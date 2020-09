Asus présente ROG Rapture GT-AXE11000, le premier routeur à prendre en charge les transmissions Wi-Fi 6E, Qui arbore un design accrocheur et convivial pour les joueurs 6PARTAGES 5 0 Plus tôt cette année, la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des télécommunications,



« Le Wi-Fi 6 sera alors deux fois et demi plus rapide que la norme actuelle et offrira de meilleures performances pour les consommateurs. L'ouverture de la bande de 6 GHz pour une utilisation sans licence augmentera également la quantité de spectre disponible pour le Wi-Fi par un facteur de près de cinq et contribuera à améliorer la connectivité rurale », a indiqué la FCC.



« Jusque-là, la bande de 6 GHz est notamment occupée par des services à micro-ondes qui sont utilisées pour soutenir les services publics, la sécurité publique et les liaisons sans fil. Désormais, les appareils sans licence partageront ce spectre avec les services titulaires de licences en vertu des règles conçues pour protéger ces services et permettre aux opérations sous licence et sans licence de prospérer sur toute la bande », précise la Commission.



La commission envisage ainsi « de nouvelles technologies et de nouveaux services innovants qui permettront de fournir de nouveaux appareils et applications aux consommateurs américains et de faire progresser l’objectif de la Commission de rendre une connectivité à large bande accessible à tous les Américains, en particulier ceux des zones rurales et des endroits mal desservis ».



Désormais, Asus revendique cette nouvelle propriété Wi-Fi en annonçant le premier routeur à prendre en charge les transmissions Wi-Fi 6E dans cette bande de 6 GHz.



Plus précisément, c'est l'Asus ROG Rapture GT-AXE11000, un routeur de jeu haut de gamme tri-bande qui sortira en magasin en décembre de cette année. Comme le routeur précédent de la gamme, le ROG Rapture GT-AX11000, le nouveau modèle dispose de huit antennes dans un design moderne destiné à plaire aux joueurs (notons que, comme l'indique le «E» supplémentaire dans le numéro de modèle, il ajoute la prise en charge du Wi-Fi 6E).





Le nouvel Asus ROG Rapture GT-AXE11000 prend en charge le Wi-Fi 6E et présente un design accrocheur et convivial pour les joueurs

« Asus est un leader établi sur le marché des réseaux et a été le premier à lancer un routeur Wi-Fi 6 », a déclaré la société dans son communiqué de presse annonçant le produit. « Désormais, Asus fournit la bande passante plus large et les canaux augmentés de 160 MHz du Wi-Fi 6E avec ROG Rapture GT-AXE11000, le premier routeur Wi-Fi 6E au monde. »



Le grand avantage de la prise en charge du Wi-Fi 6E est qu'il permet aux appareils d'accéder à une large bande passante relativement inexploitée dans la bande 6 GHz. Avec 1200 MHz, elle est plus de deux fois plus large que la bande 5 GHz. Comme il n'y a pas de périphériques Wi-Fi hérités dans cette bande, elle fera office de section VIP semi-exclusive pour les nouveaux gadgets Wi-Fi équipés pour en profiter. Cela signifie moins d'interférences et une latence améliorée.





Plus tôt cette année, Perry Correll, directeur du marketing produit d'Extreme Networks, qui siège aux groupes de travail Wi-Fi 6 IEEE 11ax et Wi-Fi Alliance, a expliqué que les connexions Wi-Fi 6E pourraient être particulièrement intéressantes pour les joueurs à la fine pointe. « La réalité virtuelle, la réalité augmentée et les jeux sont un autre cas d'utilisation de la bande 6 GHz », a déclaré Correll. « Beaucoup ne réalisent pas que les ensembles VR haut de gamme qui nécessitent le plus de bande passante sont en fait reliés par des câbles. Avec le Wi-Fi 6E, vous obtenez non seulement plus de bande passante, mais une bande passante plus propre, ce qui signifie qu'il est capable de fournir sans fil les débits de données plus élevés nécessaires avec une véritable mobilité. »



Au-delà de la prise en charge du Wi-Fi 6E, le GT-AXE11000 est alimenté par un processeur 64 bits à 1,8 GHz avec 1 Go de RAM. Il prend en charge les connexions Wi-Fi 6 4X4, dispose d'un port LAN multi-gig pour des vitesses filaires allant jusqu'à 2,5 Gbit / s et permet une agrégation WAN, où vous combinez les vitesses entrantes de deux ports WAN Ethernet pour atteindre des vitesses sans fil jusqu'à 2 Gbit / s . Le routeur utilise également « le dernier amplificateur de puissance 6 GHz » pour améliorer la puissance et la couverture du signal - une inclusion remarquable, car les signaux ne voyageront pas aussi loin dans la bande 6 GHz.



Nous en saurons beaucoup plus sur ce nouveau routeur de jeu dans les semaines à venir, y compris combien il coûte réellement.



