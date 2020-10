Les nouvelles puces AMD Ryzen 5000 basées sur l'architecture Zen 3 offriraient une augmentation de 19 % d'instructions par cycle, AMD revendique le meilleur processeur de jeu au monde 0PARTAGES 2 0 AMD a dévoilé ce jeudi la nouvelle génération de processeurs Ryzen de la société. La nouvelle gamme, baptisée Ryzen 5000, comprend quatre processeurs qui supportent jusqu'à seize cœurs. L'élément clé des nouveaux produits est la conception du cœur. En effet, les puces Ryzen 5000 sont les premières de la société à être équipées de l'architecture Zen 3 de nouvelle génération et représentent le plus grand saut pour les processeurs de bureau d'AMD à ce jour. Avec les performances de ses nouveaux processeurs, AMD ambitionne de devenir le leader dans la fourniture de processeurs pour les jeux vidéos.



Zen 3 est le nom de code de la nouvelle microarchitecture de CPU d'AMD. Le successeur du Zen 2 est fabriqué sur un nœud MOSFET 7 nm amélioré de TSMC (initialement appelé 7nm+) et alimentant les processeurs Ryzen de bureau courants (nom de code Vermeer) et les processeurs de serveur Epyc (nom de code Milan). Selon ce qui est prévu, le Zen 3 devrait être la dernière microarchitecture avant le passage d'AMD à la mémoire DDR5 et aux nouveaux sockets. Le Zen 3 sera supporté sur les cartes mères avec les chipsets de la série 500.



AMD annonce quatre nouveaux processeurs pour le 5 novembre



Selon les critiques, AMD frappe un grand coup en annonçant ses puces de la série Ryzen 5000. Avec la nouvelle série Ryzen 5000, AMD conserve une structure semblable à la génération précédente. En effet, tout comme les processeurs Ryzen 3000 de bureau de l'année passée basés sur le Zen 2 d’AMD, ces nouveaux modèles remplacent les puces de la gamme 5000. Ils utilisent toujours le procédé 7 nm de l’entreprise et sont également basés sur l’architecture Zen 3. Selon AMD, cette dernière est conçue pour offrir une augmentation de 19 % des instructions par cycle.





Elle apporte aussi une refonte complète de la disposition des chipsets et une vitesse de boost maximum plus élevée. Les quatre processeurs mis sur le marché par AMD sont des produits dans les segments phares : Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu'une paire de pièces haute performance avec Ryzen 9. Ils passeront de six à seize cœurs, avec des fréquences et des performances accrues par horloge. Les processeurs sont toujours à base de chipsets, un chipset ayant six ou huit noyaux.



Les Ryzen 5 et 7 auront un chipset, tandis que le Ryzen 9 en aura deux. Le moyen le plus simple de le savoir est de connaître la quantité de cache L3 dont dispose chaque processeur. Voici exactement ce dont il s’agit.



AMD Ryzen 9 5950X : un processeur haut de gamme avec des performances élevées



Au sommet de la gamme des processeurs se trouve le nouveau halo Ryzen 9 5950X. Avec 16 cœurs et 32 threads, cette puce a une fréquence de base de 3,4 GHz ainsi qu’une fréquence d'amplification de 4,9 GHz. Avec deux chipsets, il dispose de la totalité des 64 Mo de cache L3, et le TDP de 105 W est l'équivalent des 16 cœurs de la génération précédente. Ce processeur sera commercialisé à un prix légèrement supérieur à celui de la génération précédente, AMD passant de 749 dollars à 799 dollars.



Le principal concurrent du Ryzen 9 5950X est soit une puce AMD, le Ryzen 9 3950X, actuellement vendu au prix de 710 dollars, soit le processeur de bureau haut de gamme de 18 cœurs d'Intel, le Core i9-10980XE, disponible au prix de 803 dollars.



Ryzen 9 5900X : un processeur haut de gamme, mais inférieur au Ryzen 9 5950X



Le Ryzen 9 5900X arrive en seconde place sur la liste. Il possède 12 cœurs et 24 threads, utilisant deux chipsets à 6 cœurs et disposant d'un cache L3 complet de 64 Mo. Il a une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence turbo de 4,8 GHz. AMD qualifie ce processeur de “meilleur processeur de jeu au monde”. Cela s'explique probablement par le nombre de cœurs plus faible que celui de l'autre Ryzen 9, ce qui permet d'obtenir des fréquences légèrement plus élevées lorsqu'un jeu charge plusieurs cœurs. En effet, les 6 cœurs par puce réduisent la densité thermique en cours d'exécution.



