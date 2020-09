Arm présente Neoverse N2 et V1, ses architectures dédiées aux serveurs qui pourraient égaler en performance Les meilleures puces desktop hautes performances actuelles d'AMD et d'Intel 0PARTAGES 8 0 Arm continue de se progresser dans la conception des puces pour serveur. Dédié aux serveurs cloud, le processeur ARM Graviton2 développé par Amazon vise non pas à être le plus puissant du monde, mais le plus rentable à l’usage grâce à son équilibre entre performances et consommation énergétique. Les 64 cœurs ARM N1 (dérivé du Cortex A76) de la puce offriraient ainsi d’excellentes performances. Graviton2 est la première de ce qui devrait devenir une gamme plus large de conceptions qui feront progresser l'écosystème de serveurs Arm et attaqueront activement la part de marché des processeurs d'infrastructure actuellement dominée par les acteurs x86 tels qu'Intel et AMD.



L'intérêt pour ce type de cœur ARM étant grandissant et s'étendant à de nouveaux domaines, ARM propose logiquement une nouvelle génération avec les plateformes ARM Neoverse N2 et ARM Neoverse V1. Notons que l'architecture ARM Neoverse V1 porte le nom de code Zeus et que c'est elle qui sera utilisée pour les premiers processeurs exascale européens Rhea de SiPearl. L'architecture Neoverse N2 quant à elle porte le nom de code Perseus et Arm annonce des gains de performances allant jusqu'à 40 % par rapport à son prédécesseur Neoverse N1 avec une maîtrise de la consommation d'énergie renforcée.



La microarchitecture Zeus sous la forme de Neoverse V1 est essentiellement la contrepartie de l'infrastructure de ce qu'Arm a réalisé dans l'offre IP mobile avec le processeur Hera Cortex-X1 IP: une concentration sur des performances maximales, avec une moindre considération pour la puissance et la surface. Cela signifie que le V1 a des caches et des structures de cœurs beaucoup plus grands, utilisant plus de surface et de puissance pour atteindre des niveaux de performances sans précédent.





Si nous prenons le Graviton2 à cadence conservatrice avec ses cœurs N1 à 2,5 GHz comme base de référence, une puce V1 à 3 GHz théorique représenterait une augmentation de 80% des performances à un seul thread par cœur. Non seulement une telle augmentation des performances dépasserait largement toute concurrence x86 actuelle dans l'espace serveur en termes de performances par cœur, mais elle suffirait à égaler les meilleures puces desktop hautes performances actuelles d'AMD et d'Intel aujourd'hui.



Parallèlement à la plateforme Neoverse V1, Arm a modifier sa feuille de route pour y ajouter un élément : l'architecture Perseus deviendra le Neoverse N2 et sera le successeur efficace du Neoverse N1. Ce nouveau processeur IP représente une augmentation de 40% de la communication inter-processus (inter-process communication, IPC, en anglais) par rapport au N1, tout en conservant la même philosophie de conception de maximiser les performances avec la plus faible puissance et la plus petite zone.



Bien qu'il ne s'agisse que d'un aperçu général des produits Arm, il est important de noter qu'il existe des similitudes entre les générations de produits Cortex et Neoverse, car ils ont été développés en tandem à des moments similaires au cours de leur conception. Le Neoverse N1 a été développé en conjonction avec le Cortex-A76, et donc les deux microarchitectures peuvent être considérées comme des conceptions sœurs car elles partagent de nombreuses similitudes. ARM crée ainsi une sorte de tandem couvrant à la fois les besoins mobiles / embarqués et ceux des serveurs / infrastructures dans les lesquels la firme s'engage désormais plus franchement, en n'hésitant plus à essayer de bousculer l'architecture x86 concurrente.



Le Neoverse V1 peut être considéré comme un frère du Cortex-X1, partageant probablement une grande partie des structures de base qui avaient été développées pour ces deux processeurs phares.



Le Neoverse N2 est un peu plus spécial car il représente le design frère d'un noyau Cortex-A de nouvelle génération qui fait suite à l'A78. Arm indique qu'ils octroieront une licence pour ce design « Perseus » d'ici la fin de l'année et que les clients s'engagent déjà sur la version bêta RTL.



Une caractéristique très notable des Neoverse V1 et N2 est le fait qu'ils prennent désormais en charge SVE (Scalable Vector Extensions), le V1 ayant deux pipelines natifs de 256 bits et le N2 étant une conception 2x128 bits. L'avantage de SVE par rapport aux autres ISA SIMD réside dans le fait que le code qui y est écrit peut évoluer avec la largeur d'exécution variable d'une microarchitecture, ce qui n'est tout simplement pas possible avec les instructions Neon ou AVX SIMD d'aujourd'hui.



La puce A64FX de Fujitsu et la microarchitecture de cœur personnalisée étaient à ce jour les seuls processeurs annoncés et disponibles avec SVE, ce qui signifie que les V1 et N2 seront les premières conceptions d'Arm implémentant réellement SVE.



Source : Arm



La puce A64FX de Fujitsu et la microarchitecture de cœur personnalisée étaient à ce jour les seuls processeurs annoncés et disponibles avec SVE, ce qui signifie que les V1 et N2 seront les premières conceptions d'Arm implémentant réellement SVE.

si c'est équivalent quel est l'intérêt si x86 est moins cher ?

a trop augmenter les pipelines, les jeux d'instructions et la fréquence je veux bien que cela égale le x86 niveau perf mais quid de la consommation du coup ?