RPM pour Revolutions Per Minute ou tours par minute ne veut plus dire grand-chose ; du moins d'après Western Digital. Des consommateurs se plaignent de ce que le constructeur de disques durs vend des 7200 RPM comme étant des « 5400 RPM class » ; en d'autres termes des disques durs de « classe 5400 tours par minute. » S'il n'y a aucun mal à posséder une unité de stockage plus rapide, il faut dire que l'achat de disques durs 5400 tours par minute se fait sur la base d'attentes précises : moins de consommation électrique et moins de bruits en comparaison à un 7200 RPM. Ce n'est pas le constat des possesseurs de ces « 5400 RPM class. »



Certains disques durs 5400 tours par minutes, 8 téraoctets (8 To) et plus de Western Digital sont des 7200 tours par minute maquillés en « 5400 RPM class. » Quelques références concernées : WD80EMAZ-00WJTA0 (WD Elements 8 To), WD80EDAZ (WD Elements 8 To), WD80EZAZ-11TDBA0 (WD MyBook 8 To), WD80EFAX (WD Red Plus 8 To), WD100EFAX/WD101EFAX (WD Red Plus 10 To), WD80EFZX (ex WD Red 8 To). Ce sont donc des disques durs des gammes WD Elements et WD MyBook. Ce sont des preuves en image des profils acoustiques desdits disques durs qui ont permis de mettre en avant le stratagème dont use Western Digital.



En gros, en se servant d’un microphone plaqué directement sur l’unité de stockage, il est possible d’en établir le profil acoustique. Avec un disque tournant à 7200 tours par minute, soit 120 tours par seconde ou 120 Hz, les vibrations sonores devraient s’afficher avec cette fréquence ou des multiples entiers de celle-ci (240 Hz, 360 Hz, etc.). Pour un disque 5400 tours par minutes la fréquence de base serait de 90 Hz. Les tests menés par des utilisateurs ont montré que les « 5400 RPM class » de Western Digital exhibent des profils acoustiques identiques à ceux de disques de 7200 tours par minutes.





Avec un 7200 tours par minutes, le temps d’accès est plus court qu’avec un 5400 tours par secondes. Posséder un « 5400 RPM class » ne devrait donc pas poser de problème puisque plus rapide, mais le revers de la médaille fait surface sur une comparaison de fiches techniques : l’augmentation de la consommation électrique. Un Seagate Barracuda 5400 tours par minutes et un 5400 tours par minutes Western Digital Red mis face à face consomment respectivement 5,3 watts et 8,8 watts lorsqu’ils sont en fonctionnement. En standby, les consommations électriques respectives sont de 250 milliwatts et 800 milliwatts.





Western Digital a fait une sortie pour s’expliquer : « Pour certains produits, Western Digital publie depuis de nombreuses années la vitesse de rotation dans une "classe" ou une "classe de performance" plutôt que de publier des vitesses de rotation spécifiques. Nous affinons également certaines plateformes de disques durs et les caractéristiques des disques durs liées afin de créer plusieurs variantes de ces dernières pour répondre aux besoins de différents marchés ou applications. Ce faisant, nous sommes en mesure de tirer parti de nos économies d'échelle et de faire profiter nos clients de ces économies. Comme pour chaque produit Western Digital, les caractéristiques de nos produits, qui comprennent la puissance, l'acoustique et les performances (taux de transfert de données), sont testées pour répondre aux spécifications fournies sur la fiche technique du produit et les documents marketing. »



Western Digital reconnaît en quelque sorte que les 5400 RPM class sont des disques 7200 tours par minute modifiés de façon logicielle. Ainsi, si votre dique dur 5400 tours par minutes a l'air de chauffer et se fait entendre anormalement pour une telle référence, le début d’explication est peut-être là.



L’un de vos disques durs est-il de l’une des références mentionnées ? Si oui, quels sont les constats que vous avez faits ?

Avez-vous découvert un stratagème pareil chez d’autres constructeurs ?

Quelle pertinence accordez-vous à la réponse de Western Digital ?

Peut-elle survivre à des poursuites en justice de consommateurs désireux de se lancer dans cette voie ?