Cela permet d'obtenir des fréquences plus élevées. Le cache L3 étendu par chipset réduit la latence effective en permettant de stocker davantage de données avant d'accéder à la mémoire principale. Outre ces points, le Ryzen 9 5900X a aussi un TDP de 105 W, et le prix de ce processeur à 12 coeurs est aussi légèrement plus élevé, passant de 499 dollars à 549 dollars. Selon AMD, le Ryzen 9 5900X, à 549 $, devrait concurrencer directement le Core i9-10900K d'Intel, dont le prix de vente conseillé est de 529 $.



Le Core i9-10900K est actuellement surévalué au détail, en raison d'un stock limité. Le Core i9-10850K, qui se situe autour de 499 $ et est disponible au détail, pourrait être le concurrent le plus “réel”.



Ryzen 7 5800X : un processeur de milieu de gamme



Le Ryzen 7 5800X devrait suivre les traces du populaire Ryzen 7 3700X, qui est actuellement le numéro 2 sur la liste des meilleures ventes d'Amazon. Il s'agit d'un processeur à un seul chipset avec huit cœurs et seize threads, fonctionnant à 3,8 GHz en base et 4,7 GHz en turbo. Comme il ne possède qu'un seul chipset, il dispose de 32 Mo de cache L3, mais le TDP de 105 W lui permet d'atteindre des fréquences soutenues plus élevées. Selon la société, l'augmentation des performances brutes de son produit exige une tarification plus adaptée à sa position sur le marché.



Ainsi, le prix de vente conseillé augmente légèrement de 399 dollars à 449 dollars. AMD s'attend à ce que le Ryzen 7 5800X, à 449 $, soit susceptible de concurrencer le Core i7-10700K d'Intel, dont le prix de vente conseillé est de 409 dollars. Le prix de vente du i7-10700K est de l’ordre de 380 $.



Ryzen 5 5600X : le nouvel AMD Ryzen 5 d’entrée de gamme



Le modèle de base au lancement est cette fois le Ryzen 5 5600X, avec un seul chipset de six coeurs et douze threads, fonctionnant à une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence turbo de 4,6 GHz. Ce sera le seul processeur (au lancement) avec un TDP de 65 W, et c'est donc celui qu'AMD livrera avec un refroidisseur groupé. Il prend la relève de la famille Ryzen 5 3600, qui figure en première, troisième et septième position sur la liste des meilleures ventes d'Amazon. Avec un prix de vente conseillé de 299 dollars, il est à nouveau un peu plus cher que les pièces qu'il remplace.



Cependant, AMD fait valoir qu'en matière de performance par dollar, ce composant grand public donne beaucoup plus que ses concurrents. AMD place le nouveau Ryzen 5 5600X comme un potentiel concurrent du Core i5-10600K d'Intel, qui a le même prix de vente moyen de 299 dollars. Le i5-10600K se trouve actuellement autour de ce prix, et ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis son lancement.



Caractéristiques de la série 5000 d'AMD Ryzen



Les quatre nouveaux processeurs d’AMD ont le même support de mémoire officiel à la DDR4-3200, et les TDP de 105 W offriront une puissance turbo de 142 W, ce qui est identique aux processeurs Ryzen de la génération actuelle. AMD a décidé de ne regrouper que les refroidisseurs avec les processeurs de 65 W et moins, en citant dans ses recherches que les clients qui achètent les processeurs de plus grande puissance préfèrent presque toujours utiliser leur propre refroidisseur pour obtenir plus de performances à pleine charge.



Pour la série Ryzen 5000, AMD a déclaré que la matrice d'entrée-sortie est la même que celle de la génération précédente. Il y a encore 24 voies de support PCIe 4.0, ainsi que l'allocation NVMe/SATA associée. Il y a eu une note sur la prise en charge des puces de la série 500 et sur la façon dont les clients peuvent s'y préparer, ainsi que sur la prise en charge prochaine de la série 400. Enfin, AMD a déclaré que les quatre nouveaux processeurs seront disponibles, au détail et en ligne, le 5 novembre.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des puces AMD Ryzen 5000 ?



