Un PC pliable sous Windows 10

Cela fait presque un an que Lenovo a présenté le concept d'un premier PC pliable au monde, le ThinkPad X1 Fold , lors de son événement Accelerate 2019. Après plusieurs mois d’attente, les amateurs de la technologie peuvent désormais découvrir ce nouveau produit sur le marché. Par ailleurs, le Lenovo ThinkPad X1 Fold fonctionne sous Windows 10.Le principe consiste à utiliser le Fold comme une large tablette une fois qu'il est entièrement déplié ou encore à partager l'écran en deux parties adjacentes. Il est donc possible d'étayer le pli de manière horizontale afin qu'il puisse être utilisé comme un ordinateur portable. Il est doté d'un grand écran OLED de 33,78 cm, soit 13,3 pouces au format 4:3. Il peut être plié en deux pour obtenir deux petits écrans de 9,6 pouces. Quand il est déplié, sa résolution est de 2048 x 1536 pixels avec un affichage à 95 % du spectre DCI-P3. Avec cet écran pliable, la dalle se trouve donc en bas pour l'affichage du clavier ou de toute autre information.Si le clavier physique demeure plus confortable pour la saisie de texte que le clavier sur l'écran tactile, la marque fournit également un mini-clavier Bluetooth Fold pouvant être stocké et chargé sans fil dans le système. Le stylet Lenovo Mod Pen ainsi que le Lenovo Easel Stand, l'outil nécessaire pour une utilisation confortable de l'ordinateur déplié sur un bureau ou une table, viennent également compléter ses composants.« Pour parvenir aux innovations nécessaires pour réaliser un appareil offrant un pliage pratique, nos ingénieurs ont dû surmonter des défis mécaniques, électriques et structurels. Le prototype devait seulement prouver que le concept fonctionnait. Mais pour être une conception ThinkPad, il devait être aussi guidé par l’expérience utilisateur tout en prenant en compte notre héritage de robustesse », peut-on lire sur le site de Lenovo.En termes de fonctionnalités, le Lenovo ThinkPad X1 Fold est plus traditionnel de ce que la plupart des gens espéraient. Il tourne sous Windows 10 Pro et est équipé d’un processeur Intel de 11e génération ou AMD, ainsi que d'une mémoire vive (RAM) de 8 Go (LPDDR4X) avec une fréquence qui s’élève jusqu’à 4267 MHz. Son stockage est assuré par un SSD NVMe 2242 d'une capacité de 1 To. De plus, ce portable pliable est également accompagné d'un modem 5G qui lui confère encore plus de polyvalence que n'importe quel PC.En ce qui concerne l'autonomie, le fabricant de ce premier PC pliable au monde déclare qu'il offre environ 11 heures d'utilisation avec la batterie de 50 Wh qui lui est intégrée. Elle est rechargée par le biais d'un port USB-C avec un chargeur de 65W fourni.Il convient de noter que la plupart des produits de vitrine tels que ce Lenovo ThinkPad X1 Fold sont généralement proposés à un prix élevé. La raison en est que les coûts de production n'étant pas amortis pour autant et les ventes seraient en nombre limité, d'après le constructeur. Le Lenovo ThinkPad X1 Fold est alors disponible sur commande pour un prix de 2 799 euros en France.Lenovo ne s’est pas arrêté sur le ThinkPad 1X Fold, l’entreprise a également une pensée pour ceux qui n'ont pas besoin de disposer d'un écran pliable sur un ordinateur. Parallèlement à ce dernier, la marque a également lancé le ThinkPad X1 Nano, un ultrabook plus traditionnel. Celui-ci sortira à partir du 4e trimestre 2020 pour un prix de 1599 dollars, soit environ 1400 euros.Source : Lenovo Quel est votre avis sur ce PC pliable ?