QNAP présente trois nouveaux NAS sous forme de rack estampillés QuTS hero : des NAS 16 18 et 24 baies embarqués un Intel Xeon



QNAP présente trois nouveaux NAS estampillé : TS-h1683XU-RP, TS-h1886XU-RP et TS-h2483XU-RP. Ces NAS sont destinés à un montage dans une armoire de rack et à un usage professionnel. Ceux-ci fonctionnent avec QuTS hero, un OS reposant sur les systèmes de fichiers ZFS.





Du côté technique, ce sont des NAS 16, 18 et 24 baies (d'où les deux premiers chiffres dans leur nom) embarquant un processeur Intel de la gamme Xeon. Plus précisément, le NAS 18 baies dispose d'un CPU quatre cœurs D-1622 (2,6 GHz, jusqu'à 3,2 GHz) alors que les deux autres disposent d'un CPU huit cœurs E-2236 (3,4 GHz, jusqu'à 4,8 GHz).

Les différences ne s'arrêtent pas là. Le NAS 18 baies (TS-h1886XU-RP) occupe deux emplacements de rack et ne disposent en réalité que de 12 emplacements de disque 3,5 pouces (SATA à 6 Gbit/s) auxquels s'ajoutent 6 emplacements 2,5 pouces (SATA à 6 Gbit/s). Les deux autres NAS sont plus classiques est ne proposent que des emplacements 3,5 pouces (SATA à 6 Gbit/s). Par conséquent, le TS-h1683XU-RP prend trois emplacement de rack et le TS-h2483XU-RP, quatre emplacements.

Aussi, la connectique réseau diffère. Le TS-h1886XU-RP propose deux ports SFP+ 10 Gbit/s alors que les deux autres proposent ces deux ports SFP+ (tout en ajoutant la prise en charge de Remote Direct Memory Access (RDMA)) ainsi que deux ports supplémentaires RJ45 aussi à 10 Gbit/s.

Finalement, le TS-h1886XU-RP dispose de 32 Go de mémoire RAM DDR4 ECC (et peut aller jusqu'à 128 Go) contre 128 Go de base pour les TS-h1683XU-RP et TS-h2483XU-RP.



Tout ces modèle disposent d'alimentation redondante et de trois ans de garantie (extensible jusqu'à cinq ans).



Page du TS-h1886XU-RP Page du TS-h1683XU-RP Page du TS-h2483XU-RP