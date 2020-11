Que valent les cartes graphique AMD Radeon RX 6800 ? 4PARTAGES 3 0 (Pour rappel, Developpez.com n'a pas accès à ce matériel. Par conséquent, cette actualité reposent sur les articles de sources externes.)



Les nouvelles cartes graphique de la marque AMD : les AMD Radeon RX 6800 et AMD Radeon RX 6800XT sont "disponibles" depuis le 18 Novembre 2020. Enfin, lorsque l'on dit disponible, c'est si vous avez de la chance. En effet, tout comme pour les cartes NVIDIA RTX 30X0, et les consoles PS5 et XBox Series S et X, il est très difficile de s'en procurer.



AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800XT Stream processors 3840 4608 Unités de textures 240 288 ROPs 96 128 Accélérateur de rayon 72 Fréquence de base 1,7 GHz 1,825 GHz Fréquence de boost 2,105 GHz 2,25 GHz Taille du bus mémoire 256 bits 256 bits Bande passante mémoire 512 Go/s 512 Go/s Vitesse de la mémoire 16 GHz 16 GHz Mémoire disponible 16 Go DDR6 16 Go DDR6 TDP 250 W 300 W Prix recommandé 579 $ 649 $ XT est plus puissante. Aussi, il est à noter que c'est la première génération de cartes graphique AMD pouvant accélérer le lancer de rayon. En effet, cette carte basée sur la nouvelle architecture RDNA2 (architecture aussi utilisée dans la PS5 et XBox Series S/X) apporte évidemment des nouveautés, dont le lancer de rayon, mais aussi l'Infinity Cache (un cache L3) et le Smart Acess Memory (le CPU a accès à une plus grande zone mémoire du GPU).





Du côté des benchmarks, les nouvelles cartes AMD offrent des performances s'approchant des cartes RTX 3070 et 3080 de NVIDIA. Mais, cette affirmation n'est vraie que :

si vous n'utilisez pas le lancer de rayon ;

si vous n'utilisez le DLSS.

En effet, NVIDIA maîtrise mieux la technologie de lancer de rayon, notamment car ils sont déjà à la deuxième génération de carte à en proposer. De plus, la technologie



Mais ce n'est pas la seule faiblesse d'AMD. Depuis peu, NVIDIA propose des technologies pour les streamers ou pour tous joueurs utilisant un micro : NVIDIA Broadcast. Cette application permet de filtrer le son de votre micro pour enlever les bruits environnants (et parasites) ou encore, appliquer un fond, sans pour autant disposer de fond vert.

Pour ceux qui cherchent une carte performante dans les applications industrielles, il ne faut pas oublier que ces logiciels sont souvent optimisés pour utiliser les cœurs CUDA de NVIDIA, faisant que les cartes AMD sont inévitablement moins performantes dans ces cas là.



Finalement, on ne parle pas ici, de RTX 3090 car AMD lancera une dernière carte, la RX6900 XT le 8 Décembre 2020. Elle est évidemment mieux équippée en unités de calcul et stream processor et sera donc à comparer avec la 3090 de NVIDIA.



Sources



Page officielle AMD

