le DS1821+ de Synology , un NAS huit baies embarquant un CPU AMD Ryzen V1500B à quatre cœurs, cadencé à 2,2 GHz. Le NAS embarque 4 Go de mémoire vive DDR4 ECC SODIMM et supporte jusqu'à 32 Go. Aussi, en plus des huit baies, la machine propose deux emplacement M.2 2280 NVMe pour des SSD servant de cache. En terme de connectique, on retrouve quatre port Gigabit RJ-45, quatre port USB 3.2 Gen 1, deux ports eSATA. Il est aussi possible d'ajouter une carte réseau supportant le 10 Gigabit grâce au slot PCIe 3.0 (4 lignes) ;





de , un NAS huit baies embarquant un CPU AMD Ryzen V1500B à quatre cœurs, cadencé à 2,2 GHz. Le NAS embarque 4 Go de mémoire vive DDR4 ECC SODIMM et supporte jusqu'à 32 Go. Aussi, en plus des huit baies, la machine propose deux emplacement M.2 2280 NVMe pour des SSD servant de cache. En terme de connectique, on retrouve quatre port Gigabit RJ-45, quatre port USB 3.2 Gen 1, deux ports eSATA. Il est aussi possible d'ajouter une carte réseau supportant le 10 Gigabit grâce au slot PCIe 3.0 (4 lignes) ; le TS-832PX de QNAP, un NAS huit baies embarquant un CPU Annapurna Labs AL324, quatre cœurs, cadencé à 1,7 GHz. Le NAS embarque 4 Go de mémoire vive DDR4 SODIMM et peut accepter jusqu'à 16 Go. Le support de SSD M.2 pour ajouter un cache aux disques plateaux se fait grâce à une carte d'extension se branchant sur l'adaptateur PCIe Gen 2 (deux lignes). Du côté des connectiques, on retrouve deux ports 10 Gigabit SFP+, deux ports 2,5 Gigabit RJ-45 et trois ports USB 3.2 Gen 1.







Finalement, QNAP a aussi annoncé un NAS, cette fois disposant de neux baies estampillées TS-h973AX. Celui-ci embarque le CPU AMD Ryzen V1500B et offre cinq baies 3,5 pouces (SATA 6 Gbit/s), deux emplacement 2,5 pouces (emplacement combo SATA 6 Gbit/s / U.2 NVMe PCI Express Gen 3 (quatre lignes)) et deux emplacements 2,5 pouces (SATA 6 Gbit/s). Du côté de la connectique, on trouve un port réseau 10 Gigabit RJ-45 (MultiGig), deux ports 2,5 Gigabit RJ-45 et trois ports USB 3.2 Gen 2 Type A et un port USB 3.2 Gen 2 Type C.

Le TS-h973AX est proposé en deux configurations : le TS-h973AX-8G disposant de 8 Go de mémoire vive et le TS-h973AX-32G, disposant de 32 Go de mémoire (2 * 16 Go).





Page officielle du DS1821+

Annonce officielle du TS-832PX. Page produit.

