose à un moment donné. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par C'était pareil avec le passage de HD à Full HD , puis de Full HD à 4K. On à la même rengaine du passage de 3G à 4G puis à 5G.

Et puis finalement tout le monde se rue sur la nouvelle technologie quand elle devient disponible ...



Donc oui , peut être qu'à l'instant présent, le 8K n'a pas d'intérêt. On lui en trouvera surement dans quelques temps.



On peut sinon saluer la performance de Nvidia , qui continue à proposer des produits ultra performant alors qu'ils dominent déjà la concurrence et aurait pu simplement se contenter d'un petit upgrade de quelque % comme intel sait si bien le faire.

La 4K est déjà limite niveau utilité sur un écran pc ou une télé, faut une grosse télé et être assez proche pour voir la différence face à une FHD

Et pareil pour les écrans pc... < 27 pouces tu ne vois pas la différence et je parle même pas du 4k dans les smartphones (c'est utile pour la vr apparemment mais c'est une feature assez anecdotique pour beaucoup de monde) 0 0 ça dépends de la taille d'écrans et de ton éloignement.La 4K est déjà limite niveau utilité sur un écran pc ou une télé, faut une grosse télé et être assez proche pour voir la différence face à une FHDEt pareil pour les écrans pc... < 27 pouces tu ne vois pas la différence et je parle même pas du 4k dans les smartphones (c'est utile pour la vr apparemment mais c'est une feature assez anecdotique pour beaucoup de monde) Poster une réponse Signaler un problème