Voir aussi



AMD impressionne avec son CPU Ryzen 9 3950X à 16 cœurs. Peut-il symboliser la fin de la domination d'Intel dans le monde du jeu ?



Les nouvelles annonces de NVIDIA sur les dernières innovations de l'entreprise DPU, DGX, IA, Cloud, Azure, science des données...



Confronté à des difficultés de rendement avec la gravure en 7 nm, Intel annonce qu'il ne va pas fabriquer ses propres puces et repousse leur sortie d'un an



Intel doit s'estimer « heureux » qu'AMD ne puisse pas fabriquer suffisamment de processeurs pour gagner plus de parts de marché, s'exprime François Piednoel, ancien ingénieur principal de la firme AMD a dévoilé ce jeudi la nouvelle génération de processeurs Ryzen de la société. La nouvelle gamme, baptisée Ryzen 5000, comprend quatre processeurs qui supportent jusqu'à seize cœurs. L'élément clé des nouveaux produits est la conception du cœur. En effet, les puces Ryzen 5000 sont les premières de la société à être équipées de l'architecture Zen 3 de nouvelle génération et représentent le plus grand saut pour les processeurs de bureau d'AMD à ce jour. Avec les performances de ses nouveaux processeurs, AMD ambitionne de devenir le leader dans la fourniture de processeurs pour les jeux vidéos.Zen 3 est le nom de code de la nouvelle microarchitecture de CPU d'AMD. Le successeur du Zen 2 est fabriqué sur un nœud MOSFET 7 nm amélioré de TSMC (initialement appelé 7nm+) et alimentant les processeurs Ryzen de bureau courants (nom de code Vermeer) et les processeurs de serveur Epyc (nom de code Milan). Selon ce qui est prévu, le Zen 3 devrait être la dernière microarchitecture avant le passage d'AMD à la mémoire DDR5 et aux nouveaux sockets. Le Zen 3 sera supporté sur les cartes mères avec les chipsets de la série 500.Selon les critiques, AMD frappe un grand coup en annonçant ses puces de la série Ryzen 5000. Avec la nouvelle série Ryzen 5000, AMD conserve une structure semblable à la génération précédente. En effet, tout comme les processeurs Ryzen 3000 de bureau de l'année passée basés sur le Zen 2 d’AMD, ces nouveaux modèles remplacent les puces de la gamme 5000. Ils utilisent toujours le procédé 7 nm de l’entreprise et sont également basés sur l’architecture Zen 3. Selon AMD, cette dernière est conçue pour offrir une augmentation de 19 % des instructions par cycle.Elle apporte aussi une refonte complète de la disposition des chipsets et une vitesse de boost maximum plus élevée. Les quatre processeurs mis sur le marché par AMD sont des produits dans les segments phares : Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu'une paire de pièces haute performance avec Ryzen 9. Ils passeront de six à seize cœurs, avec des fréquences et des performances accrues par horloge. Les processeurs sont toujours à base de chipsets, un chipset ayant six ou huit noyaux.Les Ryzen 5 et 7 auront un chipset, tandis que le Ryzen 9 en aura deux. Le moyen le plus simple de le savoir est de connaître la quantité de cache L3 dont dispose chaque processeur. Voici exactement ce dont il s’agit.Au sommet de la gamme des processeurs se trouve le nouveau halo Ryzen 9 5950X. Avec 16 cœurs et 32 threads, cette puce a une fréquence de base de 3,4 GHz ainsi qu’une fréquence d'amplification de 4,9 GHz. Avec deux chipsets, il dispose de la totalité des 64 Mo de cache L3, et le TDP de 105 W est l'équivalent des 16 cœurs de la génération précédente. Ce processeur sera commercialisé à un prix légèrement supérieur à celui de la génération précédente, AMD passant de 749 dollars à 799 dollars.Le principal concurrent du Ryzen 9 5950X est soit une puce AMD, le Ryzen 9 3950X, actuellement vendu au prix de 710 dollars, soit le processeur de bureau haut de gamme de 18 cœurs d'Intel, le Core i9-10980XE, disponible au prix de 803 dollars.Le Ryzen 9 5900X arrive en seconde place sur la liste. Il possède 12 cœurs et 24 threads, utilisant deux chipsets à 6 cœurs et disposant d'un cache L3 complet de 64 Mo. Il a une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence turbo de 4,8 GHz. AMD qualifie ce processeur de “meilleur processeur de jeu au monde”. Cela s'explique probablement par le nombre de cœurs plus faible que celui de l'autre Ryzen 9, ce qui permet d'obtenir des fréquences légèrement plus élevées lorsqu'un jeu charge plusieurs cœurs. En effet, les 6 cœurs par puce réduisent la densité thermique en cours d'exécution.Cela permet d'obtenir des fréquences plus élevées. Le cache L3 étendu par chipset réduit la latence effective en permettant de stocker davantage de données avant d'accéder à la mémoire principale. Outre ces points, le Ryzen 9 5900X a aussi un TDP de 105 W, et le prix de ce processeur à 12 coeurs est aussi légèrement plus élevé, passant de 499 dollars à 549 dollars. Selon AMD, le Ryzen 9 5900X, à 549 $, devrait concurrencer directement le Core i9-10900K d'Intel, dont le prix de vente conseillé est de 529 $.Le Core i9-10900K est actuellement surévalué au détail, en raison d'un stock limité. Le Core i9-10850K, qui se situe autour de 499 $ et est disponible au détail, pourrait être le concurrent le plus “réel”.Le Ryzen 7 5800X devrait suivre les traces du populaire Ryzen 7 3700X, qui est actuellement le numéro 2 sur la liste des meilleures ventes d'Amazon. Il s'agit d'un processeur à un seul chipset avec huit cœurs et seize threads, fonctionnant à 3,8 GHz en base et 4,7 GHz en turbo. Comme il ne possède qu'un seul chipset, il dispose de 32 Mo de cache L3, mais le TDP de 105 W lui permet d'atteindre des fréquences soutenues plus élevées. Selon la société, l'augmentation des performances brutes de son produit exige une tarification plus adaptée à sa position sur le marché.Ainsi, le prix de vente conseillé augmente légèrement de 399 dollars à 449 dollars. AMD s'attend à ce que le Ryzen 7 5800X, à 449 $, soit susceptible de concurrencer le Core i7-10700K d'Intel, dont le prix de vente conseillé est de 409 dollars. Le prix de vente du i7-10700K est de l’ordre de 380 $.Le modèle de base au lancement est cette fois le Ryzen 5 5600X, avec un seul chipset de six coeurs et douze threads, fonctionnant à une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence turbo de 4,6 GHz. Ce sera le seul processeur (au lancement) avec un TDP de 65 W, et c'est donc celui qu'AMD livrera avec un refroidisseur groupé. Il prend la relève de la famille Ryzen 5 3600, qui figure en première, troisième et septième position sur la liste des meilleures ventes d'Amazon. Avec un prix de vente conseillé de 299 dollars, il est à nouveau un peu plus cher que les pièces qu'il remplace.Cependant, AMD fait valoir qu'en matière de performance par dollar, ce composant grand public donne beaucoup plus que ses concurrents. AMD place le nouveau Ryzen 5 5600X comme un potentiel concurrent du Core i5-10600K d'Intel, qui a le même prix de vente moyen de 299 dollars. Le i5-10600K se trouve actuellement autour de ce prix, et ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis son lancement.Les quatre nouveaux processeurs d’AMD ont le même support de mémoire officiel à la DDR4-3200, et les TDP de 105 W offriront une puissance turbo de 142 W, ce qui est identique aux processeurs Ryzen de la génération actuelle. AMD a décidé de ne regrouper que les refroidisseurs avec les processeurs de 65 W et moins, en citant dans ses recherches que les clients qui achètent les processeurs de plus grande puissance préfèrent presque toujours utiliser leur propre refroidisseur pour obtenir plus de performances à pleine charge.Pour la série Ryzen 5000, AMD a déclaré que la matrice d'entrée-sortie est la même que celle de la génération précédente. Il y a encore 24 voies de support PCIe 4.0, ainsi que l'allocation NVMe/SATA associée. Il y a eu une note sur la prise en charge des puces de la série 500 et sur la façon dont les clients peuvent s'y préparer, ainsi que sur la prise en charge prochaine de la série 400. Enfin, AMD a déclaré que les quatre nouveaux processeurs seront disponibles, au détail et en ligne, le 5 novembre.Source : Vidéo de présentation d’AMD Que pensez-vous des puces AMD Ryzen 5000 ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème