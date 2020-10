Synology a annoncé un NAS six baies embarquant un CPU AMD Ryzen V1500B 0PARTAGES 4 0 Synology ajoute une nouvelle référence dans sa gamme de NAS : le DS1621+. À vrai dire, il existait déjà un





un CPU AMD Ryzen V15000B, quatre coeurs cadencés à 2.2 GHz ;

4 Go de mémoire DDR4 SODIMM (ECC). Extensible jusqu'à 32 Go ;

6 baies de stockage accueillant aussi bien des disques 3,5 pouces que 2,5 pouces ;

2 ports NVMe 2280 pour des caches SSD :

4 ports Ethernet Gigabit ;

3 ports USB 3.2 Gen 1 ;

2 ports eSATA ;

un emplacement PCie 3.0, quatre lignes permettant d'ajouter une carte réseau supportant le 10 Gbps ;

une garantie de trois ans, extensible jusqu'à cinq ans.



Le NAS fonctionne grâce à un système d'exploitation personnalisé DSM, dont les fonctionnalités offertes sont détaillés dans le



Votre opinion



Que pensez-vous de l'utilisation d'un CPU AMD dans un NAS ? Pourquoi les CPU AMD sont rarement utilisés dans un tel cas d'usage ?



Source



