Asus publie le Tinker Board 2 et le Tinker Board 2S, conçus pour défier le Raspberry Pi, avec le support de Debian 9 Et promet le support d'Android 10 au premier trimestre 2021 au plus tard

ASUS a dévoilé tôt ce mois le Tinker Board 2 et le Tinker Board 2S, ses derniers ordinateurs monocarte (SBC) conçus pour défier le Raspberry Pi. Le Tinker Board 2 et le Tinker Board 2S sont dotés d'un chipset Rockchip RK3399, d'une mémoire vive LPDDR4 à deux canaux d'une capacité maximale de 4 Go et d'une grande connectivité. La Tinker Board 2S est également équipée d'une mémoire eMMC de 16 Go. Ces deux nouvelles cartes constituent une mise à jour de son premier modèle lancé en 2017.



L’offre en ordinateurs monocartes continue d’aller croissant sur les étals. La société coréenne Hardkernel développe les Odroid. Dans ce marché des alternatives au Raspberry Pi qui mobilise le maximum d’aura, il faut également compter avec Asus. L’entreprise taïwanaise propose le Tinker Board, dont la première version remonte à 2017. Selon le fabricant, le Tinker Board est un SBC (Single Board Computer) dans un facteur de forme ultra petit qui offre des performances de premier ordre tout en tirant parti d'une compatibilité mécanique exceptionnelle.





Asus assure que le Tinker Board offre aux fabricants, aux passionnés d'informatique, aux amateurs, aux bricoleurs et autres une plateforme fiable et extrêmement performante pour concrétiser leurs idées. Une comparaison entre la première mouture du Tinker Board et le Raspberry Pi 3B+



Cette différence est de 35 % en plus dans le cas de la lecture et de l’écriture de blocs 4K, d’après les résultats de benchmark du blogueur Jeff Gerling en 2018. Enfin, il avait également observé que le Tinker Board tient mieux la route comme serveur, la carte est capable de gérer un nombre de requêtes bien plus important qu’un Raspberry Pi 3B +. Désormais, Asus met à jour sa carte, avec deux nouvelles versions, le Tinker Board 2 et le Tinker Board 2S. Asus n'a pas fait une annonce officielle, les deux nouveaux modèles ont été révélés par Clubic, qui cite un communiqué de presse de la société.



Dans le communiqué de presse cité par Clubic, il est indiqué que les Tinker Board 2 et 2S devraient offrir des performances 1,5 fois supérieures à celles du Tinker Board original. Au niveau des caractéristiques, presque rien ne différencie les deux nouveaux modèles. En bref, la seule chose qui distingue le Tinker Board 2S du Tinker Board 2 est ses 16 Go de stockage flash eMMC. Cette dernière repose sur un lecteur de carte microSD, dont dispose également le Tinker Board 2S. Toutes les autres spécifications sont cependant identiques.





Les deux nouvelles machines sont équipées d'un chipset Rockchip RK3399 qui comprend deux noyaux ARM Cortex-A72, quatre noyaux ARM Cortex-A53 et un GPU ARM Mali-T860 MP4. Il y a également 2 Go ou 4 Go de mémoire vive LPDDR4 à double canal. L'alimentation est assurée par une prise jack 12V - 19V DC au lieu de la micro USB utilisée dans la génération précédente. Elle possède des interfaces USB 3 de type C et de type A ainsi qu'une seule sortie HDMI pleine taille avec un support allant jusqu'à 4K60. Une sortie DisplayPort 1.2 supplémentaire est fournie via le port USB C.



Les nouveaux Tinker Board prennent en charge les connexions réseau filaires via un port Ethernet gigabit ou sans fil via le Wi-Fi 802.11ac. Vous pouvez connecter des périphériques via Bluetooth ou des composants électroniques en utilisant l'en-tête GPIO à 40 broches qui semble partager la même disposition qu'un Raspberry Pi. Le Tinker Board 2 et le Tinker Board 2S supportent Debian 9 et Asus prévoit d'ajouter le support d'Android 10 d'ici le premier trimestre 2021. Enfin, l'on ne sait pas pour l'instant quand ASUS prévoit de livrer l'une ou l'autre de ces cartes ni combien elles coûteront.



Je vais attendre l'annonce du prix avant de juger. En revanche, avoir une SBC avec Android supporté par le fabricant est très intéressant pour une TV/KODI box avec les applications mobile (Netflix, Spotify etc.) sans pour autant utiliser une no-name TV Box (et on ne sait pas ce qui est installé dessus).



J'ai regardé sur le site d'Asus, le produit n'est pas encore disponible. D'autre part, le pilote graphique pour la prise en charge de la 3D et le décodage vidéo n'est disponible QUE dans la version TinkerOS. Pour un driver Opensource on peut se brosser, c'est pas trop nouveau, mais même un pilote Closedsource (comme le pilote NVidia) ce n'est pas disponible.

Donc Asus se fout de notre gueule

