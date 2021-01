Estimations préliminaires des ventes des fournisseurs de PC dans le monde entier au 4T20 (en milliers d'unités)

La perspective d'IDC

La perspective de Canalys

Les ventes mondiales de PC ont totalisé 79,4 millions d'unités au quatrième trimestre 2020, une augmentation de 10,7% par rapport au quatrième trimestre de 2019, selon les résultats préliminaires de Gartner. En 2020, les ventes de PC ont atteint les 275 millions d'unités, soit 4,8% augmentation par rapport à 2019 et la plus forte croissance depuis dix ans.« Le marché mondial des PC a connu une solide fin en 2020, enregistrant un troisième trimestre consécutif de croissance d'une année sur l'autre, bien que l'offre continue de manquer en raison de cette forte demande », a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de la recherche chez Gartner. « La forte demande de PC grand public a de nouveau stimulé les ventes, en particulier dans les régions où les gouvernements maintiennent le confinement tandis que la pandémie COVID-19 persiste. Avant 2020, les consommateurs se concentraient sur le téléphone d'abord, mais la pandémie a inversé cette tendance. Les PC ont refait surface en tant qu'appareil essentiel car les consommateurs, y compris les jeunes enfants, comptent sur eux pour le travail, l'école, le maintien d'une activité sociale et se divertir depuis leur domicile.« Les dépenses en PC d'entreprise ont de nouveau été plus faibles ce trimestre, car les achats urgents pour le travail à distance ont atteint un sommet plus tôt dans l'année. Cependant, dans certaines régions comme la Chine, où la reprise économique après la pandémie a déjà commencé, la croissance des affaires a été légèrement plus forte. »Alors que Gartner n'inclut pas les ventes de Chromebook dans ses résultats du marché traditionnel des PC, le quatrième trimestre de 2020 a été une autre période de croissance remarquable pour les Chromebooks, les ventes ayant augmenté d'environ 200% d'une année à l'autre pour atteindre 11,7 millions d'unités. Sur l'année 2020 en entier, les ventes de Chromebook ont ​​augmenté de plus de 80% pour atteindre près de 30 millions d'unités, en grande partie en raison de la demande du marché nord-américain de l'éducation.Les trois principaux fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés par rapport au trimestre précédent, bien que Lenovo ait continué à élargir son avance sur HP. Reflétant la tendance observée tout au long de 2020, des fournisseurs axés sur le consommateur tels qu'Apple, Acer et Asus ont gagné des parts de marché.Le marché américain des PC a connu un autre trimestre solide, enregistrant une croissance de 20,6% d'une année sur l'autre. Malgré les perturbations économiques et politiques dans la région tout au long du quatrième trimestre de 2020, le marché des PC grand public a continué à afficher de belles performances, sous l'impulsion de la demande croissante de PC portables. Pendant toute l'année, le marché américain des PC a connu sa plus forte croissance en 20 ans.« Bien que de nombreux États n'aient pas renouvelé les consignes de confinement avant décembre, les consommateurs américains ont continué à éviter largement les voyages, tandis que de nombreuses écoles américaines ont été fermées ou ont organisé des salles de classe hybrides en ligne », a déclaré Mme Kitagawa. « Par conséquent, les dépenses de consommation se sont déplacées vers des articles susceptibles d'améliorer la vie à la maison, y compris les ordinateurs. »HP a obtenu la première place sur le marché américain des PC en termes de ventes avec 28% de part de marché. Dell a suivi avec 25,2% de la part de marché des PC aux États-Unis.Les ventes totales de PC dans la zone EMEA ont atteint les 23 millions d'unités au quatrième trimestre 2020, soit une augmentation de 6,9% d'une année sur l'autre, tandis que les ventes en Asie-Pacifique ont atteint les 25 millions d'unités, soit une croissance de 8,3% d'une année sur l'autre. La demande des consommateurs dans les pays de la zone EMEA et d'Asie-Pacifique a été particulièrement forte. La stabilisation des dépenses en PC d’entreprise en raison de la reprise économique en Chine a également contribué à la forte croissance en Asie-Pacifique.Les ventes mondiales de PC ont totalisé 275 millions d'unités en 2020, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2019. Il s'agit de la croissance annuelle la plus élevée du marché mondial des PC depuis 2010.« Malgré quelques problèmes de chaîne d'approvisionnement au début de 2020, le COVID-19, associé à une demande constante des consommateurs, a créé d'énormes opportunités de croissance pour les PC tout au long de l'année », a déclaré Mme Kitagawa. « Cet élan devrait se poursuivre au moins au cours du premier semestre 2021, mais il reste à voir s'il se maintiendra dans l'ère post-pandémique, car il dépendra de la permanence des changements qui alimentent la demande. Par exemple, l'éducation en ligne peut se poursuivre même après l'ouverture des écoles, les consommateurs peuvent encore faire leurs courses en ligne et certaines entreprises peuvent continuer à travailler à distance à temps plein ou à temps partiel. Si ces scénarios persistent, les PC reviendront dans la vie quotidienne des consommateurs en tant qu'appareil essentiel. »Avec le contexte de la pandémie qui est toujours d'actualité, le marché des PC traditionnels (les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les stations de travail) a été très sollicité par le grand public. Le quatrième trimestre de 2020 (4T20) a vu les ventes mondiales augmenter de 26,1% d'une année sur l'autre pour atteindre les 91,6 millions d'unités, selon les résultats préliminaires d'IDC. La même catégorie d'appareils a augmenté de 13,1% d'une année sur l'autre pour toute l'année 2020, les catalyseurs étant le travail à domicile, l'apprentissage à distance et le rétablissement de la demande des consommateurs.