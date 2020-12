L'Allemagne, la France et 11 autres pays de l'Union Européenne se mobilisent pour la promotion des semi-conducteurs fabriqués en Europe Afin de concurrencer les géants américains et asiatiques 0PARTAGES 2 0 L'Allemagne, la France, l'Espagne et dix autres pays de l'Union Européenne ont uni leurs forces pour investir dans les processeurs et les technologies des semi-conducteurs, essentiels aux dispositifs connectés à Internet et au traitement des données, dans le but de rattraper les États-Unis et l'Asie.



La part de l'Europe sur le marché mondial des semi-conducteurs, qui représente 440 milliards d'euros (533 milliards de dollars), est d'environ 10 %, l'UE s'appuyant actuellement sur des puces fabriquées à l'étranger.



Cette dépendance à l'égard des puces et autres produits étrangers a été mise en évidence durant la pandémie de COVID-19.



Les préoccupations de sécurité concernant certains gouvernements étrangers ont également ajouté aux inquiétudes concernant la dépendance aux puces étrangères utilisées dans les voitures, les équipements médicaux, les téléphones portables et les réseaux, ainsi que pour la supervision de l'environnement.



Au début de l'année, l'Union européenne a accepté d'allouer 145 milliards d'euros, soit un cinquième de son fonds de relance économique pour les virus, à des projets numériques.





Les 13 pays ont déclaré qu'ils allaient travailler ensemble pour consolider la chaîne de valeur de l'électronique et des systèmes embarqués en Europe.



"Cela nécessitera un effort collectif pour mettre en commun les investissements et coordonner les actions, à la fois des acteurs publics et privés", ont-ils fait savoir dans une déclaration commune.



Le groupe s'adressera aux entreprises afin de former des alliances industrielles pour la recherche et l'investissement dans la conception et la fabrication de processeurs et examinera le financement de ces projets.



Il proposera également un programme européen intitulé "Important Project of Common European Interest", qui permettra d'accorder des financements dans le cadre de règles communautaires plus souples en matière d'aides d'État. Le groupe s'efforcera de mettre en place des normes et une certification communes pour l'électronique.



Les autres pays signataires sont notamment la Belgique, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie.



"Une approche collective peut nous aider à tirer parti de nos atouts actuels et à saisir de nouvelles opportunités, car les puces à processeur avancé jouent un rôle de plus en plus important pour la stratégie industrielle et la souveraineté numérique de l'Europe", a déclaré Thierry Breton, le responsable européen du numérique.





Thierry Breton Thierry Breton

Source : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous de l'association de ces 13 Etats européens ? La part de l'Europe sur le marché mondial des semi-conducteurs, qui représente 440 milliards d'euros (533 milliards de dollars), est d'environ 10 %, l'UE s'appuyant actuellement sur des puces fabriquées à l'étranger.Cette dépendance à l'égard des puces et autres produits étrangers a été mise en évidence durant la pandémie de COVID-19.Les préoccupations de sécurité concernant certains gouvernements étrangers ont également ajouté aux inquiétudes concernant la dépendance aux puces étrangères utilisées dans les voitures, les équipements médicaux, les téléphones portables et les réseaux, ainsi que pour la supervision de l'environnement.Au début de l'année, l'Union européenne a accepté d'allouer 145 milliards d'euros, soit un cinquième de son fonds de relance économique pour les virus, à des projets numériques.Les 13 pays ont déclaré qu'ils allaient travailler ensemble pour consolider la chaîne de valeur de l'électronique et des systèmes embarqués en Europe., ont-ils fait savoir dans une déclaration commune.Le groupe s'adressera aux entreprises afin de former des alliances industrielles pour la recherche et l'investissement dans la conception et la fabrication de processeurs et examinera le financement de ces projets.Il proposera également un programme européen intitulé "Important Project of Common European Interest", qui permettra d'accorder des financements dans le cadre de règles communautaires plus souples en matière d'aides d'État. Le groupe s'efforcera de mettre en place des normes et une certification communes pour l'électronique.Les autres pays signataires sont notamment la Belgique, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie., a déclaré Thierry Breton, le responsable européen du numérique.Source : ReutersQue pensez-vous de l'association de ces 13 Etats européens ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème