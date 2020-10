QNAP propose un nouveau NAS : le TS-451D2 0PARTAGES 3 0 QNAP ajoute le modèle TS-451D2 à sa gamme de NAS. Celui-ci embarque un







Voici les spécifications en bref :

CPU Intel Celeron J4025, deux cœurs cadencés à 2,0Ghz (jusqu'à 2,9 Ghz en boost) ;

2 Go de mémoire DDR4 SO-DIMM pour le TS-451D2-2G (4 Go pour le TS-451D2-4G). Extensible jusqu'à 8 Go ;

4 emplacements 3,5/2,5 pouces (SATA 6 Gbits/s);

2 ports Ethernet Gigabit ;

une sortie HDMI 2.0 ;

4 ports USB 3.2 Gen 1 ;