« Chaque segment de la chaîne d'approvisionnement a été poussé à ses limites, car la production a de nouveau été en retard sur la demande au cours du trimestre », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour Mobile Device Trackers d'IDC. « Non seulement les fabricants de PC et les ODM faisaient face à des pénuries de composants et de capacité de production, mais la logistique restait un problème car les fournisseurs étaient contraints de recourir au fret aérien, augmentant les coûts au détriment des délais de livraison ».Pour mettre les choses en perspective, la dernière fois que le marché des PC a connu une croissance annuelle de cette ampleur, c'était en 2010, lorsque le marché a augmenté de 13,7%. Beaucoup de choses ont changé au cours de ces dix années ; le marché a connu six années de déclin ainsi qu'une année de croissance stable. La question est maintenant de savoir combien de temps durera cette résurgence.« La demande fait avancer le marché des PC et tous les signes indiquent que cette poussée a encore du chemin à parcourir », a déclaré Ryan Reith, vice-président de la division Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC. « Les moteurs évidents de la croissance de l'année dernière étaient centrés sur le travail à domicile et les besoins d'apprentissage à distance, mais la force du marché grand public ne doit pas être négligée. Nous continuons à voir les PC de jeu et d'enregistrer des ventes à des niveaux records. Même les appareils Chromium vont au-delà de l'éducation et atteignent désormais le marché grand public. Rétrospectivement, la pandémie a non seulement alimenté la demande du marché des PC, mais a également créé des opportunités qui ont abouti à une expansion du marché ».Les dernières données de Canalys montrent que la croissance du marché mondial des PC s'est accélérée au dernier trimestre de 2020, les ventes d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables et de stations de travail ayant augmenté de 25% par rapport à la même période un an plus tôt pour atteindre un record de 90,3 millions d'unités écoulées. Ces derniers chiffres excluent les tablettes. La forte demande continue pendant la période de Noël a conduit à un troisième trimestre consécutif de croissance séquentielle, avec des ventes au quatrième trimestre en hausse de 13% séquentiellement par rapport à ce qui a été une excellente performance au troisième trimestre.En 2020, les ventes totales de PC ont augmenté de 11% pour atteindre 297,0 millions d'unités. Cela représente la croissance annuelle la plus élevée depuis 2010 et le volume d'expédition le plus élevé depuis 2014. La croissance du marché mondial des PC en 2020 a été à elle seule tirée par les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles. Les ventes de ces appareils ont augmenté de 25% par rapport à 2019 pour atteindre 235,1 millions d'unités. À l'inverse, les ventes de postes de travail et de desktop ont chuté de 22% par rapport à l'année dernière pour atteindre 61,9 millions d'unités en 2020.Lenovo a occupé la première place sur le marché des PC au quatrième trimestre avec des ventes record de 23,1 millions d'unités et une croissance annuelle de 29%. Cela signifie que le constructeur a également pris la première place pour toute l'année, avec des ventes totales de 72,6 millions d'unités et une part de marché de 24,5%.HP a occupé la seconde place du classement annuel, avec des ventes chiffrées à 19,1 millions d'unités au quatrième trimestre, portant son total de 2020 à 67,6 millions d'unités, en hausse de 7% par rapport à 2019.Dell, qui apparaît en troisième position, a terminé 2020 en beauté, avec des ventes au quatrième trimestre en hausse de 27% pour franchir la barre des 15 millions pour la première fois de son histoire, portant son total de 2020 à 50,3 millions d'unités.Apple et Acer se sont emparés des quatrième et cinquième places, vendant respectivement 22,6 et 20,0 millions d'appareils. Au total, les cinq principaux fournisseurs représentaient 78,5% des ventes de PC en 2020.« L'industrie mérite tout le succès qui lui est arrivé », a déclaré Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys. « Nous serions dans une position très différente sans l'engagement de l'industrie des PC, y compris les fournisseurs, la chaîne d'approvisionnement et le canal de distribution, pour s'assurer que chaque demande du marché était satisfaite. La transformation numérique que le monde a entreprise au cours de l'année écoulée est sans précédent et les PC ont été au cœur de ce changement. Alors que le monde se prépare à se faire vacciner et à vaincre le virus COVID-19, il est important de se rappeler que les PC ont joué un rôle vital à chaque étape de ce combat, de la compréhension du virus à la synthèse du vaccin, en passant par le suivi social et le déploiement des vaccins. »« 2021 s'annonce comme une année encore plus palpitante pour les PC, les fournisseurs et les acteurs de l'écosystème refusant de se reposer sur leurs lauriers alors qu'ils se disputent les nouvelles opportunités de demande qui ont émergé en 2020 », a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys. « Les innovations dans les chipsets, les systèmes d'exploitation, la connectivité et les formes occuperont une place centrale alors que l'industrie des PC s'adresse à un plus large éventail de clients qui apportent de nouveaux comportements et cas d'utilisation. Du nouveau silicium personnalisé d'Apple et de Microsoft aux mises à jour passionnantes de la plateforme pour Chrome et Windows, le secteur des PC évolue à une vitesse vertigineuse pour répondre à sa nouvelle base d'utilisateurs. Alors que les pénuries d'approvisionnement continuent de freiner le marché à court terme, Canalys pense que la plupart des rides seront aplanies d'ici la seconde moitié de 2021. »Sources : Gartner, IDC, CanalysQuelle lecture faites-vous des statistiques relatives à la santé du marché des PC ?Que pensez-vous des prévisions optimistes des analystes quant à la croissance de ce marché ?